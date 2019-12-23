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|Новость
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Пристайко прокомментировал газовые переговоры
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|Добавлено:
|2019-12-23 09:33:11
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Украина ничем не уступает в газовых переговорах с Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «Укринформ».
«Мы ничем не уступаем, мы ведем эти переговоры, как мы и обещали, в рамках трехстороннего взаимодействия. Эта часть нашей газовой деятельности говорит о переподтверждении Украиной ее гарантий как надежного поставщика российского газа на европейский рынок», - сказал он.
Пристайко считает достижением украинской переговорной команды то, что протокол о намерениях, подписанный на трехсторонних переговорах по газу, еще не является окончательной сделкой.
«О конкретных цифрах мы с вами будем говорить, когда вместо протокола увидим конкретную сделку. Сейчас мы имеем то, что у нас в руках − три миллиарда долларов. Это очень серьезная сумма, которую мы отсудили в честном противостоянии в судах. Это действительно большая победа», - добавил министр.
Напомним, Российская Федерация и Украина заключат новый договор на транзит российского газа через украинскую территорию до 2024 года.
Ранее сообщалось, что представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
заявил, что Киев официально не получал предложений от Казахстана о личной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Действительно мы прочитали в СМИ, что есть предложение от Нурсултана Назарбаева. Эту инициативу Казахстана мы еще не получали официально», - отметил он.
Пристайко
добавил, что сейчас стоит вопрос о нормандской встрече.
Ранее Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского.
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Газовые переговоры с РФ продолжатся в 19:00...
Начало воскресных газовых переговоров с участием Украины России и Еврокомиссии запланировано на 19:00 (по киевскому времени). О времени начала переговоров агентству «Интерфакс-Украина» источник из компании «Нафтогаз Украины».
«Только что мы договорились на это время», - заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в субботу трехсторонние газовые переговоры
завершились безрезультатно.
«В ходе переговоров решений не найдено, поэтому по предложению еврокомиссара Гюнтер Эттингера на воскресенье запланировано продолжение переговоров», - заявил Юрий Продан.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер выразил надежду, что переговор..... Читать новость...
Украина, ЕС и РФ проведут газовые переговоры в сентябре...
Как сообщается, Украина, Европейский союз и Российская Федерация возобновят газовые переговоры
. При этом отмечается, что переговоры
запланированы на сентябрь, а не август, как предполагалось изначально. Если быть точнее – 12 сентября.
Предстоящие переговоры
будут проходить на уровне министров энергетики. Европейский союз, в свою очередь, будет представлять еврокомиссар.
Постоянный представитель России в Европейском союзе Владимир Чижов утверждает, что их страна уже представила Еврокомиссии свои предложения по решению газового конфликта.
Как известно, информацию о проведении переговоров в августе ранее распространил еврокомиссар по энергетическим вопросам Гю..... Читать новость...
Газовые переговоры в Киеве завершились безрезультатно...
В Киеве закончились газовые переговоры
, проходившие в формате Украина-Россия-ЕС, в ходе которых "Газпром" остался непреклонным и не изменил своей позиции. Официальный представитель "Газпрома" Алексей Куприянов сообщил журналистам, что позиция российского монополиста осталась неизменной.
"Российская сторона ожидает оплату накопившейся задолженности за газ в размере 1,951 млрд долларов до 10 утра 16-го июня. В случае непоступления средств, как и было объявлено ранее, поставки газа в Украину переводятся на режим предоплаты", - сказал Куприянов.
Напомним, участие в трехсторонних переговорах принимали глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики ..... Читать новость...
В Москве идут газовые переговоры России и ЕС...
В пятницу в Москве, в здании Минэнерго РФ начались переговоры
министра энергетики РФ Александра Новака и заместителя председателя Еврокомиссии Гюнтера Эттингера. К переговорному процессу присоединились также глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.
Глава "Газпрома" перед встречей заявил, что позиция ведомства на переговорах с Украиной останется неизменной. Миллер особо подчеркнул, что она стала еще менее компромиссной. "Сейчас началась процедура арбитражного спора в Стокгольме", — сказал он и добавил, что по этой причине компания не может менять свою позицию, включая обязательства в рамках механизма "бери ..... Читать новость...
Газовые переговоры между Украиной и РФ будут возобновлены...
Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко получит от посольства РФ предложение тема которого возобновление газовых переговоров между Украиной и Россией.
Посол России в Украине Михаил Зурабов сообщил, что в их адрес поступило письмо от Министерства энергетики РФ, которое будет в ближайшее время отправлено руководству Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, с предложением возобновить газовые переговоры
.
Он рассказал, что получил письмо утром и оно скоро будет отправлено Бойко. Зурабов заявил, что в письме речь идет о инициативе со стороны Российской Федерации возобновить газовые переговоры
.
Зурабов также сказал, что вопрос касательн..... Читать новость...
Украинская делегация прибыла на "газовые переговоры" в Брюсс...
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан прибыл на очередные "газовые переговоры
" в Брюсселе, сообщает корреспондент УНН.
Планируется, что в 14:30 он встретится с будущим еврокомиссаром по вопросам энергетики Мигелем Ариасом Каньетою.
Также планируется, что вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер прибудет на переговоры
в 14:30. Перед началом переговоров он планирует провести пресс-конференцию для СМИ.
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Прибытие российской делегации запланировано на 16:30 по киевскому времени. Отметим, что вместе с Ю. Проданом на пе..... Читать новость...
Трехсторонние газовые переговоры завершились безрезультатно ...
Трехсторонние газовые переговоры
, которые в субботу прошли в Киеве, закончились безрезультатно. Такую информацию передал Юрий Продан, министр энергетики и угольной промышленности Украины. Слова главы Минэнергетики передает агентство «Интерфакс-Украина».
Стоит отметить, что участие в трехсторонних переговорах принимали три стороны, - министр энергетики Укарины Юрий Продан, глава российского «Газпрома» Алексей Миллер, а также комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.
«В ходе переговоров решений не найдено, поэтому по предложению еврокомиссара Гюнтер Эттингера на воскресенье запланировано продолжение переговоров», - заявил Юрий Продан.
С..... Читать новость...
Украина, Россия и ЕС договорились продолжить газовые перегов...
Российский министр энергетики Александр Новак сообщил журналистам, что Россия, Украина и Европейский Союз договорились продолжить газовые переговоры
в трехстороннем формате.
"Сегодня была достигнута такая договоренность в ходе встречи президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко и еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера", — сообщил Новак.
Он также добавил, что в преддверии переговоров с ЕС, которые должны состояться 29 августа в Москве, в Минске также пройдут его консультации с Эттингером.
Помимо этого, стало известно, что Украина не будет перекрывать транзит российского газа в Европу. Об этом заявил во вторник вечером министр энергетики..... Читать новость...