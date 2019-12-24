Новость Милованов назвал риски для экономики Украины Добавлено: 2019-12-24 12:00:42 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году наибольшим макроэкономическим риском для Украины будет внутренний. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Риск глобального кризиса, для нас важно, что есть замедление мировой экономики. Также цены на металл падают, это для нас плохо», - отметил он.

По его словам, в стране растут определенные направления промышленности, например, перерабатывающая и пищевая отрасли, «экономика растет». Он добавил, что пока в министерстве не ставили KPI на следующий год, но он лично планирует сделать команду «более счастливой и эффективной».

Также Милованов оценил инвестиционный климат Украины. Министр отметил, что инвестклимат Украины можно оценить на «тройку» по пятибальной шкале, которая приближается к «четверке».

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В случае если кризис повлечет за собой очередные мощные потрясения, ВВП еврозоны может сократиться на 5%, британская экономика понесет сопоставимые потери, в то время как американский ВВП уменьшится на 2%. Потери японской экономики могут составить 1%.

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"Инвестиционные ресурсы должны быть направлены на развитие высокотехнологичных производств, техническое переоснащение и создание новой современной инфраструктуры", - сказал глава государства на пленарном заседании Совета отечественных и иностранных инвесторов на тему "Инвестиции в развитие экономики и социальной сферы в условиях действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом".

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«Риски дефолта Украины значительные», – Анатолий Кинах...



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МИД Украины: Мы готовы обсудить риски, но не изменим курс на...



Украинская сторона готова обсудить все риски, однако не изменит своего курса на евроинтеграцию. Такую позицию официального Киева обнародовал глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Слова дипломата передает пресс-служба МИД Украины.

«Очень важно, что есть общее понимание: Соглашение об ассоциации с ЕС не несет проблем для нас. Мы говорим лишь о потенциальных рисках от имплементации Соглашения с ЕС, одновременно с этим признавая и его достоинства. Мы готовы обсуждать риски, но курс на евроинтеграцию остается неизменным», - заявил Павел Климкин.

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