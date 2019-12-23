Новость Пристайко прокомментировал газовые переговоры Добавлено: 2019-12-23 09:33:11 Корреспондент: Алексей Свидров

Украина ничем не уступает в газовых переговорах с Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «Укринформ».

«Мы ничем не уступаем, мы ведем эти переговоры, как мы и обещали, в рамках трехстороннего взаимодействия. Эта часть нашей газовой деятельности говорит о переподтверждении Украиной ее гарантий как надежного поставщика российского газа на европейский рынок», - сказал он.

Пристайко считает достижением украинской переговорной команды то, что протокол о намерениях, подписанный на трехсторонних переговорах по газу, еще не является окончательной сделкой.

«О конкретных цифрах мы с вами будем говорить, когда вместо протокола увидим конкретную сделку. Сейчас мы имеем то, что у нас в руках − три миллиарда долларов. Это очень серьезная сумма, которую мы отсудили в честном противостоянии в судах. Это действительно большая победа», - добавил министр.

Напомним, Российская Федерация и Украина заключат новый договор на транзит российского газа через украинскую территорию до 2024 года.

Ранее сообщалось, что представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

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Пристайко прокомментировал возможность встречи Зеленского и ...

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев официально не получал предложений от Казахстана о личной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Действительно мы прочитали в СМИ, что есть предложение от Нурсултана Назарбаева. Эту инициативу Казахстана мы еще не получали официально», - отметил он.

Пристайко добавил, что сейчас стоит вопрос о нормандской встрече.

Ранее Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского.

ЧИТАЙТЕ: Песков прокомментировал предложение встречи Путина и Зеленского ..... Министр иностранных дел Украины Вадимзаявил, что Киев официально не получал предложений от Казахстана о личной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает «РБК-Украина».«Действительно мы прочитали в СМИ, что есть предложение от Нурсултана Назарбаева. Эту инициативу Казахстана мы еще не получали официально», - отметил он.добавил, что сейчас стоит вопрос о нормандской встрече.Ранее Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского.ЧИТАЙТЕ: Песковпредложение встречи Путина и Зеленского ..... Читать новость...

Газовые переговоры с РФ продолжатся в 19:00...



Начало воскресных газовых переговоров с участием Украины России и Еврокомиссии запланировано на 19:00 (по киевскому времени). О времени начала переговоров агентству «Интерфакс-Украина» источник из компании «Нафтогаз Украины».

«Только что мы договорились на это время», - заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в субботу трехсторонние газовые переговоры завершились безрезультатно.

«В ходе переговоров решений не найдено, поэтому по предложению еврокомиссара Гюнтер Эттингера на воскресенье запланировано продолжение переговоров», - заявил Юрий Продан.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер выразил надежду, что переговор..... Начало воскресных газовых переговоров с участием Украины России и Еврокомиссии запланировано на 19:00 (по киевскому времени). О времени начала переговоров агентству «Интерфакс-Украина» источник из компании «Нафтогаз Украины».«Только что мы договорились на это время», - заявил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в субботу трехсторонниезавершились безрезультатно.«В ходе переговоров решений не найдено, поэтому по предложению еврокомиссара Гюнтер Эттингера на воскресенье запланировано продолжение переговоров», - заявил Юрий Продан.Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер выразил надежду, что переговор..... Читать новость...

Украина, ЕС и РФ проведут газовые переговоры в сентябре...



Как сообщается, Украина, Европейский союз и Российская Федерация возобновят газовые переговоры. При этом отмечается, что переговоры запланированы на сентябрь, а не август, как предполагалось изначально. Если быть точнее – 12 сентября.

Предстоящие переговоры будут проходить на уровне министров энергетики. Европейский союз, в свою очередь, будет представлять еврокомиссар.

Постоянный представитель России в Европейском союзе Владимир Чижов утверждает, что их страна уже представила Еврокомиссии свои предложения по решению газового конфликта.

Как известно, информацию о проведении переговоров в августе ранее распространил еврокомиссар по энергетическим вопросам Гю..... Как сообщается, Украина, Европейский союз и Российская Федерация возобновят. При этом отмечается, чтозапланированы на сентябрь, а не август, как предполагалось изначально. Если быть точнее – 12 сентября.Предстоящиебудут проходить на уровне министров энергетики. Европейский союз, в свою очередь, будет представлять еврокомиссар.Постоянный представитель России в Европейском союзе Владимир Чижов утверждает, что их страна уже представила Еврокомиссии свои предложения по решению газового конфликта.Как известно, информацию о проведении переговоров в августе ранее распространил еврокомиссар по энергетическим вопросам Гю..... Читать новость...

Газовые переговоры в Киеве завершились безрезультатно...



В Киеве закончились газовые переговоры, проходившие в формате Украина-Россия-ЕС, в ходе которых "Газпром" остался непреклонным и не изменил своей позиции. Официальный представитель "Газпрома" Алексей Куприянов сообщил журналистам, что позиция российского монополиста осталась неизменной.

"Российская сторона ожидает оплату накопившейся задолженности за газ в размере 1,951 млрд долларов до 10 утра 16-го июня. В случае непоступления средств, как и было объявлено ранее, поставки газа в Украину переводятся на режим предоплаты", - сказал Куприянов.

Напомним, участие в трехсторонних переговорах принимали глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики ..... В Киеве закончились, проходившие в формате Украина-Россия-ЕС, в ходе которых "Газпром" остался непреклонным и не изменил своей позиции. Официальный представитель "Газпрома" Алексей Куприянов сообщил журналистам, что позиция российского монополиста осталась неизменной."Российская сторона ожидает оплату накопившейся задолженности за газ в размере 1,951 млрд долларов до 10 утра 16-го июня. В случае непоступления средств, как и было объявлено ранее, поставки газа в Украину переводятся на режим предоплаты", - сказал Куприянов.Напомним, участие в трехсторонних переговорах принимали глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики ..... Читать новость...

В Москве идут газовые переговоры России и ЕС...



В пятницу в Москве, в здании Минэнерго РФ начались переговоры министра энергетики РФ Александра Новака и заместителя председателя Еврокомиссии Гюнтера Эттингера. К переговорному процессу присоединились также глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

Глава "Газпрома" перед встречей заявил, что позиция ведомства на переговорах с Украиной останется неизменной. Миллер особо подчеркнул, что она стала еще менее компромиссной. "Сейчас началась процедура арбитражного спора в Стокгольме", — сказал он и добавил, что по этой причине компания не может менять свою позицию, включая обязательства в рамках механизма "бери ..... В пятницу в Москве, в здании Минэнерго РФ началисьминистра энергетики РФ Александра Новака и заместителя председателя Еврокомиссии Гюнтера Эттингера. К переговорному процессу присоединились также глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.Глава "Газпрома" перед встречей заявил, что позиция ведомства на переговорах с Украиной останется неизменной. Миллер особо подчеркнул, что она стала еще менее компромиссной. "Сейчас началась процедура арбитражного спора в Стокгольме", — сказал он и добавил, что по этой причине компания не может менять свою позицию, включая обязательства в рамках механизма "бери ..... Читать новость...

Газовые переговоры между Украиной и РФ будут возобновлены...



Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко получит от посольства РФ предложение тема которого возобновление газовых переговоров между Украиной и Россией.

Посол России в Украине Михаил Зурабов сообщил, что в их адрес поступило письмо от Министерства энергетики РФ, которое будет в ближайшее время отправлено руководству Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, с предложением возобновить газовые переговоры.

Он рассказал, что получил письмо утром и оно скоро будет отправлено Бойко. Зурабов заявил, что в письме речь идет о инициативе со стороны Российской Федерации возобновить газовые переговоры.

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Украинская делегация прибыла на "газовые переговоры" в Брюсс...

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан прибыл на очередные "газовые переговоры" в Брюсселе, сообщает корреспондент УНН.

Планируется, что в 14:30 он встретится с будущим еврокомиссаром по вопросам энергетики Мигелем Ариасом Каньетою.

Также планируется, что вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер прибудет на переговоры в 14:30. Перед началом переговоров он планирует провести пресс-конференцию для СМИ.

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Прибытие российской делегации запланировано на 16:30 по киевскому времени. Отметим, что вместе с Ю. Проданом на пе..... Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан прибыл на очередные "" в Брюсселе, сообщает корреспондент УНН.Планируется, что в 14:30 он встретится с будущим еврокомиссаром по вопросам энергетики Мигелем Ариасом Каньетою.Также планируется, что вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер прибудет нав 14:30. Перед началом переговоров он планирует провести пресс-конференцию для СМИ.Читайте: ЕС остановит реверс, если Киев не договорится с Москвой, - МеркельПрибытие российской делегации запланировано на 16:30 по киевскому времени. Отметим, что вместе с Ю. Проданом на пе..... Читать новость...

Трехсторонние газовые переговоры завершились безрезультатно ...



Трехсторонние газовые переговоры, которые в субботу прошли в Киеве, закончились безрезультатно. Такую информацию передал Юрий Продан, министр энергетики и угольной промышленности Украины. Слова главы Минэнергетики передает агентство «Интерфакс-Украина».

Стоит отметить, что участие в трехсторонних переговорах принимали три стороны, - министр энергетики Укарины Юрий Продан, глава российского «Газпрома» Алексей Миллер, а также комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

«В ходе переговоров решений не найдено, поэтому по предложению еврокомиссара Гюнтер Эттингера на воскресенье запланировано продолжение переговоров», - заявил Юрий Продан.

С..... Трехсторонние, которые в субботу прошли в Киеве, закончились безрезультатно. Такую информацию передал Юрий Продан, министр энергетики и угольной промышленности Украины. Слова главы Минэнергетики передает агентство «Интерфакс-Украина».Стоит отметить, что участие в трехсторонних переговорах принимали три стороны, - министр энергетики Укарины Юрий Продан, глава российского «Газпрома» Алексей Миллер, а также комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.«В ходе переговоров решений не найдено, поэтому по предложению еврокомиссара Гюнтер Эттингера на воскресенье запланировано продолжение переговоров», - заявил Юрий Продан.С..... Читать новость...