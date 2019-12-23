|
|Новость
|
В Саудовской Аравии 5 человек приговорили к смертной казни за убийство Хашогги
|
|Добавлено:
|2019-12-23 14:21:37
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Прокурор Саудовской Аравии заявил, что 5 человек приговорили к смертной казни и еще 3 - к тюрьме на общий срок 24 года за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Хашкуджи) в Стамбуле. Об этом сообщает BBC.
Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки внес в черный список 16 подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к причастны к убийству саудовского журналиста Хашогги.
Напомним, 2 октября 2018 года стало известно об исчезновении Хашогги в Стамбуле. Он отправился в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. С ним была его жена, которую не пустили вместе с ним. Спустя несколько часов, сотрудники посольства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание.
Позже стало известно, что его убили в здании генконсульства в результате конфликта с некоторыми людьми. Местные издания сообщают, что Хашогги пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили.
Смотрите также:
Россиянку в Китае приговорили к смертной казни...
Гражданка Российской Федерации была приговорена к смертной казни
в Китае.
Приговор 38-летней Марине Лопатиной, жительнице Хабаровска, вынесли в Чжухае. Ее обвинили в попытке ввоза двух килограммов наркотиков на материковую часть Китая из специального административного района Макао (или же Аомэнь).
Лопатина приговорена судом к смертной казни
с отсрочкой исполнения на 2 года. В случае если заключенный не совершил новых правонарушений за время отсрочки, то смертный приговор может быть заменен пожизненным заключением. Такая практика действует в законодательстве Китая.
Около 50 статей УК Китая предусматривают смертную казнь. Помимо наркотиков, сюда входят: сутенерство..... Читать новость...
Мохаммеда Мурси приговорили к смертной казни...
Отстраненный от власти президент Египта Мохаммед Мурси, обвиняемый в причастности к массовому бегству из тюрьмы, приговорен к смертной казни
, передает УНН со ссылкой на ВВС.
М.Мурси в апреле уже приговорили
к 20 годам тюрьмы по другому делу. По делу, кроме экс-президента Египта, проходят еще 35 членов движения "Братья-мусульмане".
Теперь приговоры должен утвердить верховный муфтий, после чего суд вынесет окончательный приговор.
Источник: УНН ..... Читать новость...
Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни ...
Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни
. Об этом сообщает Reuters.
Его признали виновным в государственной измене.
Бывшего лидера обвинили в введении в стране чрезвычайного положения во время беспорядков в 2007 году, а также в приостановлении действия конституции. В 2013-м в отношении Мушаррафа возбудили дело о государственной измене.
Первез Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате государственного переворота. Он руководил страной девять лет, после чего добровольно ушел в отставку в связи с угрозой процедуры импичмента. После этого он эмигрировал в Великобританию и вернулся в страну только в 2013-м для участия в парлам..... Читать новость...
Подданную Великобритании приговорили в Индонезии к смертной ...
Сегодня стало известно, что индонезийский суд приговорил гражданку Великобритании Линдсей Сэндифорд (фото) к смертной казни
за контрабанду наркотиков.
"Мы признаем Линдсей Сэндифорд виновной во ввозе наркотиков и приговариваем обвиняемую к смертной казни
", - объявил судья Амсер Симанджунтак.
Подданная Соединенного королевства была задержана в мае прошлого года в аэропорту Бали Данпасаре с 4,8 кг кокаина. По информации от индонезийской полиции, общая стоимость наркотиков, которые были найдены в чемодане Сэндифорд, составляла 1,6 млн фунтов стерлингов или около 2,5 млн долларов.
Прокуратура Индонезии требовала приговорить 56-летнюю подсудимую к 15 годам тюрьмы, поскольку о..... Читать новость...
Президента Йемена Хади заочно приговорили к смертной казни...
Суд в столице Йемена, Сане, которая подконтрольна повстанцам с шиитского движения “Ансар Алла”, приговорил президента страны Абд Раббо Мансура Хади к казни
, передает УНН.
Хади приговорили
к смертной казни
за государственную измену, а также за "помощь стране-агрессору Саудовской Аравии
и ее союзникам".
Кроме Абд Раббо Мансура Хади к смертной казни приговорили
еще шестерых чиновников из его правительства. Среди них и посол Йемена в США Ахмед Авад бин Мубарак, и министр иностранных дел Рияд Ясин.
С 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы с шиитского движения "Ансар Алл..... Читать новость...
В Египте к смертной казни приговорили двадцать одного челове...
Как сообщили местные СМИ, сегодня в Египте приговорили
к смертной казни
двадцать одного человек
а, эти люди являлись фигурантами трагических событий, которые произошли на стадионе города Порт-Саид около года назад. Теперь все материалы по делу приговоренных к смертной казни
отправятся на рассмотрение к Верховному муфтию страны Али Гумаа.
Напомним, что 1 февраля 2012 года на стадионе Порт-Саида к северу от Каира произошло трагическое событие, которое разыгралось после матча между местным клубом "Аль-Масри" и столичным "Аль-Ахли". Беспорядочная массовая драка болельщиков спровоцировала панику - образовалась давка, в результате которой погибли 74 человек
а. Со слов очевид..... Читать новость...
В Китае чиновника за многомиллионные взятки приговорили к см...
В Китае к смертной казни
за коррупцию осудили бывшего партийного руководителя юго-западной провинции Юньнань Бай Еньпей, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
Суд Китая постановил, что серьезность приговора обусловлена тяжестью предъявленных ему обвинений. В суде пояснили, что смертный приговор не может быть смягчен.
"Сумма взяток, которые получил Бай Еньпей, большая, детали совершенных им преступлений серьезные, социальный эффект от этого очень негативный", - сказали в суде.
По версии следствия, бывший чиновник, занимавший пост партийного руководителя провинции до 2011 года, обвиняется в получении взяток на общую сумму 247 млн юаней (..... Читать новость...
Создателей фильма «Невинность мусульман» приговорили к смерт...
Как сообщают СМИ, в четверг судом Каира к смертной казни
были приговорены семь египетских христиан, которые принимали участие в создании фильма «Невинность мусульман» и тем самым оскорбили исламскую религию и пророка Мухаммеда.
К смерти также приговорен и режиссер фильма Накула Бэссли Накула, который является американцем египетского происхождения, в данный момент он отбывает срок в Америке за нарушение правил условно-досрочного освобождения.
Все приговоренные к смерти в Египте относятся к христианам коптской ветви, одной из самых старых в мире.
В Египте копты, это примерно 10 процентов от общего населения мусульманской страны, они постоянно подв..... Читать новость...
В Китае супругу политика Бо Силая приговорили к смертной каз...
Сегодня в китайском городе Хэфэй был оглашен приговор по делу об умышленном убийстве британского подданного Нила Хейвуда. Главная виновница – супруга экс-главы города Чунцин и экс-члена политбюро ЦК компартии Китая Бо Силая Гу Кайлай приговорена к смертной казни
с двухлетней отсрочкой.
Ее сообщник приговорен к девяти годам заключения.
Суд над Гу Кайлай проходил 9 августа и в ходе судебного разбирательства было установлено, что у Гу Кайлай и ее сына Бо Гуагуа возник конфликт с гражданином Британии Нилом Хейвудом на почве "экономических интересов".
Супруга китайского политика посчитала, что Хейвуд представляет угрозу личной безопасности ее сына и совместно с с..... Читать новость...