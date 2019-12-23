Новость В Саудовской Аравии 5 человек приговорили к смертной казни за убийство Хашогги Добавлено: 2019-12-23 14:21:37 Корреспондент: Алексей Свидров

Прокурор Саудовской Аравии заявил, что 5 человек приговорили к смертной казни и еще 3 - к тюрьме на общий срок 24 года за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Хашкуджи) в Стамбуле. Об этом сообщает BBC.

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки внес в черный список 16 подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к причастны к убийству саудовского журналиста Хашогги.

Напомним, 2 октября 2018 года стало известно об исчезновении Хашогги в Стамбуле. Он отправился в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. С ним была его жена, которую не пустили вместе с ним. Спустя несколько часов, сотрудники посольства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание.

Позже стало известно, что его убили в здании генконсульства в результате конфликта с некоторыми людьми. Местные издания сообщают, что Хашогги пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили.

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Россиянку в Китае приговорили к смертной казни...



Гражданка Российской Федерации была приговорена к смертной казни в Китае.

Приговор 38-летней Марине Лопатиной, жительнице Хабаровска, вынесли в Чжухае. Ее обвинили в попытке ввоза двух килограммов наркотиков на материковую часть Китая из специального административного района Макао (или же Аомэнь).

Лопатина приговорена судом к смертной казни с отсрочкой исполнения на 2 года. В случае если заключенный не совершил новых правонарушений за время отсрочки, то смертный приговор может быть заменен пожизненным заключением. Такая практика действует в законодательстве Китая.

Около 50 статей УК Китая предусматривают смертную казнь. Помимо наркотиков, сюда входят: сутенерство..... Гражданка Российской Федерации была приговорена кв Китае.Приговор 38-летней Марине Лопатиной, жительнице Хабаровска, вынесли в Чжухае. Ее обвинили в попытке ввоза двух килограммов наркотиков на материковую часть Китая из специального административного района Макао (или же Аомэнь).Лопатина приговорена судом кс отсрочкой исполнения на 2 года. В случае если заключенный не совершил новых правонарушений за время отсрочки, то смертный приговор может быть заменен пожизненным заключением. Такая практика действует в законодательстве Китая.Около 50 статей УК Китая предусматривают смертную казнь. Помимо наркотиков, сюда входят: сутенерство..... Читать новость...

Мохаммеда Мурси приговорили к смертной казни...



Отстраненный от власти президент Египта Мохаммед Мурси, обвиняемый в причастности к массовому бегству из тюрьмы, приговорен к смертной казни, передает УНН со ссылкой на ВВС.

М.Мурси в апреле уже приговорили к 20 годам тюрьмы по другому делу. По делу, кроме экс-президента Египта, проходят еще 35 членов движения "Братья-мусульмане".

Теперь приговоры должен утвердить верховный муфтий, после чего суд вынесет окончательный приговор.

Источник: УНН ..... Отстраненный от власти президент Египта Мохаммед Мурси, обвиняемый в причастности к массовому бегству из тюрьмы, приговорен к, передает УНН со ссылкой на ВВС.М.Мурси в апреле ужек 20 годам тюрьмы по другому делу. По делу, кроме экс-президента Египта, проходят еще 35 членов движения "Братья-мусульмане".Теперь приговоры должен утвердить верховный муфтий, после чего суд вынесет окончательный приговор.Источник: УНН ..... Читать новость...

Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни ...

Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни. Об этом сообщает Reuters.

Его признали виновным в государственной измене.

Бывшего лидера обвинили в введении в стране чрезвычайного положения во время беспорядков в 2007 году, а также в приостановлении действия конституции. В 2013-м в отношении Мушаррафа возбудили дело о государственной измене.

Первез Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате государственного переворота. Он руководил страной девять лет, после чего добровольно ушел в отставку в связи с угрозой процедуры импичмента. После этого он эмигрировал в Великобританию и вернулся в страну только в 2013-м для участия в парлам..... Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к. Об этом сообщает Reuters.Его признали виновным в государственной измене.Бывшего лидера обвинили в введении в стране чрезвычайного положения во время беспорядков в 2007 году, а также в приостановлении действия конституции. В 2013-м в отношении Мушаррафа возбудили дело о государственной измене.Первез Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате государственного переворота. Он руководил страной девять лет, после чего добровольно ушел в отставку в связи с угрозой процедуры импичмента. После этого он эмигрировал в Великобританию и вернулся в страну только в 2013-м для участия в парлам..... Читать новость...

Подданную Великобритании приговорили в Индонезии к смертной ...



Сегодня стало известно, что индонезийский суд приговорил гражданку Великобритании Линдсей Сэндифорд (фото) к смертной казни за контрабанду наркотиков.

"Мы признаем Линдсей Сэндифорд виновной во ввозе наркотиков и приговариваем обвиняемую к смертной казни", - объявил судья Амсер Симанджунтак.

Подданная Соединенного королевства была задержана в мае прошлого года в аэропорту Бали Данпасаре с 4,8 кг кокаина. По информации от индонезийской полиции, общая стоимость наркотиков, которые были найдены в чемодане Сэндифорд, составляла 1,6 млн фунтов стерлингов или около 2,5 млн долларов.

Прокуратура Индонезии требовала приговорить 56-летнюю подсудимую к 15 годам тюрьмы, поскольку о..... Сегодня стало известно, что индонезийский суд приговорил гражданку Великобритании Линдсей Сэндифорд (фото) кза контрабанду наркотиков."Мы признаем Линдсей Сэндифорд виновной во ввозе наркотиков и приговариваем обвиняемую к", - объявил судья Амсер Симанджунтак.Подданная Соединенного королевства была задержана в мае прошлого года в аэропорту Бали Данпасаре с 4,8 кг кокаина. По информации от индонезийской полиции, общая стоимость наркотиков, которые были найдены в чемодане Сэндифорд, составляла 1,6 млн фунтов стерлингов или около 2,5 млн долларов.Прокуратура Индонезии требовала приговорить 56-летнюю подсудимую к 15 годам тюрьмы, поскольку о..... Читать новость...

Президента Йемена Хади заочно приговорили к смертной казни...

Суд в столице Йемена, Сане, которая подконтрольна повстанцам с шиитского движения “Ансар Алла”, приговорил президента страны Абд Раббо Мансура Хади к казни, передает УНН.

Хади приговорили к смертной казни за государственную измену, а также за "помощь стране-агрессору Саудовской Аравии и ее союзникам".

Кроме Абд Раббо Мансура Хади к смертной казни приговорили еще шестерых чиновников из его правительства. Среди них и посол Йемена в США Ахмед Авад бин Мубарак, и министр иностранных дел Рияд Ясин.

С 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы с шиитского движения "Ансар Алл..... Суд в столице Йемена, Сане, которая подконтрольна повстанцам с шиитского движения “Ансар Алла”, приговорил президента страны Абд Раббо Мансура Хади к, передает УНН.Хадиза государственную измену, а также за "помощь стране-агрессоруи ее союзникам".Кроме Абд Раббо Мансура Хади кеще шестерых чиновников из его правительства. Среди них и посол Йемена в США Ахмед Авад бин Мубарак, и министр иностранных дел Рияд Ясин.С 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы с шиитского движения "Ансар Алл..... Читать новость...

В Египте к смертной казни приговорили двадцать одного челове...



Как сообщили местные СМИ, сегодня в Египте приговорили к смертной казни двадцать одного человека, эти люди являлись фигурантами трагических событий, которые произошли на стадионе города Порт-Саид около года назад. Теперь все материалы по делу приговоренных к смертной казни отправятся на рассмотрение к Верховному муфтию страны Али Гумаа.

Напомним, что 1 февраля 2012 года на стадионе Порт-Саида к северу от Каира произошло трагическое событие, которое разыгралось после матча между местным клубом "Аль-Масри" и столичным "Аль-Ахли". Беспорядочная массовая драка болельщиков спровоцировала панику - образовалась давка, в результате которой погибли 74 человека. Со слов очевид..... Как сообщили местные СМИ, сегодня в Египтедвадцать одногоа, эти люди являлись фигурантами трагических событий, которые произошли на стадионе города Порт-Саид около года назад. Теперь все материалы по делу приговоренных котправятся на рассмотрение к Верховному муфтию страны Али Гумаа.Напомним, что 1 февраля 2012 года на стадионе Порт-Саида к северу от Каира произошло трагическое событие, которое разыгралось после матча между местным клубом "Аль-Масри" и столичным "Аль-Ахли". Беспорядочная массовая драка болельщиков спровоцировала панику - образовалась давка, в результате которой погибли 74а. Со слов очевид..... Читать новость...

В Китае чиновника за многомиллионные взятки приговорили к см...



В Китае к смертной казни за коррупцию осудили бывшего партийного руководителя юго-западной провинции Юньнань Бай Еньпей, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".

Суд Китая постановил, что серьезность приговора обусловлена ​​тяжестью предъявленных ему обвинений. В суде пояснили, что смертный приговор не может быть смягчен.

"Сумма взяток, которые получил Бай Еньпей, большая, детали совершенных им преступлений серьезные, социальный эффект от этого очень негативный", - сказали в суде.

По версии следствия, бывший чиновник, занимавший пост партийного руководителя провинции до 2011 года, обвиняется в получении взяток на общую сумму 247 млн ​​юаней (..... В Китае кза коррупцию осудили бывшего партийного руководителя юго-западной провинции Юньнань Бай Еньпей, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".Суд Китая постановил, что серьезность приговора обусловлена ​​тяжестью предъявленных ему обвинений. В суде пояснили, что смертный приговор не может быть смягчен."Сумма взяток, которые получил Бай Еньпей, большая, детали совершенных им преступлений серьезные, социальный эффект от этого очень негативный", - сказали в суде.По версии следствия, бывший чиновник, занимавший пост партийного руководителя провинции до 2011 года, обвиняется в получении взяток на общую сумму 247 млн ​​юаней (..... Читать новость...

Создателей фильма «Невинность мусульман» приговорили к смерт...



Как сообщают СМИ, в четверг судом Каира к смертной казни были приговорены семь египетских христиан, которые принимали участие в создании фильма «Невинность мусульман» и тем самым оскорбили исламскую религию и пророка Мухаммеда.

К смерти также приговорен и режиссер фильма Накула Бэссли Накула, который является американцем египетского происхождения, в данный момент он отбывает срок в Америке за нарушение правил условно-досрочного освобождения.

Все приговоренные к смерти в Египте относятся к христианам коптской ветви, одной из самых старых в мире.

В Египте копты, это примерно 10 процентов от общего населения мусульманской страны, они постоянно подв..... Как сообщают СМИ, в четверг судом Каира кбыли приговорены семь египетских христиан, которые принимали участие в создании фильма «Невинность мусульман» и тем самым оскорбили исламскую религию и пророка Мухаммеда.К смерти также приговорен и режиссер фильма Накула Бэссли Накула, который является американцем египетского происхождения, в данный момент он отбывает срок в Америке за нарушение правил условно-досрочного освобождения.Все приговоренные к смерти в Египте относятся к христианам коптской ветви, одной из самых старых в мире.В Египте копты, это примерно 10 процентов от общего населения мусульманской страны, они постоянно подв..... Читать новость...