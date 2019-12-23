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|Новость
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УЕФА обновил рейтинг клубов в Лиге чемпионов
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|Добавлено:
|2019-12-23 15:28:54
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Кубка чемпионов и Лиги чемпионов (1955-2019).
При его составлении учитывались все результаты всех команд в турнире. За каждую победу начислялось 2 очка, за каждую ничью – 1.
На первом месте расположился мадридский «Реал», набрав 600 очков. Он участвовал в 50 розыгрышах Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, выиграв из них 13.
В десятку лучших также попали «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «Ливерпуль», «Бенфика», «Порту» и «Аякс».
Отметим, что на одиннадцатой строчке расположилось киевское «Динамо». Украинский клуб имеет самый высокий рейтинг среди команд, которые не завоевывали главный трофей в клубном футболе и даже не играли в финале.
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