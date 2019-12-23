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|Новость
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Allseas отвела все суда из района строительства «Северного потока-2»
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|Добавлено:
|2019-12-23 10:02:10
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для российского газопровода «Северный поток-2», отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Об этом сообщает Bloomberg.
Представитель компании отказался от комментариев на тему, на какое время может затянуться реализация проекта.
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Напомним, швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.
Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2».
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"10 стран Европейского Союза выступили жестко против строительства
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приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщается на сайте компании.
«В ожидании вступления в силу Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas
приостановила работу по прокладке газопровода "Северный поток-2". Allseas
будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера», - говорится в сообщении.
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Альтмайер также подчеркнул, что Берлин не намерен прислушиваться к США, Украине и членам Христианско-демократического союза, и отказываться от «Северного потока-2» из-за захвата Россией украинских моряков и кораблей.
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газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает DW.
«Чтобы закончить строительство газопровода "Северный поток-2" в ближайшие месяцы планируется продолжить работы нынешней зимой и весной 2020 года. Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря», - говорится в сообщении.
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«ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес», - заявил представитель Еврокомиссии.
Напомним, швейцарская компания Allseas
приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.
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Власти Великобритании приняли решение заморозить акции российского газопровода «Северный поток». Об этом говорится в Twitter НАК «Нафтогаз Украины».
«В процессе ареста активов "Газпрома" в Великобритании была приятная неожиданность – были арестованы (заморожены) акции "Северного потока", которые там неожиданно нашлись», – отмечается в сообщении.
«Газпром» был вынужден формально обязаться перед судом отчуждать эти акции и держать их в Англии до рассмотрения дела в суде по принудительному взысканию его активов в этой стране.
«"Газпром" теперь должен решать – или пог..... Читать новость...
В Moody's рассказали о проблемах «Северного потока-2»...
Строительство газопровода «Северный поток-2» может завершиться позже запланированного срока – декабря 2019 года – из-за позиции Дании. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства Moody's.
«Запрос, который DEA обосновывает желанием найти маршрут с наименьшим влиянием на окружающую среду и судоходный трафик, имеет негативное влияние на кредитный рейтинг "Газпрома", поскольку он чреват срывом запланированных сроков строительства
Nord Stream 2, запланированных на декабрь 2019 года», - отмечается в сообщении.
В Moody's подчеркнули, что проведение экологической экспертизы может затянуться на несколько месяцев.
Из-за та..... Читать новость...
Швеция одобрила строительство «Северного потока-2»...
Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне Балтийского моря, передает Dagens Industri.
«Сегодня утром в МИД Швеции состоялась встреча, где была представлена эта информация», – отметила представитель шведской Партии центра по международным вопросам Черстин Лундгрен.
Напомним, что разрешение на строительство «Северного потока-2» уже выдали Германия и Финляндия. Теперь ожидается разрешение Дании.
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