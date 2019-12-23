Новость Вопрос Крыма необходимо решать вне «нормандского саммита», - Пристайко Добавлено: 2019-12-23 11:20:35 Корреспондент: Алексей Свидров

Вопросы относительно аннексированного Крыма нужно решать другими механизмами, а не в рамках Минского процесса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».

«Если быть прагматичным, то вопрос востока надо решить теми механизмами, которые специально сфокусированы на востоке. Крымские проблемы – другими механизмами. Там тоже есть механизмы. Просто те, которые применяются в отношении востока, так называемый Минский процесс, по моему мнению, следует оставлять в таком состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые», - отметил он.

По его словам, власти Украины беспокоятся, что Крым все еще находится под оккупацией и путь выхода из этого не согласован, поэтому политики берутся за любые возможности, в частности, те, что есть в Минске. Однако это «и без того усложняет бесконечно сложные переговоры в Минске».

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Германия предложила решать вопрос Крыма после урегулирования...

Уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Российской Федерацией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Гернот Эрлер считает, что сначала необходимо сконцентрироваться на урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины и только после этого вернуться к вопросу о статусе аннексированного Россией Крыма. Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke 6 августа 2017 года, передает DW.

По словам чиновника, Европа придерживается мнения, что «сначала нужно сконцентрироваться на политическом урегулировании кровавого конфликта на востоке Украины» и только на более позднем этапе этого «политического процесса» перехо..... Уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Российской Федерацией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Гернот Эрлер считает, что сначаласконцентрироваться на урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины и только после этого вернуться к вопросу о статусе аннексированного Россией. Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke 6 августа 2017 года, передает DW.По словам чиновника, Европа придерживается мнения, что «сначала нужно сконцентрироваться на политическом урегулировании кровавого конфликта на востоке Украины» и только на более позднем этапе этого «политического процесса» перехо..... Читать новость...

Названы темы «нормандского саммита»...

На встрече лидеров стран «нормандской четверки» будут затронуты темы деоккупации Донбасса и обмена пленными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«То есть я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с каким-то более-менее четкими сроками. Я буду поднимать этот вопрос. Мы хотим всех наших людей вернуть домой, к родителям. Я тоже хочу говорить - когда. Если всех, то когда», - отметил он.

Также Зеленский начать переговоры относительно выборов на Донбассе.

«Мы должны говорить о возможности, когда там не будет никаких вооруженных формирований, проведения местных выборах. Начало этого разговора мы должны сделать&r..... На встрече лидеров стран «нормандской четверки» будут затронуты темы деоккупации Донбасса и обмена пленными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.«То есть я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с каким-то более-менее четкими сроками. Я буду поднимать этот вопрос. Мы хотим всех наших людей вернуть домой, к родителям. Я тоже хочу говорить - когда. Если всех, то когда», - отметил он.Также Зеленский начать переговоры относительно выборов на Донбассе.«Мы должны говорить о возможности, когда там не будет никаких вооруженных формирований, проведения местных выборах. Начало этого разговора мы должны сделать&r..... Читать новость...

Боррель рассказал об ожиданиях от «нормандского саммита»...

Высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поделился своими ожиданиями от саммита в «нормандском формате». Об этом сообщает «Европейская правда».

«Мы думаем, что на этой встречи мы сможем продолжить работать и продвигаться к мирному и устойчивому решению для украинского конфликта, что является одним из важнейших приоритетов, которые мы должны решить в Европейском союзе», - отметил он.

На вопрос о том, может ли позиция Франции ослабить позиции Украины на саммите, Боррель ответил: «Нет, почему вы так говорите? Европа в этом полностью объединена».

Ранее глава Министерст..... Высокий представитель Европейского союза пошней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поделился своими ожиданиями от саммита в «нормандском формате». Об этом сообщает «Европейская правда».«Мы думаем, что на этой встречи мы сможем продолжить работать и продвигаться к мирному и устойчивому решению для украинского конфликта, что является одним из важнейших приоритетов, которые мы должны решить в Европейском союзе», - отметил он.На вопрос о том, может ли позиция Франции ослабить позиции Украины на саммите, Боррель ответил: «Нет, почему вы так говорите? Европа в этом полностью объединена».Ранее глава Министерст..... Читать новость...

Маас назвал предварительную дату «нормандского саммита»...

Встреча в нормандском формате произойдет в течение следующих недель. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает «Голос Америки».

«Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту нормандского формата, который произойдет в течение следующих недель», - отметил он.

По его словам, договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса, сейчас воплощаются и эту динамику планируют использовать.

«У нас есть нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина. В этом формате мы дали старт Минскому процессу, и мы хотим развивать его дальше», - добавил Маас.

ЧИТАЙТЕ: Разведение сил в Петро..... Встреча в нормандском формате произойдет в течение следующих недель. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает «Голос Америки».«Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту нормандского формата, который произойдет в течение следующих недель», - отметил он.По его словам, договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса, сейчас воплощаются и эту динамику планируют использовать.«У нас есть нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина. В этом формате мы дали старт Минскому процессу, и мы хотим развивать его дальше», - добавил Маас.ЧИТАЙТЕ: Разведение сил в Петро..... Читать новость...

В Кремле подтвердили дату проведения «нормандского саммита»...

Встреча в «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря 2019 года. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию», - отметил он.

Песков воздержался от каких-либо прогнозов.

«Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Ей предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был очень большой перерыв - это мы с сожалением констатируем - в работе "нормандского формата". Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разоча..... Встреча в «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря 2019 года. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают российские СМИ.«Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию», - отметил он.Песков воздержался от каких-либо прогнозов.«Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Ей предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был очень большой перерыв - это мы с сожалением констатируем - в работе "нормандского формата". Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разоча..... Читать новость...

Решать вопрос о выезде детей за границу будет суд?...



Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ внесла в правительство законопроект, согласно которому предлагается отдать судебной системе право ограничения выезда детей за пределы страны.

В настоящее время согласие на выезд ребенка за пределы России должны давать оба родителя, и если один из них не согласен, решение по таким вопросам выносят ФМС, МИД и ФСБ, другой же родитель может лишь постфактум обжаловать ограничение выезда, наложенное на ребенка одной из этих трех структур, через суд.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что разведенные супруги очень часто, чтобы просто «насолить бывшей половине», препятствуют выезду ребенка за границу, допустим, на лечение..... Федеральная миграционная служба (ФМС) РФсла в правительство законопроект, согласно которому предлагается отдать судебной системе право ограничения выезда детей за пределы страны.В настоящее время согласие на выезд ребенка за пределы России должны давать оба родителя, и если один из них не согласен, решение по таким вопросам выносят ФМС, МИД и ФСБ, другой же родитель может лишь постфактум обжаловать ограничение выезда, наложенное на ребенка одной из этих трех структур, через суд.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что разведенные супруги очень часто, чтобы просто «насолить бывшей половине», препятствуют выезду ребенка за границу, допустим, на лечение..... Читать новость...

Конституционный вопрос нужно решать быстрее - Гриценко...



Народный депутат Украины, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что парламент должен как можно скорее дать ответ, какой должна быть Конституция и как будет решаться вопрос децентрализации власти.

«Сегодня в парламенте обсуждался проект новой Конституции. Ситуация уникальная своим идиотизмом. 23 кандидата в президенты баллотируются, но никто из них не знает, какими будут полномочия новоизбранного президента», - отметил политик.

Как он напомнил, проект новой Конституции должен был быть представлен в парламенте еще до 15 апреля, и именно тогда правительство должно было дать ответ, какой будет Конституция, и как будет решаться вопрос децентрали..... Народный депутат Украины, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что парламент должен как можно скорее дать ответ, какой должна быть Конституция и как будется вопрос децентрализации власти.«Сегодня в парламенте обсуждался проект новой Конституции. Ситуация уникальная своим идиотизмом. 23 кандидата в президенты баллотируются, но никто из них не знает, какими будут полномочия новоизбранного президента», - отметил политик.Как он напомнил, проект новой Конституции должен был быть представлен в парламенте еще до 15 апреля, и именно тогда правительство должно было дать ответ, какой будет Конституция, и как будется вопрос децентрали..... Читать новость...

Соглашение об ассоциации необходимо подписать до Вильнюсског...

Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом нельзя откладывать на ноябрь. В связи с напряжением торгово-экономических отношений между украинским государством и Россией это необходимо сделать как можно раньше, еще до Вильнюсского саммита. Такое мнение высказал глава делегации Европейского парламента по связям с Украиной Павел Коваль.

«Выводы, сделанные из событий последних дней, следующие: мы должны быть смелыми. Я должен вас шокировать, но Соглашение об ассоциации не должно быть подписано в Вильнюсе - оно должно быть подписано завтра, на следующей неделе в Киеве или Брюсселе. Это должно быть сделано как можно скорее», - заявил Павел Коваль на внеочер..... Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом нельзя откладывать на ноябрь. В связи с напряжением торгово-экономических отношений между украинским государством и Россией этосделать как можно раньше, еще до Вильнюсского саммита. Такое мнение высказал глава делегации Европейского парламента по связям с Украиной Павел Коваль.«Выводы, сделанные из событий последних дней, следующие: мы должны быть смелыми. Я должен вас шокировать, но Соглашение об ассоциации не должно быть подписано в Вильнюсе - оно должно быть подписано завтра, на следующей неделе в Киеве или Брюсселе. Это должно быть сделано как можно скорее», - заявил Павел Коваль наочер..... Читать новость...