Новость УЕФА обновил рейтинг клубов в Лиге чемпионов Добавлено: 2019-12-23 15:28:54 Корреспондент: Алексей Свидров

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Кубка чемпионов и Лиги чемпионов (1955-2019).

При его составлении учитывались все результаты всех команд в турнире. За каждую победу начислялось 2 очка, за каждую ничью – 1.

На первом месте расположился мадридский «Реал», набрав 600 очков. Он участвовал в 50 розыгрышах Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, выиграв из них 13.

В десятку лучших также попали «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «Ливерпуль», «Бенфика», «Порту» и «Аякс».

Отметим, что на одиннадцатой строчке расположилось киевское «Динамо». Украинский клуб имеет самый высокий рейтинг среди команд, которые не завоевывали главный трофей в клубном футболе и даже не играли в финале.

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Данная практика применяется с 2014 года.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2018/2019 годов пройдет сегодня в зале Grimaldi Forum в Монако.

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