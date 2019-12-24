Новость В Украине хотят приравнять электронные сигареты к табачным средствам Добавлено: 2019-12-24 13:33:21 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров инициировал изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам. Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины», - написал он в Telegram. В

частности, правительство распространило на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе, а также инициировало запрет курения таких сигарет в общественных местах.

«Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий», - подчеркнул Гончарук.

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В Каталонии запретят электронные сигареты...

Испанская Каталония запрещает электронные сигареты.

Каталонская служба здравоохранения CatSalut запрещает использование, рекламирование и продажу электронных сигарет в сети медицинских центров, служб и других учреждений системы общественного здравоохранения Каталонии. Запрет вступит в силу с 8 января 2014 года, сообщают иностранные СМИ.

По мнению CatSalut, распространение электронных сигарет ставит под угрозу процесс "нормализации табака в обществе", так как ни одно исследование не подтверждает безопасность электронных сигарет ни для курящих, ни для людей их окружающих.

"Кроме того, нет научных доказательств того факта, что электронная сигарет..... Испанская Каталония запрещаетКаталонская служба здравоохранения CatSalut запрещает использование, рекламирование и продажу электронных сигарет в сети медицинских центров, служб и других учреждений системы общественного здравоохранения Каталонии. Запрет вступит в силу с 8 января 2014 года, сообщают иностранные СМИ.По мнению CatSalut, распространение электронных сигарет ставит под угрозу процесс "нормализации табака в обществе", так как ни одно исследование не подтверждает безопасность электронных сигарет ни для курящих, ни для людей их окружающих."Кроме того, нет научных доказательств того факта, что электронная сигарет..... Читать новость...

Госдума запретит электронные сигареты?...



Депутаты Госдумы предложили «пополнить» закон России «Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма» поправкой, запрещающей имитацию табачных изделий. Как отметил один из авторов данной поправки, заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Герасименко, в число таких изделий попадают как электронные сигареты, так и жевательные резинки в виде сигарет.

По словам Герасименко, такие электронные сигареты содержат некоторые вредные вещества, поэтому представители ведомства настаивают на запрете их продажи. Отметим, что, согласно формулировке данного законопроекта, депутаты хотят запретить «использование и имитацию табачных и..... Депутаты Госдумы предложили «пополнить» закон России «Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма» поправкой, запрещающей имитацию табачных изделий. Как отметил один из авторов данной поправки, заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Герасименко, в число таких изделий попадают как, так и жевательные резинки в виде сигарет.По словам Герасименко, такиесодержат некоторые вредные вещества, поэтому представители ведомства настаивают на запрете их продажи. Отметим, что, согласно формулировке данного законопроекта, депутатызапретить «использование и имитацию табачных и..... Читать новость...

Ученые призывают ВОЗ поддержать электронные сигареты...



Интересное заявление сделали медицинские специалисты по вопросу электронных сигарет. Со ссылкой на телерадиокорпорацию ВВС сообщается, что более пятидесяти ученых и экспертов, работающих в области медицины и представляющих разные государства, обратились к Всемирной организации здравоохранения с призывом поддержать противодействие ограничению продаж электронных сигарет.

Свою позицию ученые аргументируют тем, что электронные сигареты могут претендовать на звание «серьезного инновационного продукта в области здравоохранения». Ученые отмечают, что электронные сигареты способны спасти сотни миллионов жизней.

Кроме того, по мнению специалистов, у электронных сигарет очень высокий ..... Интересное заявление сделали медицинские специалисты по вопросу электронных сигарет. Со ссылкой на телерадиокорпорацию ВВС сообщается, что более пятидесяти ученых и экспертов, работающих в области медицины и представляющих разные государства, обратились к Всемирной организации здравоохранения с призывом поддержать противодействие ограничению продаж электронных сигарет.Свою позицию ученые аргументируют тем, чтомогут претендовать на звание «серьезного инновационного продукта в области здравоохранения». Ученые отмечают, чтоспособны спасти сотни миллионов жизней.Кроме того, по мнению специалистов, у электронных сигарет очень высокий ..... Читать новость...

Ученые утверждают, что электронные сигареты опаснее обычных...



Ученые из Германии утверждают, что пропиленгликоль, который часто используют в картриджах для электронных сигарет, вызывает сильнейшее раздражение в горле и может быть опаснее для курильщика, чем обычная сигарета.

Пропиленгликоль иногда составляет до 90 % от общего объема жидкостей для электронных сигарет. Жидкость, в которой обычно содержится никотин, превращается в пар под действием нагревательного элемента, раскаленной нихромовой спирали.

Он поступает в дыхательную систему курильщика и вызывает ощущения, сравнимые с курением обычной сигареты. Однако директор Федерального центра образования в сфере здравоохранения в Кельне, профессор Элизабет Потт считает, что постоянное вдыхание пр..... Ученые из Германии утверждают, что пропиленгликоль, который часто используют в картриджах для электронных сигарет, вызывает сильнейшее раздражение в горле и может быть опаснее для курильщика, чем обычная сигарета.Пропиленгликоль иногда составляет до 90 % от общего объема жидкостей для электронных сигарет. Жидкость, в которой обычно содержится никотин, превращается в пар под действием нагревательного элемента, раскаленной нихромовой спирали.Он поступает в дыхательную систему курильщика и вызывает ощущения, сравнимые с курением обычной. Однако директор Федерального центра образования в сфере здравоохранения в Кельне, профессор Элизабет Потт считает, что постоянное вдыхание пр..... Читать новость...

Российский Минздрав пояснил необходимость запрета на электро...



Сегодня в эфире телеканала «Россия 24» Сергей Вельмяйкин, статс-секретарь и заместитель министра здравоохранения России, заявил, что электронные сигареты так же как и обычные несут в себе вред для здоровья человека, так как они содержат никотин, а также являются инструментом пропаганды образа курящего человека.

Как пояснил заместитель главы Министерства здравоохранения Вельмяйкин: «Как правило, на электронные сигареты переходят, чтобы бросить курить. А потом бросают их и начинают опять курить нормальные. Электронные сигареты в себе тоже содержат никотин, и курящий все равно дышит никотином, пусть и в меньшей степени, на того, кто рядом с ним находится. Также электронные..... Сегодня в эфире телеканала «Россия 24» Сергей Вельмяйкин, статс-секретарь и заместитель министра здравоохранения России, заявил, чтотак же как и обычные несут в себе вред для здоровья человека, так как они содержат никотин, а также являются инструментом пропаганды образа курящего человека.Как пояснил заместитель главы Министерства здравоохранения Вельмяйкин: «Как правило, напереходят, чтобы бросить курить. А потом бросают их и начинают опять курить нормальные. Электронныев себе тоже содержат никотин, и курящий все равно дышит никотином, пусть и в меньшей степени, на того, кто рядом с ним находится. Также..... Читать новость...

Подделку лекарств в России хотят приравнять к покушению на у...



Сегодня, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая (Единая Россия) заявила журналистам, что, по ее мнению, необходимо приравнять подделку лекарств к покушению на убийство. Свое мнение Яровая высказала, комментируя случай, произошедший в Ростовской области, когда полицейскими были задержаны организаторы массового производства подпольных лекарственных средств для онкобольных.

Парламентарий считает, что нынешние статьи, а это «мошенничество» и «незаконное использование товарного знака», не соответствуют тяжести подобных преступлений и их возможных последствий. По ее мнению, производство поддельных препаратов н..... Сегодня, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая (Единая Россия) заявила журналистам, что, по ее мнению, необходимоподделку лекарств к покушению на убийство. Свое мнение Яровая высказала, комментируя случай, произошедший в Ростовской области, когда полицейскими были задержаны организаторы массового производства подпольных лекарственных средств для онкобольных.Парламентарий считает, что нынешние статьи, а это «мошенничество» и «незаконное использование товарного знака», не соответствуют тяжести подобных преступлений и их возможных последствий. По ее мнению, производство поддельных препаратов н..... Читать новость...

В Украине повысили акциз на сигареты без фильтра...

Верховная Рада повысила акцизную ставку на сигареты без фильтра, уровняв ее с акцизом на сигареты с фильтром. Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс (№71-VІІІ от 28.12.2014 года), опубликованном в газете «Голос Украины» 31 декабря.

Таким образом, акциз на сигареты без фильтра повышен до 227,33 грн/тыс. шт. с 101,72 грн/тыс. шт. Минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с табачных изделий для сигарет без фильтра также повышено – до 304,11 грн/тыс. шт. с 133,35 грн/тыс. шт.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем производства сигарет в Украине в январе-ноябре 2014 года составил 80,2 млрд штук,..... Верховная Рада повысила акцизную ставку набез фильтра, уровняв ее с акцизом нас фильтром. Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс (№71-VІІІ от 28.12.2014 года), опубликованном в газете «Голос Украины» 31 декабря.Таким образом, акциз набез фильтра повышен до 227,33 грн/тыс. шт. с 101,72 грн/тыс. шт. Минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с табачных изделий для сигарет без фильтра также повышено – до 304,11 грн/тыс. шт. с 133,35 грн/тыс. шт.Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем производства сигарет вв январе-ноябре 2014 года составил 80,2 млрд штук,..... Читать новость...

В Украине подорожают сигареты, водка и вино...

В Украине ожидается рост цен на водку и сигареты. Недавно в правительственном комитете начали рассматривать возможность повысить акциз на данную продукцию.

Известно, что акциз будет поднят на пиво, вино, слабоалкогольные напитки, водку и сигареты.

На солодовое пиво акцизный сбор будет поднят с 2,48 грн до 2,78 грн. На вина налог будет увеличен на 1-2 грн. Акциз на сигареты увеличится почти на 50 грн: с 399,84 грн до 447,82 грн за 1000 штук.

В планах у чиновников повысить ставки "экологического налога" и заставить предприятия платить самую большую ставку налога на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и воду, а также за размещение отдельных видов опасных отходов...... ожидается рост цен на водку и. Недавно в правительственном комитете начали рассматривать возможность повысить акциз на данную продукцию.Известно, что акциз будет поднят на пиво, вино, слабоалкогольные напитки, водку иНа солодовое пиво акцизный сбор будет поднят с 2,48 грн до 2,78 грн. На вина налог будет увеличен на 1-2 грн. Акциз наувеличится почти на 50 грн: с 399,84 грн до 447,82 грн за 1000 штук.В планах у чиновников повысить ставки "экологического налога" и заставить предприятия платить самую большую ставку налога на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и воду, а также за размещение отдельных видов опасных отходов...... Читать новость...