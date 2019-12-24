Новость Кабмин запустил сервис для проверки квитанций за оплату гослуг Добавлено: 2019-12-24 14:21:42 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров запустил сервис check.gov.ua, с помощью которого можно будет проверять квитанции в электронной форме. Об этом написал в Facebook министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

«Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью. Сейчас, если вы платите госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) - у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение», - говорится в сообщении.

Вместо бумажной квитанции нужно будет просто предоставить её код, а тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

«Кстати, часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, вы будете экономить не только время, но и деньги», - добавил Дубилет.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Российский портал госуслуг запустил новый сервис – оплату ко...



Как сообщил представитель "Ростелекома", на Едином портале государственных услуг Gosuslugi.ru запущен новый сервис, который позволяет оплачивать коммунальные услуги в режиме онлайн.

В этом месяце воспользоваться услугой смогут жители Сочи, которые и проведут обкатку нового сервиса. К концу этого года к ним присоединятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Калининграда и Перми, а со следующего года – всей России.

Все зарегистрированные на портале пользователи смогут, благодаря новому сервису, в режиме реального времени получать информацию о своей задолженности за ЖКУ и оплачивать выставленные счета с банковской карты. Полу..... Как сообщил представитель "Ростелекома", на Едином портале государственных услуг Gosuslugi.ru запущен новый, который позволяет оплачивать коммунальные услуги в режиме онлайн.В этом месяце воспользоваться услугой смогут жители Сочи, которые и проведут обкатку новогоа. К концу этого года к ним присоединятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Калининграда и Перми, а со следующего года – всей России.Все зарегистрированные на портале пользователи смогут, благодаря новомуу, в режиме реального времени получать информацию о своей задолженности за ЖКУ и оплачивать выставленные счета с банковской карты. Полу..... Читать новость...

«Киевводоканал» запустил онлайн-сервис электронных обращений...



На официальном сайте «Киевводоканала» в тестовом режиме был запущен новый онлайн-сервис для электронных обращений. Данный сервис позволяет жителям столицы в удобное для них время отправить официальный запрос и получить в электронном виде ответ.

Как сообщает «Киевводоканал», для отправки обращения достаточно выбрать тему, заполнить специальные формы с обязательными полями и указать суть обращения. Онлайн-сервис позволяет формировать запросы по наиболее актуальным для киевлян темам: заключение договоров с жителями квартир, начисление и расчеты за холодную воду, аварийные ситуации на дворовых водопроводных и канализационных сетях, качество холодной воды, д..... На официальном сайте «Киевводоканала» в тестовом режиме был запущен новый онлайн-электронных обращений. Данныйпозволяет жителям столицы в удобноених время отправить официальный запрос и получить в электронном виде ответ.Как сообщает «Киевводоканал»,отправки обращения достаточно выбрать тему, заполнить специальные формы с обязательными полями и указать суть обращения. Онлайн-позволяет формировать запросы по наиболее актуальнымкиевлян темам: заключение договоров с жителями квартир, начисление и расчеты за холодную воду, аварийные ситуации на дворовых водопроводных и канализационных сетях, качество холодной воды, д..... Читать новость...

Кабмин запустил услугу е-Пенсия...

Кабинет министров Украины запустил услугу е-Пенсия, одобрив постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Постановление предусматривает существенную оптимизацию и внедрение онлайн таких массовых и общественно важных услуг:



назначение пенсии;

перерасчет пенсии;

назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций;

возобновление выплаты пенсии;

перевод с одного вида пенсии на другой.



Внедрение электронного взаимодействия между органами Пенсионного фонда и другими органами исполнительной власти позволит использовать потенциал 5-7 функционирующих в государстве электронных информационных ре..... Кабинет министров Украиныуслугу е-Пенсия, одобрив постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения. Об этом сообщает «РБК-Украина».Постановление предусматривает существенную оптимизацию и внедрение онлайн таких массовых и общественно важных услуг:назначение пенсии;перерасчет пенсии;назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций;возобновление выплаты пенсии;перевод с одного вида пенсии на другой.Внедрение электронного взаимодействия между органами Пенсионного фонда и другими органами исполнительной власти позволит использовать потенциал 5-7 функционирующих в государстве электронных информационных ре..... Читать новость...

Кабмин разрешил оплату коммунальных услуг в рассрочку...

Кабмин на заседании в среду, 19 октября, официально утвердил решение о предоставлении рассрочки на оплату коммунальных услуг. Этим правом смогут воспользоваться украинцы, которые не получают жилищные субсидии.

ЧИТАЙТЕ: За долги по коммуналке квартиры никто не заберет, - Гройсман

Выступая на заседании правительства, глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк уточнил, что потребитель коммунальных услуг сможет воспользоваться правом на рассрочку, обратившись в компетентные органы с соответствующим заявлением. В месяц обращения заявитель должен будет оплатить 50% счета, а остальную сумму необходимо будет погасить максимум..... на заседании в среду, 19 октября, официально утвердил решение о предоставлении рассрочки накоммунальных услуг. Этим правом смогут воспользоваться украинцы, которые не получают жилищные субсидии.ЧИТАЙТЕ: За долги по коммуналке квартиры никто не заберет, - ГройсманВыступая на заседании правительства, глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк уточнил, что потребитель коммунальных услуг сможет воспользоваться правом на рассрочку, обратившись в компетентные органы с соответствующим заявлением. В месяц обращения заявитель должен будет оплатить 50% счета, а остальную сумму необходимо будет погасить максимум..... Читать новость...

Кабмин запустил «горячую линию» для предпринимателей...

Кабинет министров Украины запустил «горячую линию» для предпринимателей. Как сообщает пресс-служба правительства, отныне предприниматели могут подать жалобы о злоупотреблениях или коррупционных действиях органов государственной власти, а также озвучить предложения по улучшению условий ведения бизнеса.

Звонки на «горячую линию» для предпринимателей будут принимать специалисты Правительственного контактного центра в рабочие дни с 9 до 18 часов (пятница - до 16.45). В выходные и праздничные дни с 18 часов до 9 утра звонки будут переадресовываться специалистам основной правительственной «горячей линии». Позвонить на «горячую линию» для предпр..... Кабинет министров Украины«горячую линию»предпринимателей. Как сообщает пресс-служба правительства, отныне предприниматели могут подать жалобы о злоупотреблениях или коррупционных действиях органов государственной власти, а также озвучить предложения по улучшению условий ведения бизнеса.Звонки на «горячую линию»предпринимателей будут принимать специалисты Правительственного контактного центра в рабочие дни с 9 до 18 часов (пятница - до 16.45). В выходные и праздничные дни с 18 часов до 9 утра звонки будут переадресовываться специалистам основной правительственной «горячей линии». Позвонить на «горячую линию»предпр..... Читать новость...

Кабмин предлагает рассрочку, а не кредит на оплату коммуналь...

Не успел еще Кабмин утвердить решение о предоставлении рассрочки на оплату коммунальных услуг, как популисты принялись комментировать инициативу на свой лад. Некоторые политики, не разобравшись, начали утверждать, что украинцам будут предоставлять кредит на оплату коммунальных услуг, следовательно, им же придется потом кроме основной суммы погашать и проценты. Эти заявления премьер-министр Владимир Гройсман назвал абсурдными и посоветовал популистам перед тем, как выступать перед людьми, разобраться, что такое «кредит» и что такое «рассрочка».

«Не успели мы еще это представить, как уже говорят, что мы предоставляем в кредит коммунальные услуги. Предлагаю попули..... Не успел ещеутвердить решение о предоставлении рассрочки накоммунальных услуг, как популисты принялись комментировать инициативу на свой лад. Некоторые политики, не разобравшись, начали утверждать, что украинцам будут предоставлять кредит накоммунальных услуг, следовательно, им же придется потом кроме основной суммы погашать и проценты. Эти заявления премьер-министр Владимир Гройсман назвал абсурдными и посоветовал популистам перед тем, как выступать перед людьми, разобраться, что такое «кредит» и что такое «рассрочка».«Не успели мы еще это представить, как уже говорят, что мы предоставляем в кредит коммунальные услуги. Предлагаю попули..... Читать новость...

Кабмин запустил публичные конкурсы по отбору госслужащих, – ...

Кабинет министров Украины запустил публичные конкурсы по отбору государственных служащих. Соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Как напомнил премьер-министр Владимир Гройсман, "сейчас уже утверждена комиссия высшего корпуса кандидатов и будем запускать конкурсы для того, чтобы публично привлечь на государственную службу лучших кандидатов".

Читайте: Гройсман спрогнозировал, когда Украина станет успешной

Премьер призвал украинцев, которые хотят работать и менять государство к лучшему, приобщаться к этому процессу.

Фото: media.novostimira.com..... Кабинет министров Украиныпубличные конкурсы по отбору государственных служащих. Соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.Как напомнил премьер-министр Владимир Гройсман, "сейчас уже утверждена комиссия высшего корпуса кандидатов и будем запускать конкурсытого, чтобы публично привлечь на государственную службу лучших кандидатов".Читайте: Гройсман спрогнозировал, когда Украина станет успешнойПремьер призвал украинцев, которые хотят работать и менять государство к лучшему, приобщаться к этому процессу.Фото: media.novostimira.com..... Читать новость...

Украина согласилась на предоплату за газ и оплату долга РФ и...



Украинская сторона согласилась на предоплату за российский природный газ и оплату существующего долга из расчета 268,5 доллара за тысячу кубометров. Об этом делегации из Украины и РФ договорились во время трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе, передает пресс-служба Кабмина.

В рамках консультаций делегации Украины и РФ выразили общую позицию по следующим вопросам:

- о графике уплаты Украиной 3,1 миллиарда долларов в качестве долга за предыдущие поставки природного газа из РФ на основе цены в 268,5 доллара (первый транш в размере 1,45 миллиарда до конца октября и 1,65 миллиарда долларов до конца года);

- относительно установления цены на газ в размере 385 долларов за тысячу кубоме..... Украинская сторона согласилась на предза российский природный газ исуществующего долга из расчета 268,5 доллара за тысячу кубометров. Об этом делегации из Украины и РФ договорились во время трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе, передает пресс-службаа.В рамках консультаций делегации Украины и РФ выразили общую позицию по следующим вопросам:- о графике уплаты Украиной 3,1 миллиарда долларов в качестве долга за предыдущие поставки природного газа из РФ на основе цены в 268,5 доллара (первый транш в размере 1,45 миллиарда до конца октября и 1,65 миллиарда долларов до конца года);- относительно установления цены на газ в размере 385 долларов за тысячу кубоме..... Читать новость...