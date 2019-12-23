Новость Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным Добавлено: 2019-12-23 10:25:14 Корреспондент: Алексей Свидров

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности к личной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает DW.

«При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров», - отметил он.

Эксперты расценивают слова генсека НАТО как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между Североатлантическим альянсом и Москвой после того, как в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и стала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам на Донбассе.

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Порошенко готов встретиться с Путиным...

Новоизбранный президент Украины готов к диалогу с Путиным.

Петр Порошенко, который победил на президентских выборах, готов встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью немецкой газете "Бильд", передает УНН.

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По его словам, в ближайшее время он готов обсудить с В. Путиным разногласия между Украиной и Россией. "Мы будем проводить переговоры с Путиным, чтобы снять остроту ситуации и способствовать примирению. Где и когда состоятся эти переговоры, пока не установлено", - сказал Порошенко.

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Зеленский согласился встретиться с Путиным, - Назарбаев...

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters.

«Зеленский уже согласился на встречу один на один и проинформировал об этом президента России. Посмотрим. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», - отметил он.

Ранее министр иностранных дел Ураины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным. Он напомнил, что лидеры стран провели уже три телефонных разговора.

ЧИТАЙТЕ: Путин назвал условия для диалога с Зеленским..... Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters.«Зеленский уже согласился на встречу один на один и проинформировал об этом президента России. Посмотрим. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», - отметил он.Ранее министр иностранных дел Ураины Вадим Пристайко, что Зеленский готов. Он напомнил, что лидеры стран провели уже три телефонных разговора.ЧИТАЙТЕ: Путин назвал условия для диалога с Зеленским..... Читать новость...

10 мая Меркель планирует встретиться с Путиным в Москве ...

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель 10 мая встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель 10 мая приедет в Москву, чтобы вместе с президентом России Владимиром Путиным отметить 70-ю годовщину победы над нацистской Германией", - говорится в сообщении.

По словам Ш. Зайберта, А. Меркель и В. Путин возложат венок к Могиле Неизвестного Солдата, а затем встретятся за рабочим ужином в узком кругу.

По итогам поездки канцлера ФРГ в Москву запланирована пресс-конференция.

Источник: УНН..... Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель 10 мая встретится с президентом РФ Владимиромв Москве, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle."Канцлер ФРГ Ангела Меркель 10 мая приедет в Москву, чтобы вместе с президентом России Владимиромотметить 70-ю годовщину победы над нацистской Германией", - говорится в сообщении.По словам Ш. Зайберта, А. Меркель и В. Путин возложат венок к Могиле Неизвестного Солдата, а затем встретятся за рабочим ужином в узком кругу.По итогам поездки канцлера ФРГ в Москву запланирована пресс-конференция.Источник: УНН..... Читать новость...

Директор Greenpeace хочет встретиться с Путиным...

Исполнительный директор организации «Гринпис» Куми Найду адресовал президенту Российской Федерации Владимиру Путину письмо, в котором он выразил желание приехать в Москву и провести личную встречу с российским лидером. Сообщается, что Найду хочет обсудить с Владимиром Путиным ситуацию с задержанными членами экипажа ледокола «Арктик Санрайз».

Помимо этого директор «Гринпис» добавил, что готов согласиться на временное проживание в России, если его пребывание на территории данного государства будет служить поручительством за задержанных активистов организации. Отметим, что Куми Найду просит освободить всех задержанных членов «Гринписа» под ..... Исполнительный директор организации «Гринпис» Куми Найду адресовал президенту Российской Федерации Владимиру Путину письмо, в котором он выразил желание приехать в Москву и провести личную встречу с российским лидером. Сообщается, что Найду хочет обсудить с Владимиромситуацию с задержанными членами экипажа ледокола «Арктик Санрайз».Помимо этого директор «Гринпис» добавил, что готов согласиться на временное проживание в России, если его пребывание на территории данного государства будет служить поручительством за задержанных активистов организации. Отметим, что Куми Найду просит освободить всех задержанных членов «Гринписа» под ..... Читать новость...

Премьер-министр Грузии намерен встретиться с Путиным...

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает УНН.

"У нас есть принципиальная готовность к тому, чтобы такая встреча состоялась. Но когда, как и в каком формате она состоится - для этого нужна хорошая подготовка и хороший анализ ситуации", - заявил И.Гарибашвили в субботу журналистам.

"Я считаю, что встреча ради встречи - это неправильно, она должна быть направлена ​​на конкретный результат. И я выражаю готовность, что правительство Грузии, которое принимает решение, примет в ней участие, как и я лично", - нзазначив он.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Пути..... Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил готовностьс президентом России Владимиром, передает УНН."У нас есть принципиальная готовность к тому, чтобы такая встреча состоялась. Но когда, как и в каком формате она состоится - для этого нужна хорошая подготовка и хороший анализ ситуации", -И.Гарибашвили в субботу журналистам."Я считаю, что встреча ради встречи - это неправильно, она должна быть направлена ​​на конкретный результат. И я выражаю готовность, что правительство Грузии, которое принимает решение, примет в ней участие, как и я лично", - нзазначив он.Напомним, президент Российской Федерации Владимир Пути..... Читать новость...

Президент Грузии должен встретиться с Путиным - Каладзе...



Вице-премьер-министр, глава Минэнергетики Грузии Каха Каладзе высказал свое мнение о встрече грузинских политиков с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По мнению вице-премьер-министра, с Владимиром Путиным должен встретиться не только президент, но и премьер-министр Грузии, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее Владимир Путин не исключил того, что встретится с грузинским президентом Георгием Маргвелашвили в том случае, если последний проявит такое желание. После этого грузинский президент сказал, что проанализирует такое заявление Владимира Путина. По словам Георгия Маргвелашвили, он окончательно определится со своей позицией по встрече с Путиным после консультаций.

..... Вице-премьер-министр, глава Минэнергетики Грузии Каха Каладзе высказал свое мнение о встрече грузинских политиков с президентом Российской Федерации Владимиром. По мнению вице-премьер-министра, с Владимиромдолженне только президент, но и премьер-министр Грузии, передает РИА Новости.Напомним, что ранее Владимир Путин не исключил того, что встретится с грузинским президентом Георгием Маргвелашвили в том случае, если последний проявит такое желание. После этого грузинский президент сказал, что проанализирует такое заявление Владимира Путина. По словам Георгия Маргвелашвили, он окончательно определится со своей позицией по встрече спосле консультаций...... Читать новость...

Обама решил встретиться с Путиным во время саммита G20...



Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни сообщил в понедельник, что президент Соединенных Штатов Барак Обама изменил свое решение и намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время предстоящего 5-6 сентября 2013 года саммита "Большой двадцатки", который будет проходить в Санкт-Петербурге.

"Россия является хозяйкой этого саммита, а мы принимаем в нем участие. Конечно, они там встретятся", — сказал Карни. В то же время, американский пресс-секретарь заметил, что пока не согласован график встреч президента США с главами других государств и правительств в ходе саммита, он будет обнародован позднее и пока неизвестно, когда произойдет встре..... Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни сообщил в понедельник, что президент Соединенных Штатов Барак Обама изменил свое решение и намеренсо своим российским коллегой Владимиромво время предстоящего 5-6 сентября 2013 года саммита "Большой двадцатки", который будет проходить в Санкт-Петербурге."Россия является хозяйкой этого саммита, а мы принимаем в нем участие. Конечно, они там встретятся", — сказал Карни. В то же время, американский пресс-секретарь заметил, что пока не согласован график встреч президента США с главами других государств и правительств в ходе саммита, он будет обнародован позднее и пока неизвестно, когда произойдет встре..... Читать новость...

«Янукович может встретиться с Путиным в Астане», - Зурабов...



Посол России в Украине Михаил Зурабов заявил, что в период с 28 по 29 мая в столице Казахстана может состояться встреча российского президента Владимира Путина с его украинским коллегой Виктором Януковичем. Об этом он сообщил во время совместного заседания представителей депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Россией и депутатской группой Государственной думы России по связям с украинским парламентом.

По словам Зурабова, в ближайшее время должны состояться переговоры на высшем уровне относительно возможной встречи.

«По поводу самой встречи я ничего не знаю, но есть большой шанс, что Виктор Янукович посетит в эти дни Астану», -..... Посол России в Украине Михаил Зурабов, что в период с 28 по 29 мая в столице Казахстана может состояться встреча российского президента Владимира Путина с его украинским коллегой Виктором Януковичем. Об этом он сообщил во время совместного заседания представителей депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Россией и депутатской группой Государственной думы России по связям с украинским парламентом.По словам Зурабова, в ближайшее время должны состояться переговоры на высшем уровне относительно возможной встречи.«По поводу самой встречи я ничего не знаю, но есть большой шанс, что Виктор Янукович посетит в эти дни Астану», -..... Читать новость...