Новость Allseas отвела все суда из района строительства «Северного потока-2» Добавлено: 2019-12-23 10:02:10 Корреспондент: Алексей Свидров

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для российского газопровода «Северный поток-2», отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель компании отказался от комментариев на тему, на какое время может затянуться реализация проекта.

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Напомним, швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2».

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Европарламент призвал ЕС не допустить строительства «Северно...

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10 стран Евросоюза выступили против строительства «Северного...

Десять стран Европейского Союза выступили против строительства второй ветки "Северного потока". Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания антикризисного энергетического штаба, передает корреспондент УНН.

"10 стран Европейского Союза выступили жестко против строительства "Северного потока", - отметил он.

По словам премьера, позиция Украины является четкой и заключается в том, что строительство второй ветки "Северного потока" является антиукраинским и антиевропейским проектом. "Мы ожидаем, что Европейская комиссия услышит позицию наших европейских партнеров и этот проект не будет построен", - подчеркнул..... Десять стран Европейского Союза выступили противвторой ветки "Северного потока". Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания антикризисного энергетического штаба, передает корреспондент УНН."10 стран Европейского Союза выступили жестко против"Северного потока", - отметил он.По словам премьера, позиция Украины является четкой и заключается в том, что строительство второй ветки "Северного потока" является антиукраинским и антиевропейским проектом. "Мы ожидаем, что Европейская комиссия услышит позицию наших европейских партнеров и этот проект не будет построен", - подчеркнул..... Читать новость...

Строительство «Северного потока-2» приостановлено...

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщается на сайте компании.

«В ожидании вступления в силу Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода "Северный поток-2". Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера», - говорится в сообщении.

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Германия не откажется от «Северного потока-2»...

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» возможно при сохранении ключевых интересов Украины. Об этом сообщает DW.

В частности, речь идет о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года.

Альтмайер также подчеркнул, что Берлин не намерен прислушиваться к США, Украине и членам Христианско-демократического союза, и отказываться от «Северного потока-2» из-за захвата Россией украинских моряков и кораблей.

В то же время он осудил такие действия Кремля.

Ранее Палата представителей США единогласно приняла резолюцию против строительства российского газопровода «Северн..... Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» возможно при сохранении ключевых интересов Украины. Об этом сообщает DW.В частности, речь идет о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года.Альтмайер также подчеркнул, что Берлин не намерен прислушиваться к США, Украине и членам Христианско-демократического союза, и отказываться от «Северного потока-2» из-за захвата Россией украинских моряков и кораблей.В то же время он осудил такие действия Кремля.Ранее Палата представителей США единогласно приняла резолюцию противроссийского газопровода «Северн..... Читать новость...

Строительство «Северного потока-2» затягивается ...

В Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии поступил запрос о продолжении строительства газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает DW.

«Чтобы закончить строительство газопровода "Северный поток-2" в ближайшие месяцы планируется продолжить работы нынешней зимой и весной 2020 года. Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря», - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Киев поблагодарил США за санкции против «Северного потока-2»

Напомним, что строительство газопровода ..... В Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии поступил запрос о продолжениигазопровода Северный поток-2. Об этом сообщает DW.«Чтобы закончить строительство газопровода "Северный поток-2" в ближайшие месяцы планируется продолжить работы нынешней зимой и весной 2020 года. Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря», - говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Киев поблагодарил США за санкции против «Северного потока-2»Напомним, что строительство газопровода ..... Читать новость...

В ЕС отреагировали на санкции США против «Северного потока-2...

Европейский союз раскритиковал возможность введения со стороны Соединенных Штатов Америки санкций в отношении компаний, привлеченных к строительству российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает AFP.

«ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес», - заявил представитель Еврокомиссии.

Напомним, швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в..... Европейский союз раскритиковал возможность введения со стороны Соединенных Штатов Америки санкций в отношении компаний, привлеченных к строительству российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает AFP.«ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес», - заявил представитель Еврокомиссии.Напомним, швейцарская компанияприостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в..... Читать новость...

В Великобритании заморозили акции «Северного потока»...

Власти Великобритании приняли решение заморозить акции российского газопровода «Северный поток». Об этом говорится в Twitter НАК «Нафтогаз Украины».

«В процессе ареста активов "Газпрома" в Великобритании была приятная неожиданность – были арестованы (заморожены) акции "Северного потока", которые там неожиданно нашлись», – отмечается в сообщении.

«Газпром» был вынужден формально обязаться перед судом отчуждать эти акции и держать их в Англии до рассмотрения дела в суде по принудительному взысканию его активов в этой стране.

«"Газпром" теперь должен решать – или пог..... Власти Великобритании приняли решение заморозить акции российского газопровода «Северный поток». Об этом говорится в Twitter НАК «Нафтогаз Украины».«В процессе ареста активов "Газпрома" в Великобритании была приятная неожиданность – были арестованы (заморожены) акции "Северного потока", которые там неожиданно нашлись», – отмечается в сообщении.«Газпром» был вынужден формально обязаться перед судом отчуждать эти акции и держать их в Англии до рассмотрения дела в суде по принудительному взысканию его активов в этой стране.«"Газпром" теперь должен решать – или пог..... Читать новость...

В Moody's рассказали о проблемах «Северного потока-2»...

Строительство газопровода «Северный поток-2» может завершиться позже запланированного срока – декабря 2019 года – из-за позиции Дании. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства Moody's.

«Запрос, который DEA обосновывает желанием найти маршрут с наименьшим влиянием на окружающую среду и судоходный трафик, имеет негативное влияние на кредитный рейтинг "Газпрома", поскольку он чреват срывом запланированных сроков строительства Nord Stream 2, запланированных на декабрь 2019 года», - отмечается в сообщении.

В Moody's подчеркнули, что проведение экологической экспертизы может затянуться на несколько месяцев.

Из-за та..... Строительство газопровода «Северный поток-2» может завершиться позже запланированного срока – декабря 2019 года – из-за позиции Дании. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства Moody's.«Запрос, который DEA обосновывает желанием найти маршрут с наименьшим влиянием на окружающую среду и судоходный трафик, имеет негативное влияние на кредитный рейтинг "Газпрома", поскольку он чреват срывом запланированных сроковNord Stream 2, запланированных на декабрь 2019 года», - отмечается в сообщении.В Moody's подчеркнули, что проведение экологической экспертизы может затянуться на несколько месяцев.Из-за та..... Читать новость...