Новость Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором Добавлено: 2019-12-24 15:04:25 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины утвердил безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы только утвердили соглашения между правительствами Украины и Колумбии, а также правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов», - написал он в Telegram.

Украинцы смогут путешествовать в эти страны без визы на 90 дней в течение 180 дней.

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Напомним, Кабинет министров Украины планирует в течение ближайших пяти лет расширить безвизовый режим с 14 государствами.

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Кабмин утвердил концепцию реформирования ГФС...

Кабмин на заседании 29 марта утвердил концепцию реформирования ГФС и нормативные акты относительно первого шага ее реализации. О главных этапах реформирования ГФС рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, концепция построена на совместном видении министерства и ГФС, а также на основе рекомендаций технической миссии МВФ, таможенно-пограничной службы США, Минфина США, возведенных таможенных стандартов ЕС и рекомендациях Еврокомиссии.

Документ предусматривает такие реформы: оптимизация структуры; информационные технологии; антикоррупционные меры; развитие персонала и оплата труда; прозрачность реформы; коммуникация.

Для реформирования таможенного дела необходимо б..... на заседании 29 мартаконцепцию реформирования ГФС и нормативные акты относительно первого шага ее реализации. О главных этапах реформирования ГФС рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк.По его словам, концепция построена на совместном видении министерства и ГФС, а также на основе рекомендаций технической миссии МВФ, таможенно-пограничной службы США, Минфина США, возведенных таможенных стандартов ЕС и рекомендациях Еврокомиссии.Документ предусматривает такие реформы: оптимизация структуры; информационные технологии; антикоррупционные меры; развитие персонала и оплата труда; прозрачность реформы; коммуникация.Для реформирования таможенного дела необходимо б..... Читать новость...

Кабмин утвердил Госбюджет-2018...

Кабинет министров на заседании в пятницу, 15 сентября, утвердил проект государственного бюджета на 2018 год. Соответствующее решение единогласно поддержали все члены украинского правительства.

Представляя документ, премьер-министр Украины Влдаимир Гройсман подчеркнул, что Госбюджет-2018 расчитан с доходами 1,2 трлн грн, дефицитом 2,4% ВВП, основан на прогнозе роста экономики в 3% и объеме минимальной зарплаты в 3723 грн.

«Мы вовремя принимаем и передаем на площадку в парламент проект бюджета на 2018 год. Это только основа, дальше будет обсуждение. И мы ожидаем скорейшее принятие документа», - подчеркнул Владимир Гройсман...... Кабинет министров на заседании в пятницу, 15 сентября,проект государственного бюджета на 2018 год. Соответствующее решение единогласно поддержали все члены украинского правительства.Представляя документ, премьер-министр Украины Влдаимир Гройсман подчеркнул, что Госбюджет-2018 расчитан с доходами 1,2 трлн грн, дефицитом 2,4% ВВП, основан на прогнозе роста экономики в 3% и объеме минимальной зарплаты в 3723 грн.«Мы вовремя принимаем и передаем на площадку в парламент проект бюджета на 2018 год. Это только основа, дальше будет обсуждение. И мы ожидаем скорейшее принятие документа», - подчеркнул Владимир Гройсман...... Читать новость...

Кабмин утвердил план восстановления Донбасса...

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по организации восстановительных работ поврежденных (разрушенных) объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда и систем жизнеобеспечения на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

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По его словам, план предусматривает разработку и принятие актов правительства, необходимых для оперативного решения вопросов восстановления жизнедеятельности Донба..... Кабинет министров Украиныплан мероприятий по организации восстановительных работ поврежденных (разрушенных) объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда и систем жизнеобеспечения на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман, передает пресс-службаа.Читайте: Восстановление инфраструктуры Донбасса обойдется в 8 миллиардов долларов – ЯценюкПо его словам, план предусматривает разработку и принятие актов правительства, необходимых для оперативного решения вопросов восстановления жизнедеятельности Донба..... Читать новость...

Кабмин утвердил бренд Украины «Ukraine NOW UA»...

Кабинет министров Украины утвердил бренд «Ukraine NOW UA» («Україна ЗАРАЗ», «Украина СЕЙЧАС»), который станет основой презентации страны в мире.

«Команда Правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда «Украина Сейчас». Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире», – отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

Отмечается, что логотип разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи – от туристических сумок до автобусов и самолетов.

Ожидается, что на основе бренда буд..... Кабинет министров Украиныбренд «Ukraine NOW UA» («Україна ЗАРАЗ», «Украина СЕЙЧАС»), который станет основой презентации страны в мире.«Команда Правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда «Украина Сейчас». Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире», – отметил премьер-министр Владимир Гройсман.Отмечается, что логотип разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи – от туристических сумок до автобусов и самолетов.Ожидается, что на основе бренда буд..... Читать новость...

Кабмин утвердил условия конкурса на 3G-связь...

Кабинет министров Украины утвердил условия конкурса на покупку лицензий на 3G-связь, которые ранее были согласованы Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и другими профильными министерствами и ведомствами. Соответствующее распоряжение Кабинета министров №1181 от 5 ноября обнародовано на сайте правительства.

«Утвердить условия тендера на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь IMT-2000 (UMTS)» ... утверждены решением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), от 28 октя..... Кабинет министров Украиныусловия конкурса на покупку лицензий на 3G-связь, которые ранее были согласованы Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и другими профильными министерствами и ведомствами. Соответствующее распоряжение Кабинета министров №1181 от 5 ноября обнародовано на сайте правительства.«Утвердить условия тендера на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь IMT-2000 (UMTS)» ... утверждены решением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), от 28 октя..... Читать новость...

Кабмин утвердил Госбюджет-2020 ко второму чтению...

Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Сегодня мы приняли проект бюджета-2020 ко второму чтению, обработав выводы Верховной Рады. Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, Бюджет принят с доработкой. Мы завершим и как можно быстрее передадим документ в Верховную Раду. С завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета и после подачи представим людям главный финансовый документ страны», - отметил министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, 18 октября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О Государственном бюджете У..... Кабинет министров Украиныпроект государственного бюджета на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства.«Сегодня мы приняли проект бюджета-2020 ко второму чтению, обработав выводы Верховной Рады. Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, Бюджет принят с доработкой. Мы завершим и как можно быстрее передадим документ в Верховную Раду. С завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета и после подачи представим людям главный финансовый документ страны», - отметил министр финансов Оксана Маркарова.Напомним, 18 октября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О Государственном бюджете У..... Читать новость...

Кабмин утвердил новую форму полиции. ФОТО...

В среду, 30 сентября, Кабмин утвердил образцы новой повседневной формы полиции. Их на заседании правительства презентовал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба Кабмина. По словам профильного министра, новая форма полиции предназначена для сотрудников, которые только поступили на службу или работников милиции, которые пройдут процесс переаттестации. В то же время новая форма полиции имеет и символическое значение.

«Если вы увидите на улице человека в форме старой милиции уже после 7 ноября - это означает, что либо его подразделение, либо он сам еще не прошел процедуры аттестации… И наоборот - полицейский в новой форме будет представлять уже реформированное п..... В среду, 30 сентября,образцы новой повседневной формы полиции. Их на заседании правительства презентовал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-службаа. По словам профильного министра, новая форма полиции предназначена для сотрудников, которые только поступили на службу или работников милиции, которые пройдут процесс переаттестации. В то же время новая форма полиции имеет и символическое значение.«Если вы увидите на улице человека в форме старой милиции уже после 7 ноября - это означает, что либо его подразделение, либо он сам еще не прошел процедуры аттестации… И наоборот - полицейский в новой форме будет представлять уже реформированное п..... Читать новость...

Кабмин утвердил соглашение с Беларусью о демаркации госграни...

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 ноября, утвердил соглашение с правительством Беларуси о демаркации государственной границы между государствами. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Мы, таким образом, утвердили соглашение, которое фиксирует ключевые параметры и по совместной комиссии с Беларусью, и по знакам, которые будут устанавливаться», - подчеркнул глава МИД Украины.

По его словам, стороны фактически подготовили всю техническую базу реализации проекта. Министр прогнозирует, что непосредственные работы по демаркации госграницы начнутся уже в ближайшее время. Однако, в первую очередь, для успешности работы необходимо создать..... Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 ноября,соглашение с правительством Беларуси о демаркации государственной границы между государствами. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.«Мы, таким образом,и соглашение, которое фиксирует ключевые параметры и по совместной комиссии с Беларусью, и по знакам, которые будут устанавливаться», - подчеркнул глава МИД Украины.По его словам, стороны фактически подготовили всю техническую базу реализации проекта. Министр прогнозирует, что непосредственные работы по демаркации госграницы начнутся уже в ближайшее время. Однако, в первую очередь, для успешности работы необходимо создать..... Читать новость...