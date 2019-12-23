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|Новость
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У Зеленского осудили запуск железнодорожного сообщения РФ с Крымом
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|Добавлено:
|2019-12-23 16:05:02
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины - Автономной Республикой Крым и г.Севастополь, который состоялся сегодня, 23 декабря 2019 года.
«Любой въезд/выезд во временно оккупированный Крым будет происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе», - говорится в сообщении в Facebook.
Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 года президента РФ Владимира Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - в Автономную Республику Крым и Севастополь.
Подчеркивается, что такие действия РФ является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что вопросы относительно аннексированного Крыма нужно решать другими механизмами, а не в рамках Минского процесса.
Напомним, сегодня, 23 декабря 2019 года, президент России Владимир Путин открыл пассажирское движение по железной дороге в аннексированный Крым.
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