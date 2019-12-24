Новость Герус рассказал, на что Украина потратит 3 млрд долларов, полученных от «Газпрома» Добавлено: 2019-12-24 10:30:21 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус рассказал, на что пойдут 3 миллиарда долларов, которые «Газпром» вернет НАК «Нафтогаз Украины» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает «Громадське».

«Во-первых, у них (у "Нафтогаза" - ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - "Нафтогаз" это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета», - отметил он.

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Напомним, Российская Федерация и Украина заключат новый договор на транзит российского газа через украинскую территорию до 2024 года.

Ранее сообщалось, что представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

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В "Газпроме" информацию британской газеты в суббо..... Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" получила от "Газпрома" счет на $7, так как купила в прошлом году меньше газа, чем предусмотрено действующим контрактом, сообщил представитель украинской стороны газете Financial Times."Нафтогаз" вряд ли заплатит по счету,может вынудить "Газпром" (РТС: GAZP) перенести разбирательство международный арбитраж, считает источник.Британская газета пишет,требование "Газпрома" выплатить $7грозит вызвать третий по счету масштабный конфликт между Россией и Украиной в газовой сфере.В "Газпроме" информацию британской газеты в суббо..... Читать новость...

Украина готова получить 3 млрд долларов долга от «Газпрома» ...

Украина рассматривает возможность компенсации 3 миллиардов долларов, которые выиграл НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже у компании «Газпром» за счет поставок газа. Об этом заявил украинский глава Владимир Зеленский, передает «Укринформ».

«Мы обсуждали вопрос трибунала о возврате средств. Мы в принципе сняли вопрос относительно трех миллиардов, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти. То, что нам нужно», - отметил он.

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Япония потратит на вертолеты и ракеты 2 млрд долларов...



Для повышения уровня боеготовности своих войск Япония намерена потратить около 2 млрд долларов сверх предусмотренного бюджета. На эти деньги японские власти намерены купить истребители, вертолеты и новые ракеты. Такая сумма выделяется в связи с возросшей угрозой со стороны Китая и Северной Кореи.

Как пояснил представитель Министерства обороны Японии, данная статья бюджета будет обозначена как «экстренные экономические меры», что позволит не только повысить обороноспособность Японии, но и оживить национальную экономику в целом. «Оборонный комплекс покрывает широкий спектр направлений промышленности»,- заявил представитель Минобороны Японии.

Также ..... Для повышения уровня боеготовности своих войск Япония намеренаь около 2сверх предусмотренного бюджета. На эти деньги японские власти намерены купить истребители, вертолеты и новые ракеты. Такая сумма выделяется в связи с возросшей угрозой со стороны Китая и Северной Кореи.Как пояснил представитель Министерства обороны Японии, данная статья бюджета будет обозначена как «экстренные экономические меры»,позволит не только повысить обороноспособность Японии, но и оживить национальную экономику в целом. «Оборонный комплекс покрывает широкий спектр направлений промышленности»,- заявил представитель Минобороны Японии.Также ..... Читать новость...

Китай потратит 40 млрд долларов на возрождение «Шелкового пу...



Руководство Китая намерено поработать над возрождением современного аналога знаменитого «Шелкового пути». Стоит отметить, что китайская сторона собирается потратить на данный момент 40 миллиардов долларов. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сообщил о данном крупном инвестиционном проекте в субботу во время встречи с главами Бангладеша, Лаоса, Монголии, Камбоджи, Мьянмы, Таджикистана и Пакистана. О таких планах Си Цзиньпина сообщает агентство Reuters.

Согласно планам председателя КНР, целью создания «Фонда Шелкового пути» и возведения новой инфраструктуры является дальнейшее развитие транспортных связей между странами Азии.

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Благодаря удешевлению электроэнергии Украина получит 18 млрд...

Представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что снижение цен на электроэнергию для небытовых потребителей даст экономике Украины 18 миллиардов гривен.

«Состоится понижение тарифов для всех небытовых потребителей на 21 коп/кВт-ч, это снижение тарифа на 10-11%. Небытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы. Для всех на 21 коп. В целом такое решение возвращает в экономику около 18 млрд грн в год», - написал он в Facebook.

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«Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания с «Газп...

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» официально начала процедуру принудительного взыскания с российского газового монополиста «Газпрома» 2,6 млрд долл. в Европе из-за отказа российской стороны выполнять решение Стокгольмского арбитража, а также готовит новый иск о возмещении убытков, понесенных из-за неисполнения «Газпромом» решений арбитража, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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Зубко рассказал, на что Украина потратит финпомощь ЕС...

Украина получит финпомощь ЕС в размере 90 миллионов евро, правда, при условии если украиснкая сторона вовремя подготовит и подаст свои предложения по использованию этих средств. Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко рассказал, на какие программы собирается потратить украинская власть эти средства.

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Решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины даст возмо...



В случае выигрыша в Стокгольмском арбитражном суде российский «Газпром» будет ежегодно платить национальному нефтегазовому холдингу «Нафтогаз Украины» на 4 млрд долларов больше за транзит газа по территории Украины. Об этом сообщил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook накануне слушания по транзитному контракту, которое состоится в понедельник, 21 ноября.

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