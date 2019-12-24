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МИД Украины осудил визит Путина в оккупированный Крым
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|Добавлено:
|2019-12-24 09:34:50
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Министерство иностранных дел Украины выразил протест из-за визита президента Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом Президента Российской Федерации В.Путина к временно оккупированной Автономной Республики Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого" Крымского моста "через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву», - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закреплен в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украина в ее международно признанных границах.
Напомним, сегодня, 23 декабря 2019 года, президент России Владимир Путин открыл пассажирское движение по железной дороге в аннексированный Крым.
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Министерство иностранных дел Украины
выразило недовольство Министерству иностранных дел Российской Федерации из-за очередного несогласованного визит
а президента России Владимира Путина
на территорию оккупированного Крым
а.
Сообщение опубликовано на сайте МИД
.
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"Украинская сторона рассматривает этот и другие подобные так называемые "визит
ы" руководства РФ как дальнейшие попытки легитимизации незаконной аннексии Автономной Республики Крым
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Посол Украины в Великобритании выразила протест британским п...
Посол Украины
в Великобритании Наталья Галибаренко выразила протест британским политикам за визит
в оккупированный Крым
, который состоялся в нарушение украинского законодательства.
Об этом украинский дипломат заявила в письме в адрес лидера ”Партии независимости Великобритании” (UKIP) Пола Наттолла, в котором она выразила решительный протест в связи с посещением членами партии временно оккупированного Крым
а.
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В МИД Украины выразили протест в связи с визитом Путина в ок...
Министерство иностранных дел Украины
выразило протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визит
ом президента Российской Федерации Владимира Путина
в оккупированный Крым
. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Украина считает этот визит
и любые так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым
и Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины
, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Укра..... Читать новость...
МИД Украины прокомментировал визит Путина в Крым...МИД Украины
отреагировал на визит Путина
в Крым
, опубликовав решительный протест в связи с визит
ом высшего руководства РФ на территорию Автономной Республики Крым
.
«Соответствующая нота протеста с требованием объяснить причины демонстративного неуважения президентом РФ Владимиром Путиным, главой российского правительства Дмитрием Медведевым и другими должностными лицами Российской Федерации действующего законодательства Украины
и норм международного права и прекратить практику таких визит
ов направлена в МИД
РФ», – гласит документ, опубликованный Министерством иностранных дел Украины
.
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в Крым
В МИД
подчеркнули, что первые ли..... Читать новость...
В МИД прокомментировали визит Шойгу в оккупированный Крым...
Министерство иностранных дел Украины
отреагировало на визит
министра обороны РФ Сергея Шойгу в оккупированный Крым
.
Как сообщает пресс-секретарь МИД
Марьяна Беца, в ближайшее время МИД
направит ноту протеста России.
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"МИД Украины
выражает протест в связи с несогласованным с украинской стороной пребыванием на суверенной территории Украины
в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым
и город Севастополь, министра обороны России. Это еще раз свидетельствует, что Россия сознательно и демонстративно пренебрегает уставом ООН, принципами и нормами международного права. Мы выш..... Читать новость...
Путин запланировал очередной визит в оккупированный Крым...
Президент России Владимир Путин запланировал очередной визит
в оккупированный Крым
.
15 сентября он отправится в Керчь на заседание президиума Государственного совета РФ по вопросам развития транспортной системы юга России, о чем сообщает пресс-служба Кремля.
"На заседании будут обсуждаться меры, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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МИД Франции отреагировало на визит французских политиков в о...
Министерство иностранных дел Франции отреагировало на визит
французских парламентариев в оккупированный Крым
. Французское ведомство подтвердило непризнание аннексии полуострова.
«Перекраивание границ противоречит международному праву. По этой причине международное сообщество, ЕС и Франция не признают аннексию Крым
а», - говорится в заявлении.
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«Эта четкая позиция никоим образом не может быть изменена ни в результате какого-либо рода поездки, ни в результате какого-либо заявления, к которым не причастны французские власти. Перед лицом крайне важного вопроса для безопасности и стабильности в Евр..... Читать новость...
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Посольство Украины
в Швейцарии осудил
о визит
швейцарской делегации во главе с бывшим членом Совета Кантонов Эдуардом Белзером в оккупированный Крым
. Об этом сообщает пресс-служба посольства.
Отмечается, что данный визит
является нарушением украинского законодательства и противоречит официальной позиции Швейцарии о непризнании аннексии Крым
а.
«Ценим, что власти Швейцарии последовательно поддерживают территориальную целостность Украины
и надеемся, что этому визит
у будет дана надлежащая оценка. Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые нарушают правила въезда на аннексированные территории, санкционные меры», – говорится в ..... Читать новость...
Украина осуждает визит в оккупированный Крым депутата чешско...
Посольство Украины
в Чехии прокомментировало визит
в оккупированный Крым
депутата чешского парламента Ярослава Голика.
"На "празднование" третьей годовщины кражи Крым
а российские власти доставила на остров кучку иностранных политиков с пониженным порогом политической гигиены. Очень печально, что среди них оказался и Ярослав Голик, депутат парламента Чехии, страны, которая на собственном опыте знает, что такое оккупация и аннексия", - сказано в заявлении посольства.
Напомним, что делегация европейских политиков прибыла в Крым
с трехдневным визит
ом.
В украинском посольстве заявили, что Украина "решительно осуждает несанкционированное и осуществлено с нарушение..... Читать новость...