Новость Новый глава Института нацпамяти назвал приоритеты на пять лет Добавлено: 2019-12-23 13:31:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что приоритетами ведомства на 5 лет станут: продолжение работы по декоммунизации; усиление работы с учебными заведениями; усилия на международной арене по признанию Голодомора геноцидом украинского народа; противодействие российской агрессии. Об этом сообщает «Укринформ».

«Огромная часть по декоммунизации - это создание архива репрессивных органов. На следующий год на создание архива выделено чуть более 50 млн грн. Общая стоимость этого архива 550 млн грн. На данный момент выделено помещение площадью около 10 тыс. кв. м, которое позже увеличат до 19 тыс. кв. м. И это будет один из крупнейших открытых документальных архивов репрессивных органов в Европе», - отметил он.

По его словам, Институт нацпамяти продолжит работу по разработке методологических материалов, средств наглядности - инфографики, видеоконтента и тому подобное.

«Относительно признания Голодомора геноцидом у нас есть несколько идей, как усилить свои позиции в этом плане. И второй частью этого приоритета является консолидация усилий украинских ученых и решение ключевых спорных вопросов, которые существуют. Мы изменим нашу внутреннюю позицию, чтобы нам было легче завершить это дело», - добавил Дробович.

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Новый глава прокуратуры Харьковской области назвал своей при...



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