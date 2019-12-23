Новость Милованов рассказал о новом трудовом кодексе Добавлено: 2019-12-23 12:00:42 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опубликовал статьи правительственного проекта Трудового кодекса, которые регулируют отношения между работодателем и работником при заключении и расторжении трудового договора.

«Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения. В новом законопроекте о труде, который мы скоро вынесем в Кабмин. На сегодня такого определения нет. Его отсутствие позволяет создавать проблемы бизнеса при проверках и ухудшает права рабочих», - написал он в Facebook.

Статья 13.1. Наличие трудовых отношений может устанавливаться по следующим признакам:

лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица; личное исполнения лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченного им лица (далее, для сокращения - работодателя - ЭП); работа выполняется (услуги предоставляются) в определенном работодателем рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка; лицо выполняет работы (оказывает услуги) аналогичные по содержанию и характеру выполняемой работе штатными работниками работодателя; организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается работодателем; продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается работодателем.

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«Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку в 100 млрд). А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет около 85 млрд грн», - говорится в сообщении.

Милованов подчеркнул, что:



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Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал о прогнозе роста средней заработной платы в Украине.

«Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 12497 гривен в 2020 году, 14187 гривен в 2021 году, 16047 гривен в 2022 году», - написал он в Facebook.

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Лента получит название «Терминатор: Темная судьба».

«Я сразу предупредил их, что откажусь от работы над проектом, если в нем не будет участвовать Арнольд Шварценеггер», – отметил он.

Кроме этого, к роли Сары Коннор вернется Линда Хэмилтон.

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Всего франшиза «Терминатор» насчитывает пять..... Канадский режиссёр Джеймс Кэмероннекоторые детали относительно нового фильма по вселенной «Терминатора». Об этом сообщает Yahoo.Лента получит название «Терминатор: Темная судьба».«Я сразу предупредил их, что откажусь от работы над проектом, если в нем не будет участвовать Арнольд Шварценеггер», – отметил он.Кроме этого, к роли Сары Коннор вернется Линда Хэмилтон.«Фанаты захотят увидеть её снова, настоящую Сару Коннор, и то, что с ней сделали время и борьба с трагическим вариантом развития будущего», – подчеркнул Кэмерон.Всего франшиза «Терминатор» насчитывает пять..... Читать новость...

Бригинец рассказал о новом бизнесе террористов...

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