Новость Украина договорилась об обмене пленными до конца 2019 года Добавлено: 2019-12-24 09:02:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года, как и было договорено в ходе встречи лидеров «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, передает пресс-служба президента.

«Была наконец достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до конца этого года, как, собственно, и договаривались во время парижского саммита в Нормандском формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать тех незаконно удерживаемых под стражей наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево пребывали в плену и которые на протяжении четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями», - отметила она.

По её словам, в настоящее время списки окончательно дошлифовываются.

«Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения – судьбы людей», - добавила Лутковская.

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Напомним, во время «нормандского саммита» Украина и Российская Федерация договорились провести обмен пленными по формуле «всех на всех» до 31 декабря 2019 года.

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