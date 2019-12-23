Новость Антоненко оставили под стражей Добавлено: 2019-12-23 17:21:22 Корреспондент: Алексей Свидров

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде ареста для Андрея Антоненко (Riffmsater), который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Укринформ».

«В удовлетворении апелляционной жалобы отказать», - сказал судья.

В ходе судебного заседания сторона защиты ходатайствовала в суде об избрании Антоненко меры пресечения в виде поруки народных депутатов.

В то же время прокуроры просили суд оставить меру пресечения без изменений.

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Ранее Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Среди задержанных - Андрей Антоненко - артист группы Riffmaster. Воевал на Донбассе - сержант Сил спецопераций. Юлия Кузьменко - волонтер, детский кардиохирург Охмадета. Яна Дугарь - военный медик. Еще два человека пока без процессуального статуса. Они были задержаны раньше и по другому делу. Это шесть раз судимый Владислав Грищенко (Буча), который участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был сапером 95-й бригады, и его жена Инна Грищенко (Пума).

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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Сущенко оставили под стражей...

Адвокат Марк Фейгин сообщил у себя в Twitter, что московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на решение о продлении ареста незаконно задержанного на территории РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

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«Жалоба отклонена. Сущенко оставили под стражей», – говорится в сообщении.

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Отметим, что дело в отношении украинца закрыто. По версии ФСБ, Сущенко собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.

ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержал..... Адвокат Марк Фейгин сообщил у себя в Twitter, что московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на решение о продлении ареста незаконно задержанного на территории РФ украинского журналиста Романа Сущенко.ЧИТАЙТЕ: Украина настаивает на срочном освобождении журналиста Романа Сущенко«Жалоба отклонена. Сущенко», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Фейгин об освобождении Сущенко: "Рассчитывать приходится только на политическое давление"Отметим, что дело в отношении украинца закрыто. По версии ФСБ, Сущенко собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержал..... Читать новость...

Рубана оставили под стражей...

Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорского с большим количеством оружия. Соответствующее постановление сегодня объявил председательствующий коллегии судей Виктор Глиняный, передает корреспондент УНН.

"Коллегия судей постановила: решение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста до 6 мая 2018 года Рубану Владимиру Владимировичу оставить без удовлетворения, а жалобу адвоката Погосяна - без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда.

Стоит отметить, что также суд отказал народном..... Апелляционный суд Киева оставилруководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорского с большим количеством оружия. Соответствующее постановление сегодня объявил председательствующий коллегии судей Виктор Глиняный, передает корреспондент УНН."Коллегия судей постановила: решение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста до 6 мая 2018 года Рубану Владимиру Владимировичу оставить без удовлетворения, а жалобу адвоката Погосяна - без удовлетворения. Постановление обжалованию нележит", - говорится в решении суда.Стоит отметить, что также суд отказал народном..... Читать новость...

Пашинского оставили под стражей ...

Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, избравшего Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает «Украинская правда».

Решение суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

«Это не мой арест, это поражение всей судебной системы», - сказал Пашинский.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала три уголовных производства, в которых может фигурировать Сергей Пашинский.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Сергея Пашинского ..... Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, избравшего Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержаниябез права внесения залога. Об этом сообщает «Украинская правда».Решение суда обжалованию в кассационном порядке нележит.«Это не мой арест, это поражение всей судебной системы», - сказал Пашинский.Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала три уголовных производства, в которых может фигурировать Сергей Пашинский.Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Сергея Пашинского ..... Читать новость...

Ефремова оставили под стражей до 24 июня...

Бывшего главу фракции «Партии регионов» Александра Ефремова оставили под стражей до 24 июня.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«В ходе вчерашнего судебного заседания Старобельского райсуда Луганской области Александру Ефремову продлена мера пресечения - содержание под стражей, до 24.06.2018», – говорится в сообщении.

Следующее заседание суда состоится в 10:00 14 мая.

ЧИТАЙТЕ: Ефремову продлили арест до 3 мая..... Бывшего главу фракции «Партии регионов» Александра Ефремовадо 24 июня.Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.«В ходе вчерашнего судебного заседания Старобельского райсуда Луганской области Александру Ефремову продлена мера пресечения - содержание, до 24.06.2018», – говорится в сообщении.Следующее заседание суда состоится в 10:00 14 мая.ЧИТАЙТЕ: Ефремову продлили арест до 3 мая..... Читать новость...

Павла Гриба оставили под стражей до 4 мая...

Апелляционный суд в России оставил украинца Павла Гриба под стражей до 4 мая.

Об этом 21 марта сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

По ее словам, украинская сторона требует освободить украинца.

"20.03 российский суд оставил политзаключенного Павла Гриба под стражей до 4.05. Вопреки законам не допустили мать навестить сына. Требуем освободить Гриба", - сообщила М.Беца.

Напомним, что Гриба задержали в Беларуси по обвинению в пособничестве терроризму.

7 сентября стало известно, что Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.

ЧИТАЙТЕ: Украинский консул посетил заключенного в РФ Павла Гриба..... Апелляционный суд в России оставил украинца Павла Грибадо 4 мая.Об этом 21 марта сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.По ее словам, украинская сторона требует освободить украинца."20.03 российский суд оставил политзаключенного Павла Грибадо 4.05. Вопреки законам не допустили мать навестить сына. Требуем освободить Гриба", - сообщила М.Беца.Напомним, что Гриба задержали в Беларуси по обвинению в пособничестве терроризму.7 сентября стало известно, что Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.ЧИТАЙТЕ: Украинский консул посетил заключенного в РФ Павла Гриба..... Читать новость...

Игоря Маркова оставили под стражей ...

В Одессе суд оставил экс-депутата ВР Маркова под стражей.

В Одессе Приморский районный суд оставил под стражей лидера партии «Родина», лишенного мандата депутата Верховной Рады Игоря Маркова. Как передает корреспондент УНИАН, такое определение огласил сегодня на заседании судья Алексей Капля после очередного непродолжительного перерыва.

Таким образом суд отказал защите экс-депутата, ходатайствующей о смягчении меры пресечения для их подзащитного, и «Марков Игорь Олегович остается под стражей».

Следующее заседание суда назначено на 17 февраля. После оглашения определения Марков обратился к народным депутатам от Партии Регионов, призвав их вы..... В Одессе суд оставил экс-депутата ВР МарковаВ Одессе Приморский районный суд оставиллидера партии «Родина», лишенного мандата депутата Верховной Рады Игоря Маркова. Как передает корреспондент УНИАН, такое определение огласил сегодня на заседании судья Алексей Капля после очередного непродолжительного перерыва.Таким образом суд отказал защите экс-депутата, ходатайствующей о смягчении меры пресечения для ихзащитного, и «Марков Игорь Олегович остается».Следующее заседание суда назначено на 17 февраля. После оглашения определения Марков обратился к народным депутатам от Партии Регионов, призвав их вы..... Читать новость...

Пашинского оставили под стражей до 29 января ...

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей до 29 января 2020 года. Об этом сообщает «Укринформ».

Несколько должностных лиц выразили желание взять Пашинского на поруки, среди которых - экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, нынешние народные депутаты Виктория Сюмар и Николай Величкович, экс-нардеп Елена Масорина и другие.

Сам Пашинский убежден, что это «фейковое уголовное дело», и попросил суд отклонить ходатайство прокуроров.

Защитники Пашинского заявили, что будут обжаловать это решение Печерского суда.

Ранее сообщалось, что жизни и здоровью П..... Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержаниядо 29 января 2020 года. Об этом сообщает «Укринформ».Несколько должностных лиц выразили желание взять Пашинского на поруки, среди которых - экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, нынешние народные депутаты Виктория Сюмар и Николай Величкович, экс-нардеп Елена Масорина и другие.Сам Пашинский убежден, что это «фейковое уголовное дело», и попросил суд отклонить ходатайство прокуроров.Защитники Пашинского заявили, что будут обжаловать это решение Печерского суда.Ранее сообщалось, что жизни и здоровью П..... Читать новость...

В РФ оставили под стражей украинского режиссера Сенцова...

Московский городской суд сегодня оставил под стражей украинского режиссера Олега Сенцова, которого оккупационные власти Крымского полуострова обвинили в подготовке терактов.

Таким образом, жалоба защитников Олега Сенцова на решение Лефортовского суда была оставлена без удовлетворения, сообщает «Интерфакс».

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Как сообщалось ранее, районный суд продлил срок ареста Олегу Сенцову до 11 января следующего года.

Напомним, что украинский режиссер был задержан 11 мая сотрудниками российских правоохранительных органов на территории оккупированного Крымского полуострова. 19 мая стало известно о том, что украи..... Московский городской суд сегодня оставилукраинского режиссера Олега Сенцова, которого оккупационные власти Крымского полуострова обвинили вготовке терактов.Таким образом, жалоба защитников Олега Сенцова на решение Лефортовского суда была оставлена без удовлетворения, сообщает «Интерфакс».Читайте: Олег Сенцов просит омбудсмена РФтвердить его украинское гражданствоКак сообщалось ранее, районный суд продлил срок ареста Олегу Сенцову до 11 января следующего года.Напомним, что украинский режиссер был задержан 11 мая сотрудниками российских правоохранительных органов на территории оккупированного Крымского полуострова. 19 мая стало известно о том, что украи..... Читать новость...