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МИД Украины осудил визит Путина в оккупированный Крым

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Добавлено:2019-12-24 09:34:50
Корреспондент:Алексей Свидров

  Министерство иностранных дел Украины выразил протест из-за визита президента Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 «МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом Президента Российской Федерации В.Путина к временно оккупированной Автономной Республики Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого" Крымского моста "через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву», - говорится в сообщении.

 Подчеркивается, что ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закреплен в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украина в ее международно признанных границах.

Напомним, сегодня, 23 декабря 2019 года, президент России Владимир Путин открыл пассажирское движение по железной дороге в аннексированный Крым.

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