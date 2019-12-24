Новость Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес Добавлено: 2019-12-24 11:20:04 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора». Об этом сообщает его пресс-служба.

Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.

Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, в части приведения украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора в соответствие с законодательством ЕС.

Закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектам хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.

Согласно закону, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует установленным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.

При проведении проверок продукции определенного вида (типа), категории и/или группы запрещается проверять другую продукцию. Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления.

Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.

В то же время устанавливается четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.

Из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности»; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них (ювелирные и бытовые).

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

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Подписанный Президентом зако..... Президент Украины Владимир«О внесении изменений в некоторыеы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона». Об этом сообщает его пресс-служба.Закон совершенствует систему охраны этих лесов от сплошных рубок.Согласно пояснительной записке, в 2000 году был принят, который вводил 10-летний мораторий на проведение сплошных рубок главного пользования в пихтово-буковых древостоях на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011-м этот мораторий перестал действовать, и, соответственно, снова появилась возможность проводить такие сплошные вырубки.Подписанный Президентом зако..... Читать новость...

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