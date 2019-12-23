Новость Болтон раскритиковал Белый дом за позицию по КНДР Добавлено: 2019-12-23 16:32:25 Корреспондент: Алексей Свидров

Бывший советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал политику Белого дома по сдерживанию ядерных амбиций Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщает BNN Bloomberg.

«Администрация Трампа в течение трех лет не смогла достичь весомого прогресса в вопросе принуждения КНДР к принятию стратегического решения - прекратить разработку ядерного оружия», - отметил он.

По его словам, администрация Трампа могла бы сделать гораздо больше с помощью экономического давления и санкций против КНДР.

«Переговоры по ядерному оружию затормозились, и Северная Корея продолжает работать над своим арсеналом», - добавил Болтон.

Ранее он заявлял, что руководство КНДР при нынешних обстоятельствах не хочет отказываться от ядерного оружия.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовы проявить гибкость в переговорах с Корейской Народно-Демократической Республикой по денуклеаризации Корейского полуострова.

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Болтон прибыл в Украину...

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«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами», - говорится в сообщении ведомства.

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Трамп открыт к переговорам с Ким Чен Ыном, - Болтон...

Помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп готов к продолжению диалога с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters.

«Президент явно открыт для новых переговоров. Посмотрим, когда они будут запланированы и как будут подготавливаться», - отметил он.

Ранее Болтон заявил, что США готовы ужесточить санкции против КНДР, если та откажется от ядерного разоружения.

Напомним, что Трамп хочет уговорить лидера КНДР на большую сделку.

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«Болтон» не получал официального предложения от «Динамо»...



Президент английского «Болтона» Дуги Фридман прокомментировал интерес к Давиду Нгогу со стороны киевского «Динамо».

Он отметил, что руководство клуба было готово рассмотреть такой вариант, однако никто предложений по трансферу не делал. А если бы и сделали, то «Болтон» ответил бы отказом или поднял сумму отступных за футболиста в два раза. Он заявил, что не хочет терять Давида Нгога. Эта позиция для клуба имеет решающее значение.

Тем не менее, по имеющимся данным, в минувший четверг агент футболиста провел встречу с представителем украинского клуба и обсудил возможный переход. Дуги Фридман заявил, что не имел никаких контактов с представителями «..... Президент английского «а» Дуги Фридман прокомментировал интерес к Давиду Нгогу со стороны киевского «Динамо».Он отметил, что руководство клуба было готово рассмотреть такой вариант, однако никто предложений по трансферу не делал. А если бы и сделали, то «» ответил бы отказом или поднял сумму отступных за футболиста в два раза. Он заявил, что не хочет терять Давида Нгога. Эта позиция для клуба имеет решающее значение.Тем не менее, по имеющимся данным, в минувший четверг агент футболиста провел встречу с представителем украинского клуба и обсудил возможный переход. Дуги Фридман заявил, что не имел никаких контактов с представителями «..... Читать новость...

Трамп хочет уговорить Ким Чен Ына на большую сделку, - Болто...

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп хочет уговорить лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на большую сделку. Об этом сообщает Fox News.

«Я вообще не согласен, что это был провальный саммит. Я считаю, что президент Трамп обязан защищать и продвигать интересы национальной безопасности США. И я думаю, что он это сделал, отвергнув плохую сделку и снова попытавшись уговорить Ким Чен Ына на большую сделку, которая действительно может изменить ситуацию в Северной Корее», - отметил он.

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