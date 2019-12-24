Цены бензинов и дизельного топлива на станциях крупных розничных сетей 24 декабря опустились на 0,5–1 грн/л. Об этом сообщает enkorr.

В сетях ОККО и WOG цены бензинов и ДТ опустились на 50 коп./л, Amic понизил цену бензинов на 80 коп./л, ДТ — на 70 коп./л.

В консолидированной сети группы «Приват», которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций. Стороны обсудили вопросы снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.