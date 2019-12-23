Новость У Зеленского осудили запуск железнодорожного сообщения РФ с Крымом Добавлено: 2019-12-23 16:05:02 Корреспондент: Алексей Свидров

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины - Автономной Республикой Крым и г.Севастополь, который состоялся сегодня, 23 декабря 2019 года.

«Любой въезд/выезд во временно оккупированный Крым будет происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе», - говорится в сообщении в Facebook.

Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 года президента РФ Владимира Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - в Автономную Республику Крым и Севастополь.

Подчеркивается, что такие действия РФ является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что вопросы относительно аннексированного Крыма нужно решать другими механизмами, а не в рамках Минского процесса.

Напомним, сегодня, 23 декабря 2019 года, президент России Владимир Путин открыл пассажирское движение по железной дороге в аннексированный Крым.

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В связи с запуском, который нарушает все предыдущие резолюции ООН, будет принята новая резолюция с ответными мерами в отношении КНДР, передает агентство слова постоянного представителя Венесуэлы при ООН Рафаэля Рамиреса.

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В Южной Корее и Японии прокомментировали неудачный запуск баллистической ракеты в КНДР.

Так, в южнокорейском правительстве прошло заседание комитета Совета национальной безопасности, во время которого Сеул "решительно осудил" запуск, предупредив своих географических соседей о том, что "Пхеньян столкнется с серьезными карательными мерами".



Правительство Японии также заявило КНДР о своем протесте в связи с очередным ракетным запуском.

"Ракетный запуск является очевидным нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и Северной Корее был направлен решительный протест", - говорится в сообщении японского правительства.

ЧИТАЙТЕ: В КНДР прошел неуд..... В Южной Корее и Японии прокомментировали неудачныйбаллистической ракеты в КНДР.Так, в южнокорейском правительстве прошло заседание комитета Совета национальной безопасности, во время которого Сеул "решительно осудил", предупредив своих географических соседей о том, что "Пхеньян столкнется с серьезными карательными мерами".Правительство Японии также заявило КНДР о своем протесте в связи с очередным ракетнымом."Ракетныйявляется очевидным нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и Северной Корее был направлен решительный протест", - говорится в сообщении японского правительства.ЧИТАЙТЕ: В КНДР прошел неуд..... Читать новость...

Джемилев: «Украина могла отрезать сообщения с Крымом из-за у...



Народный депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев считает, что Украина могла заблокировать пассажирское сообщение с Крымом из-за угрозы наступления российских войск.

"Точно назвать причину трудно, там значительная часть информации засекречена. А официально это выглядит так, что руководствуются интересами безопасности наших граждан, поскольку украинская сторона не может все контролировать, кто и что там проходит", - отметил Джемилев.

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«Укрзализнычпостач»: Обыски железнодорожного ведомства полит...



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Киевского железнодорожного "минера" поместили в психоневроло...

Мужчина, который недавно дважды "минировал" железнодорожный вокзал станции Дарница, помещен на принудительное лечение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УМВД на Юго-Западной железной дороге.

27 ноября текущего года железнодорожный вокзал станции Дарница "минировали" дважды. В ходе обследования взрывных устройств не обнаружено, зато задержали анонима, который признается в своих вечерних "развлечениях".

В 18 часов 15 минут позвонил неизвестный мужчина на спецлинию "102" и предупредил о минировании вокзала станции Дарница. Аналогичный звонок поступил через 2 часа.

Читайте: В Киеве «минировали» школу, посольство Канады, почту и станцию мет..... Мужчина, который недавно дважды "минировал" железнодорожный вокзал станции Дарница, помещен на принудительное лечение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УМВД на Юго-Западной железной дороге.27 ноября текущего года железнодорожный вокзал станции Дарница "минировали" дважды. В ходе обследования взрывных устройств не обнаружено, зато задержали анонима, который признается в своих вечерних "развлечениях".В 18 часов 15 минут позвонил неизвестный мужчина на спецлинию "102" и предупредил о минировании вокзала станции Дарница. Аналогичный звонок поступил через 2 часа.Читайте: В Киеве «минировали» школу, посольство Канады, почту и станцию мет..... Читать новость...

Арестованы шесть подозреваемых в подрыве железнодорожного мо...

Жовтневым районным судом Запорожья на этой неделе (7-12 июля) были арестованы шестеро подозреваемых в подрыве опоры железнодорожного моста и подготовке других диверсий на железной дороге в Запорожской области. Об этом говорится в заявлении пресс-службы областной прокуратуры, передают в субботу, 12 июля 2014 года, украинские СМИ.

Согласно информации прокуратуры, четверо задержанных - жители Донецкой области, двое – города Орехов в Запорожской области. Арестованные подозреваются в том, что 24 июня этого года взорвали опору железнодорожного моста рядом с селом Новоданиловка в Ореховском районе Запорожской области.

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