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Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным

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Добавлено:2019-12-23 10:25:14
Корреспондент:Алексей Свидров

  Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности к личной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает DW.

 «При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров», - отметил он.

 Эксперты расценивают слова генсека НАТО как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между Североатлантическим альянсом и Москвой после того, как в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и стала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам на Донбассе.

 
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