Новость Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР Добавлено: 2019-12-24 13:01:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский закон «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований"» относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2116.

Ранее документ получил подпись спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Напомним, 3 декабря 2019 года ВР поддержала закон о перезапуске ГБР. Соответствующее решение поддержали 252 народных депутата.

Закон, в частности, предусматривает изменить правовой статус Государственного бюро расследований. Так, ГБР определено государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции (согласно действующей редакции закона «О Государственном бюро расследований» ГБР является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции).

«Директору ГБР предоставляются полномочия единолично принимать решения и нести всю полноту ответственности за результаты деятельности бюро. Усиливается контрольная функция парламента: Верховная Рада, в частности, по результатам рассмотрения отчета директора ГБР за календарный год может признать работу органа неудовлетворительной, что может стать основанием для его освобождения от этой должности. С целью обеспечения непрерывности расследования "дел Майдана" предусматривается возможность перевода следственных органов прокуратуры и прокуроров, которые расследовали эти дела, в ГБР без обязательного проведения конкурса», - сказал председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Таким образом, по его словами, в связи с существенным изменением полномочий директора ГБР и изменением статуса этого органа со дня вступления в силу нового закона полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно и начинается процесс перезагрузки бюро.

Закон также уточняет систему ГБР, порядок утверждения организационной структуры органа, порядок образования его территориальных управлений.

Согласно документу, изменяется подход к определению предельной численности центрального аппарата и территориальных управлений Государственного бюро расследований - предполагается, что их будет определять Кабинет министров по представлению директора ГБР (сегодня предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР определена непосредственно законом «О Государственном бюро расследований» и составляет 1500 человек).

Кроме того, законом уточняются порядок назначения директора Государственного бюро расследований и его полномочия; нормируются основания привлечения работников ГБР к дисциплинарной ответственности.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Зеленский подписал первый закон...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый за время пребывания на посту главы государства закон. Об этом сообщается в группе «Команда Зеленского» в Facebook.

Речь идет о законе № 2728-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки».

«Зеленский подписал первый закон в должности президента Украины! Этот закон устанавливает новые правила предоставления отпусков усыновителям детей-сирот: раньше оплачиваемый отпуск предоставлялся в случае усыновления новорожденного ребенка, теперь - предоставляется ..... Президент Украины Владимирпервый за время пребывания на посту главы государства. Об этом сообщается в группе «Команда Зеленского» в Facebook.Речь идет ое № 2728-VIII «О внесении изменений в некоторыеодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки».первыйв должности президента Украины! Этотустанавливает новые правила предоставления отпусков усыновителям детей-сирот: раньше оплачиваемый отпуск предоставлялся в случае усыновления новорожденного ребенка, теперь - предоставляется ..... Читать новость...

Зеленский подписал закон о реформе ГПУ...

Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе Генеральной прокуратуры Украины. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1032 на сайте парламента.

Он предлагает построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офиса генпрокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

Также предусматривается предоставление генеральному прокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры; ликвидирование военной прокуратуры, но при этом установление права генпрокурора создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения.

Предлагается уменьшить максимальное количество сотруд..... Президент Владимиро реформе Генеральной прокуратуры Украины. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующегоопроекта №1032 на сайте парламента.Он предлагает построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офиса генпрокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.Также предусматривается предоставление генеральному прокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры; ликвидирование военной прокуратуры, но при этом установление права генпрокурора создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения.Предлагается уменьшить максимальное количество сотруд..... Читать новость...

Зеленский подписал закон об импичменте...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1012 на сайте парламента.

На прошлой неделе законопроект получил подпись спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

10 сентября 2019 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №1012 Владимира Зеленского «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)». За него проголосовали 337 народных избранников.

При этом сразу же состоялось и второе голосование. За законопроект в целом проголосовали уже 245 депутатов..... Президент Украины Владимир«Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующегоопроекта №1012 на сайте парламента.На прошлой неделеопроект получил подпись спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.10 сентября 2019 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтенииопроект №1012 Владимира Зеленского «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)». За него проголосовали 337 народных избранников.При этом сразу же состоялось и второе голосование. Заопроект в целом проголосовали уже 245 депутатов..... Читать новость...

Зеленский подписал закон об обличителях коррупции...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции» № 198-ІХ. Об этом сообщает его пресс-служба.

Задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью приведения его в соответствие с международными стандартами и лучшими практиками.

Этот закон определяет правовой статус обличителей – лиц, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

Также закон устанавливает у..... Президент Украины Владимир«О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции» № 198-ІХ. Об этом сообщает его пресс-служба.Задачей документа является совершенствованиеодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью приведения его в соответствие с международными стандартами и лучшими практиками.Этотопределяет правовой статус обличителей – лиц, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.Такжеустанавливает у..... Читать новость...

Зеленский подписал закон про анбандлинг «Нафтогаза»...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по обособлению деятельности по транспортировке природного газа» № 314-IX, который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года. Об этом сообщает его пресс-служба.

Этот закон – последний из тех, которые необходимо было принять для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы в соответствии с европейскими правилами.

Целью документа является создание условий для обеспечения выполнения обязательств Украины относител..... Президент Украины Владимир«О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по обособлению деятельности по транспортировке природного газа» № 314-IX, который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года. Об этом сообщает его пресс-служба.Этот– последний из тех, которые необходимо было принять для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы в соответствии с европейскими правилами.Целью документа является создание условий для обеспечения выполнения обязательств Украины относител..... Читать новость...

Зеленский подписал закон относительно таможенного законодате...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины» № 202-IX, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 года.

Цель закона – приближение таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике Европейского Союза, что является обязательством нашего государства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформле..... Президент Украины ВладимирЗакон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины» № 202-IX, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 года.Цельа – приближение таможенногоодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике Европейского Союза, что является обязательством нашего государства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.Реализацияа усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформле..... Читать новость...

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора». Об этом сообщает его пресс-служба.

Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.

Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, в части приведения украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора в соответс..... Президент Украины Владимир«О внесении изменений в некоторыеодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора». Об этом сообщает его пресс-служба.Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, в части приведения украинскогоодательства в сфере государственного рыночного надзора в соответс..... Читать новость...

Зеленский подписал закон о запрете вырубки лесов в Карпатах ...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона». Об этом сообщает его пресс-служба.

Закон совершенствует систему охраны этих лесов от сплошных рубок.

Согласно пояснительной записке, в 2000 году был принят закон, который вводил 10-летний мораторий на проведение сплошных рубок главного пользования в пихтово-буковых древостоях на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011-м этот мораторий перестал действовать, и, соответственно, снова появилась возможность проводить такие сплошные вырубки.

Подписанный Президентом зако..... Президент Украины Владимир«О внесении изменений в некоторыеы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона». Об этом сообщает его пресс-служба.Закон совершенствует систему охраны этих лесов от сплошных рубок.Согласно пояснительной записке, в 2000 году был принят, который вводил 10-летний мораторий на проведение сплошных рубок главного пользования в пихтово-буковых древостоях на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011-м этот мораторий перестал действовать, и, соответственно, снова появилась возможность проводить такие сплошные вырубки.Подписанный Президентом зако..... Читать новость...