Новость Зеленский призвал снизить цены на бензин Добавлено: 2019-12-24 10:03:34 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций. Об этом сообщает его пресс-служба.

Стороны обсудили вопросы снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

«Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а снизить цену на табло», - подчеркнул Зеленский.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривны, поэтому топливо будет продолжать дешеветь.

АЗС должны более существенно уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусным программам.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отметила, что реальная цена на горючее ощутимо отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

«Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков – когда существуют настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на стелу и оптимизировать программы лояльности, тем самым увеличив конкуренцию на рынке», – подчеркнула Юлия Ковалив.

Представители компаний – участниц топливного рынка в свою очередь отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести с правоохранительными органами совещание на эту тему.

«Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям – предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами», – отметил Зеленский.

Участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что цены на бензин должны снизиться как минимум на 2 гривны за литр.

Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства займется вопросом цен на автозаправках.

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Однако существуют предположения, что цены все же будут повышаться, а нефтяные компании будут отсле..... Ожидается, что в мае в России могут поднятьсяна. Грядущее подорожание связано с «разморозкой» цен на топливо, которая была предпринята нефтяными компаниями по указанию правительства накануне выборов.Первой о росте цен наобъявила компания «Лукойл» и предупредила, чтопродолжат расти. Остальные компании, такие как «Роснефть», «Газпромнефть» и другие, пока хранят молчание. В тоже время, «Роснефть» заявила об абсолютной обоснованности имеющихся цен и соответствии их другим рыночным ценам.Однако существуют предположения, чтовсе же будут повышаться, а нефтяные компании будут отсле..... Читать новость...

Цены на бензин в России падают...



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Но если вернуться к падению цен в России, то данный вопрос взялся прокомментировать управляющий директор Санкт-Петербургской биржи Павел Строков.

Строков пояснил, что поставляемые объемы из Белоруссии пришлись очень кстати к российскому рынку, и к слову говоря на данном рынке этому рады. Управляющий директор Санкт-Петербургской биржи отметил, что в России образовался очень качес..... Сегодня СМИ сообщили, что в Российской Федерации начали падатьна. Случилось это из-за того, что поставки стали осуществляться с территории Белоруссии, кроме тогона горючее падают и в Европе, но там это случилось из-за падения цен на нефть. В Европе на падение цен влияет также и сезонный фактор.Но если вернуться к падению цен в России, то данный вопрос взялся прокомментировать управляющий директор Санкт-Петербургской биржи Павел Строков.Строков пояснил, что поставляемые объемы из Белоруссии пришлись очень кстати к российскому рынку, и к слову говоря на данном рынке этому рады. Управляющий директор Санкт-Петербургской биржи отметил, что в России образовался очень качес..... Читать новость...

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По мнению министра энергетики и углепрома Юрия Бойко, в Украине на..... За последнее времянаи дизельное топливо в Украине выросли до небывалой отметки. Но после вмешательство в ценовую политику министерства энергетики,нанемного стабилизировались и остановились на отметки 10 грн за литра А-95-го. С небольшим отставанием ота, цена на дизельное топливо замерла, теперь за 1 литр дизтоплива украинцы платят 9,80 грн. И то, это благодаря тому, что правительство временно уменьшило ставку по акцизному сбору. Но, к сожалению, ожидаемого уменьшенияне произошло, так какна мировых рынках повышались слишком быстро, а их снижение началось лишь в начале мая.По мнению министра энергетики и углепрома Юрия Бойко, в Украине на..... Читать новость...

В Узбекистане резко выросли цены на бензин...

Правительство Узбекистана резко подняло цены на бензин.

В Узбекистане, с сегодняшнего дня, решением правительства значительно повысились регулируемые государством цены на бензин — сразу более чем на 20 процентов, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Бензин, который, в зависимости от сорта, стоил в пересчете от 6,25 до 7,55 гривен за литр (1670-2020 сумов), теперь стоит от 7,50 до 9,10 гривен за литр (2005-2435 сумов; все перерасчеты по официальному курсу, реальный курс черного рынка примерно на треть ниже).

До сих пор таких резких единовременных повышений цен на бензин в Узбекистане не было.

Предыдущее повышение, с 1 января, составил..... Правительство Узбекистана резко поднялонаВ Узбекистане, с сегодняшнего дня, решением правительства значительно повысились регулируемые государствомна— сразу более чем на 20 процентов, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.Бензин, который, в зависимости от сорта, стоил в пересчете от 6,25 до 7,55 гривен за литр (1670-2020 сумов), теперь стоит от 7,50 до 9,10 гривен за литр (2005-2435 сумов; все перерасчеты по официальному курсу, реальный курс черного рынка примерно на треть ниже).До сих пор таких резких единовременных повышений цен нав Узбекистане не было.Предыдущее повышение, с 1 января, составил..... Читать новость...

В США цены на бензин бьют многолетний рекорд...

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По данным американских изданий, еще месяц назад показатель равнялся 2,11 доллара, а год назад и вовсе 2,44 доллара. В последний раз бензин стоил так дешево шесть лет назад.

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