Новость Украинцы назвали главные события 2019 года Добавлено: 2019-12-23 12:59:59 Корреспондент: Алексей Свидров

Украинцы назвали главными событиями 2019 года освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных, а также выборы президента страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Отмечается, что каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый - укрепление курса гривны.

Политиком года большинство считает президента Владимира Зеленского (47%).

Про Ю.Бойко, Д.Разумкова и Ю.Тимошенко так утверждали по 8-10% опрошенных, П.Порошенко, В.Медведчука, С.Вакарчука и В.Гройсмана - по 5-7%.

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Украинцы назвали главные события 2019 года...

Украинцы назвали главными событиями 2019 года освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных, а также выборы президента страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Отмечается, что каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый - укрепление курса гривны.



Политиком года большинство считает президента Владимира Зеленского (47%).

Про Ю.Бойко, Д.Разум..... главнымимиосвобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных, а также выборы президента страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».Отмечается, что каждый пятый считает событиемвозобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020. Каждый десятый - укрепление курса гривны.Политикомбольшинство считает президента Владимира Зеленского (47%).Про Ю.Бойко, Д.Разум..... Читать новость...

Читатели People проголосовали за главные события года...



Опираясь на результаты онлайн-голосования, в котором приняли участие более полутора миллионов пользователей, журнал People составил список главных событий уходящего года.

Возглавили рейтинг два бракосочетания – Блек Лайли с Райном Рейнолдсом и Джастина Тимберлейка с Джессикой Бил. Лучшим нарядом признано платье герцогини Кембриджской, в котором она посетила церемонию открытия лондонской Олимпиады. Самым «милым» сообщением о появлении на свет младенца признана запись в Twitter о рождении сына Хилари Даффа. Главным «воссоединением года» People назвал концерт, посвященный серебряной годовщине ситкома «Полный дом».

«Набившей о..... Опираясь на результаты онлайн-голосования, в котором приняли участие более полутора миллионов пользователей, журнал People составил список главных событий уходящегоВозглавили рейтинг два бракосочетания – Блек Лайли с Райном Рейнолдсом и Джастина Тимберлейка с Джессикой Бил. Лучшим нарядом признано платье герцогини Кембриджской, в котором она посетила церемонию открытия лондонской Олимпиады. Самым «милым» сообщением о появлении на свет младенца признана запись в Twitter о рождении сына Хилари Даффа. Главным «воссоединением» People назвал концерт, посвященный серебряной годовщине ситкома «Полный дом».«Набившей о..... Читать новость...

Главные астрономические события текущего года окажутся скры...



Как рассказал старший научный сотрудник, пресс-секретарь Пулковской обсерватории РАН Сергей Смирнов, календарь астрономических событий в наступившем году будет довольно богат на разнообразные и интересные события, однако, к сожалению, жители России не будут иметь возможности наблюдать за большинством из предстоящих небесных явлений.

В 2014 году произойдет несколько солнечных и лунных затмений. "Но они, к сожалению, не наши, не российские. Солнечное затмение 29 апреля будет видно в Австралии, Антарктиде на побережье Индийского океана. Солнечное затмение 23 октября, которое будет частным, будет доступно для Северной Америки и немного для наших восточных регионов: Камчатки, Чукотки&quo..... Как рассказал старший научный сотрудник, пресс-секретарь Пулковской обсерватории РАН Сергей Смирнов, календарь астрономических событий в наступившем году будет довольно богат на разнообразные и интересные, однако, к сожалению, жители России не будут иметь возможности наблюдать за большинством из предстоящих небесных явлений.В 2014 году произойдет несколько солнечных и лунных затмений. "Но они, к сожалению, не наши, не российские. Солнечное затмение 29 апреля будет видно в Австралии, Антарктиде на побережье Индийского океана. Солнечное затмение 23 октября, которое будет частным, будет доступно для Северной Америки и немного для наших восточных регионов: Камчатки, Чукотки&quo..... Читать новость...

В ГАИ назвали главные проблемы киевских дорог...



Пресс-служба ГАИ сообщает, что в Департаменте Госавтоинспекции, проведя анализ дорожно-транспортной ситуации в Киеве, определили главные проблемы столичных дорог: низкая пропускная способность, большое количество ДТП, постоянное возникновение «пробок». Такой ситуации в Киеве, помимо всего прочего, способствует и ежегодный рост числа транспортных средств, которые зарегистрированы в столице Украины. Отметим, что на сегодняшний день в Киеве зарегистрировано более 1 миллиона автомобилей.

В ведомстве отметили, что данную ситуацию усугубляет и отсутствие полноценной объездной дороги, из-за чего весь транзитный транспорт едет через Киев.

По информации ГАИ, движение транспорта осложн..... Пресс-служба ГАИ сообщает, что в Департаменте Госавтоинспекции, проведя анализ дорожно-транспортной ситуации в Киеве, определилипроблемы столичных дорог: низкая пропускная способность, большое количество ДТП, постоянное возникновение «пробок». Такой ситуации в Киеве, помимо всего прочего, способствует и ежегодный рост числа транспортных средств, которые зарегистрированы в столице Украины. Отметим, что на сегодняшний день в Киеве зарегистрировано более 1 миллиона автомобилей.В ведомстве отметили, что данную ситуацию усугубляет и отсутствие полноценной объездной дороги, из-за чего весь транзитный транспорт едет через Киев.По информации ГАИ, движение транспорта осложн..... Читать новость...

В Давосе назвали главные мировые угрозы в 2018 году...

Во время экономического форума в Давосе были названы главные мировые угрозы, которые могут вызвать кризис безопасности уже в 2018 году.

По мнению профессора международных отношений Сеульского национального университета Ли Гына, главная из них - недоразумения между лидерами Северной Кореи и США.

"Главными вызовами для системы глобальной безопасности могут стать недоразумения, неверные оценки и ошибочные представления лидеров. Особенно, когда США и Северная Корея посылают друг другу сигналы вместо того, чтобы начать прямой диалог между лидерами двух стран", - подчеркнул профессор.

По мнению специалиста, резкие заявления Дональда Трампа порождают еще большее напряжение и не с..... Во время экономического форума в Давосе были названымировые угрозы, которые могут вызвать кризис безопасности уже в 2018 году.По мнению профессора международных отношений Сеульского национального университета Ли Гына, главная из них - недоразумения между лидерами Северной Кореи и США."Главными вызовами для системы глобальной безопасности могут стать недоразумения, неверные оценки и ошибочные представления лидеров. Особенно, когда США и Северная Корея посылают друг другу сигналы вместо того, чтобы начать прямой диалог между лидерами двух стран", - подчеркнул профессор.По мнению специалиста, резкие заявления Дональда Трампа порождают еще большее напряжение и не с..... Читать новость...

В Киеве назвали главные локации, которые будут использованы ...

Организационный комитет "Евровидения-2017" озвучил главные локации, которые будут использованы во время проведения в Киеве песенного конкурса.

"На совещании определили 5 основных локаций: 2 локации будут расположены в МВЦ – основная арена и пресс-центр, EuroClub разместится в БЦ Парковый, Евродеревню организуем на Крещатике", - завил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

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По его словам, на данный момент еще точно не установлено место проведения церемоний открытии и закрытия "Евровидения-2017".

"Место открытия и за..... Организационный комитет "Евровидения-2017" озвучиллокации, которые будут использованы во время проведения в Киеве песенного конкурса."На совещании определили 5 основных локаций: 2 локации будут расположены в МВЦ – основная арена и пресс-центр, EuroClub разместится в БЦ Парковый, Евродеревню организуем на Крещатике", - завил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.ЧИТАЙТЕ: Аласания рассказал, когда Украина выберет участника «Евровидения 2017»По его словам, на данный момент еще точно не установлено место проведения церемоний открытии и закрытия "Евровидения-2017"."Место открытия и за..... Читать новость...

Глава государства назвал основные события 2014 года...

Президент Украины Петр Порошенко назвал основные события 2014 года. На своей странице в Facebook опубликовал видеоролик, в котором отражены основные события.

Порошенко выделил победу Революции Достоинства, достижения украинских спортсменов, возрождение украинской армии, рекордный урожай зерновых, освобождение 2/3 зоны АТО, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, интеграцию в европейскую энергосистему (начало реверсных поставок газа), выборы в Верховную Раду, создание проевропейской коалиции.

”Все только начинается. Слава Украине!”, - написал глава государства.



Источник: УНИАН..... Президент Украины Петр Порошенко назвал основные2014. На своей странице в Facebook опубликовал видеоролик, в котором отражены основныеПорошенко выделил победу Революции Достоинства, достижения украинских спортсменов, возрождение украинской армии, рекордный урожай зерновых, освобождение 2/3 зоны АТО, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, интеграцию в европейскую энергосистему (начало реверсных поставок газа), выборы в Верховную Раду, создание проевропейской коалиции.”Все только начинается. Слава Украине!”, - написал глава государства.Источник: УНИАН..... Читать новость...

В Минобороны Грузии изучают события августа 2008 года...



Сегодня, 11 августа, министр обороны Грузии Ираклий Аласания сделал заявление по поводу того, что не считает расследование августовской войны 2008 года политическим изучением вопроса. Данное заявление было сделано на фоне комментариев, которые дал экс-представитель НАТО и США Курт Уокер в своем интервью грузинским СМИ, где тот говорил о правомерности проведения расследований в связи с событиями августа 2008 года.

«Повторю еще раз, что изучение событий 2008 года не является политизированным. Вопрос не состоит в том - кто начал войну? На это давно уже дан однозначный ответ. Это была агрессия России против суверенного демократического государства. Но изучение данного вопроса нас интере..... Сегодня, 11 августа, министр обороны Грузии Ираклий Аласания сделал заявление по поводу того, что не считает расследование августовской войны 2008политическим изучением вопроса. Данное заявление было сделано на фоне комментариев, которые дал экс-представитель НАТО и США Курт Уокер в своем интервью грузинским СМИ, где тот говорил о правомерности проведения расследований в связи сми августа 2008«Повторю еще раз, что изучение событий 2008не является политизированным. Вопрос не состоит в том - кто начал войну? На это давно уже дан однозначный ответ. Это была агрессия России против суверенного демократического государства. Но изучение данного вопроса нас интере..... Читать новость...