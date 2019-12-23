  Новости мира
Важные новости Популярное Сотрудничество Партнеры Реклама Контакты
Новости мира  

Разделы новостей


Новости партнеров


Загрузка...


 Каталог новостей   Спорт   Футбол
Новость

УЕФА обновил рейтинг клубов в Лиге чемпионов

 QR code
Добавлено:2019-12-23 15:28:54
Корреспондент:Алексей Свидров

  Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Кубка чемпионов и Лиги чемпионов (1955-2019).

 При его составлении учитывались все результаты всех команд в турнире. За каждую победу начислялось 2 очка, за каждую ничью – 1.

На первом месте расположился мадридский «Реал», набрав 600 очков. Он участвовал в 50 розыгрышах Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, выиграв из них 13.

В десятку лучших также попали «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «Ливерпуль», «Бенфика», «Порту» и «Аякс».

Отметим, что на одиннадцатой строчке расположилось киевское «Динамо». Украинский клуб имеет самый высокий рейтинг среди команд, которые не завоевывали главный трофей в клубном футболе и даже не играли в финале.

 
Новости от ИА "Новости мира" в Telegram.
Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Матчи украинских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы покажут каналы «1+1», «2+2» и «Украина» Матчи украинских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы покаж...

Уже на следующей неделе стартуют групповые этапы в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в которых, напомним, принимают участие четыре украинских клуба. В Лиге чемпионов играет донецкий «Шахтер», а в Лиге Европы Украину представляют киевское «Динамо», днепропетровский «Днепр» и впервые в своей истории одесский «Черноморец». Без сомнения, любителей футбола сильно интересует вопрос, где смотреть матчи украинских клубов в еврокубках.
Стало известно, что трансляторами еврокубковых матчей украинских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут телеканалы: «Украина», «1+1» и «2+2». Кроме того, матчи Лиги чемпионов и Ли..... Читать новость...

Рейтинг клубов УЕФА: «Шахтер» - 15-й, «Динамо» (Киев) на 33-й позиции Рейтинг клубов УЕФА: «Шахтер» - 15-й, «Динамо» (Киев) на 33-...

Состоявшиеся со вторника по четверг матчи групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы внесли определенные коррективы не только в таблицу коэффициентов УЕФА, где Украина находится на девятой строчке, но и в рейтинг футбольных клубов.
В обновленном рейтинге клубов самое высокое место среди всех украинских команд по-прежнему занимает донецкий «Шахтер». Клуб Рината Ахметова, как и ранее, занимает 15-ю строчку. Киевское «Динамо» улучшило свои позиции и теперь команда из столицы Украины 33-я. Харьковский «Металлист», который в этом сезоне отлучен от еврокубков, покинул топ-40 и занимает в данный момент 44-е место в рейтинге клубов. Днепропетровский «..... Читать новость...

УЕФА не допустил "Црвену Звезду" к участию в Лиге чемпионов УЕФА не допустил "Црвену Звезду" к участию в Лиге чемпионов...

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций чемпион Сербии сезона-2013/14 – белградская команда "Црвена Звезда" – не будет принимать участие в Лиге чемпионов 2014/2015. Клуб не допущен к соревнованиями из-за нарушения принципа финансового fair-play, сообщили представители пресс-службы УЕФА.
"Црвену Звезду" признали виновной в просроченных финансовых обязательствах. Кроме того, руководство клуба нарушило ряд предписаний правил УЕФА касательно лицензированию клубов. У команды из Белграда есть десять дней на то, чтобы подать апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций в Спортивный арбитражный суд.
Проект финансового fair-play действует в..... Читать новость...

ПАОК заменит «Металлист» в Лиге чемпионов. Еще раз о логике УЕФА ПАОК заменит «Металлист» в Лиге чемпионов. Еще раз о логике ...

Вместо харьковского «Металлиста» в Лиге чемпионов будет играть греческий ПАОК. Такое решение было принято в ходе заседания рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям после того, как ранее УЕФА отстранил украинский клуб от участия в еврокубках в сезоне-2013/2014. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Ранее мы пытались разобраться, есть ли логика в действиях Европейского футбольного союза. Как видим, УЕФА действует исходя из каких-то не очень понятных норм, напрочь забыв о спортивном принципе, о котором в том же УЕФА постоянно говорят. Итак, место Украины в Лиге чемпионов почему-то посредством кабинетных решений было отдано Греции. Где же справедливость и уважение, о котор..... Читать новость...

Что ждет Украину в будущей Лиге чемпионов, согласно таблице коэффициентов УЕФА? Что ждет Украину в будущей Лиге чемпионов, согласно таблице ...

Еврокубковая весна для трех украинских клубов была завершена в текущем феврале. От Украины в еврокубках остался один представитель – донецкий «Шахтер», который на следующей неделе проведет свой повторный поединок в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (первый матч в Донецке 2:2). Невзирая на результат матча «Боруссия» - «Шахтер», уже сегодня понятно, что Украина сохранит за собой на следующий еврокубковый сезон два клуба в Лиге чемпионов.
Сезон текущий для Украины стал за последние пять лет одним из лучших по количеству набранных баллов в таблице коэффициентов УЕФА, но непохие достижения частично нивелируются..... Читать новость...

В УЕФА назвали сумму призовых в Лиге чемпионов сезона 2014/2015 В УЕФА назвали сумму призовых в Лиге чемпионов сезона 2014/2...

Коммерческая прибыль от Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА в текущем сезоне достигнет 1,34 миллиарда евро. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Ожидается, что 55 миллионов евро из предполагаемого дохода распределят среди участников плей-офф Лиги чемпионов. В отчете УЕФА отмечается, что около 75% от суммы, полученной за коммерческие контракты и продажу медиаправ, направят в клубы (не более 530 миллионов евро). В случае превышения установленной планки 82% излишка направят клубам, а оставшиеся 18% останутся в УЕФА.
Как и в минувшем сезоне, 40 миллионов евро выручки от Лиги чемпионов перечислят участникам Лиги Европы. Кроме того, 3 миллиона евро зарезервируются в качестве «выплат сол..... Читать новость...

УЕФА разведет украинские и российские клубы в Лиге чемпионов 2018/2019 УЕФА разведет украинские и российские клубы в Лиге чемпионов...
  Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил у себя на сайте, что в Лиге чемпионов сезона 2018/2019 годов украинские и российские клубы будут разведены.
 В групповой этап турнира попали донецкий «Шахтер» (Украина), а также московские «Локомотив» и ЦСКА (Россия).
 Данная практика применяется с 2014 года.
 Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2018/2019 годов пройдет сегодня в зале Grimaldi Forum в Монако.
 ЧИТАЙТЕ: Киевское «Динамо» покидает Лигу чемпионов 2018/2019..... Читать новость...

Обновлен рейтинг сильнейших клубов мира по версии IFFHS. Рейтинг на декабрь Обновлен рейтинг сильнейших клубов мира по версии IFFHS. Рей...

 Международная федерация футбольной истории и статистики или же просто «IFFHS» опубликовала свежий рейтинг сильнейших клубов мира.
 Спустя месяц для украинских клубов прошли изменения. Киевское «Динамо» продолжает терять свои позиции, и если раньше оно было 14м, то сейчас 20е. Однако не только киевляне утратили свои позиции. Неудачное выступление в Лиге Чемпионов отразилось и на «Шахтере». Горняки с 24го места скакнули сразу на 56е, и делят его со «Спартаком».
 «Металлист» же наоборот, только улучшает свои позиции. Харьковчане с 69го места переместились на 59е. «Ворскла» с 112го упала на 113е, «К..... Читать новость...

Обновлен рейтинг сильнейших клубов мира по версии IFFHS. Рейтинг на март Обновлен рейтинг сильнейших клубов мира по версии IFFHS. Рей...
 Международная федерация футбольной истории и статистики обновила свой рейтинг сильнейших клубов мира.
 В этот раз у украинских клубов значительные изменения. Киевское «Динамо» упало с 20го места на 37е. Харьковский «Металлист» сумел подняться с 59го на 37е. И теперь эти два украинских клуба делят одну позицию. «Шахтер» сместился с 54го места на 69е. «Ворскла», «Карпаты» и «Днепр» улучшили свои показатели. Полтавчане поднялись с 101го на 92е, львовяне с 266го на 258е, а днепропетровцы с 302го на 297е.
 Первая пятерка не изменилась. Лидер каталонская «Барселона». За ней расположились «Ре..... Читать новость...

Рекламная сеть «Новости мира»


Loading...


Новости мира
Все права защищены - «Новости мира» © 2010-2019 • Создание сайта - vbs.com.ua

Использование текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на данном сайте, допускается при условии обязательного размещения гиперссылки на сайт novostimira.com

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"