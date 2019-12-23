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|Новость
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Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным
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|Добавлено:
|2019-12-23 10:25:14
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности к личной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает DW.
«При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров», - отметил он.
Эксперты расценивают слова генсека НАТО как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между Североатлантическим альянсом и Москвой после того, как в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и стала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам на Донбассе.
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Зеленский согласился встретиться с Путиным, - Назарбаев...
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил готовность встретиться
с президентом России Владимиром Путиным
, передает УНН.
"У нас есть принципиальная готовность к тому, чтобы такая встреча состоялась. Но когда, как и в каком формате она состоится - для этого нужна хорошая подготовка и хороший анализ ситуации", - заявил
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Напомним, президент Российской Федерации Владимир Пути..... Читать новость...
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. По мнению вице-премьер-министра, с Владимиром Путиным
должен встретиться
не только президент, но и премьер-министр Грузии, передает РИА Новости.
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после консультаций.
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, что в период с 28 по 29 мая в столице Казахстана может состояться встреча российского президента Владимира Путина с его украинским коллегой Виктором Януковичем. Об этом он сообщил во время совместного заседания представителей депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Россией и депутатской группой Государственной думы России по связям с украинским парламентом.
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