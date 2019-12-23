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В Саудовской Аравии 5 человек приговорили к смертной казни за убийство Хашогги

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Добавлено:2019-12-23 14:21:37
Корреспондент:Алексей Свидров

 Прокурор Саудовской Аравии заявил, что 5 человек приговорили к смертной казни и еще 3 - к тюрьме на общий срок 24 года за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Хашкуджи) в Стамбуле. Об этом сообщает BBC.

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки внес в черный список 16 подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к причастны к убийству саудовского журналиста Хашогги.

Напомним, 2 октября 2018 года стало известно об исчезновении Хашогги в Стамбуле. Он отправился в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. С ним была его жена, которую не пустили вместе с ним. Спустя несколько часов, сотрудники посольства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание.

 Позже стало известно, что его убили в здании генконсульства в результате конфликта с некоторыми людьми. Местные издания сообщают, что Хашогги пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили.

 
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