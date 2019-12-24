Новость В Украине изменили формулу финансирования вузов Добавлено: 2019-12-24 16:00:36 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министр Украины изменил принцип финансирования высших учебных заведений. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

С января 2020 года финансирование университетов будет проводиться в соответствии с результатами их деятельности.

«Уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процент трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное», - написал он в Telegram.

По словам Гончарука, это позволит повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и будет стимулировать экономически рациональное поведение университетов.

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Однако министр подчеркнул при этом, что отечественные вузы должны планировать госзаказ в соответствии с потребностями регионов и возможностями дальнейшего трудоустройства выпускников. Ми..... Количество желающих учиться в аграрных вузах Украины с каждым годом увеличивается. Так, во время последней вступительной кампании на одно место дневной формы обучения претендовали 7 абитуриентов. Наиболее популярными были такие специальности, как агрономия, переработка продукции, животноводство, ветеринарная медицина. В целом же за счет государства в этот году будет учиться 13 тысяч студентов-первокурсников. Об этом журналистам сообщил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.Однако министр подчеркнул при этом, что отечественные вузы должны планировать госзаказ в соответствии с потребностями регионов и возможностями дальнейшего трудоустройства выпускников. Ми..... Читать новость...

Эксперт: В Украине нет источников для финансирования социаль...



В Украине пока что нет источников, которые могли бы профинансировать строительство социального жилья. Об этом стало известно от первого вице-президента конфедерации строителей Украины Игоря Лысова.

«В Украине нет источников для финансирования муниципального и социального жилья», - заверил Игорь Лысов.

В это же время, отмечает эксперт, в перспективе социальное и муниципальное жилье должно освобождаться от возможности приватизации и налогов.

«Это нужно сделать так, чтобы от лица государства в местные органы власти было подано соответствующее распоряжение. Чтобы такое жилье полностью было избавлено от выплаты налогов», - подчеркнул Лысов.

Кроме того, добавил он, ну..... пока что нет источников, которые могли бы профинансировать строительство социального жилья. Об этом стало известно от первого вице-президента конфедерации строителей Украины Игоря Лысова.«Внет источников длямуниципального и социального жилья», - заверил Игорь Лысов.В это же время, отмечает эксперт, в перспективе социальное и муниципальное жилье должно освобождаться от возможности приватизации и налогов.«Это нужно сделать так, чтобы от лица государства в местные органы власти было подано соответствующее распоряжение. Чтобы такое жилье полностью было избавлено от выплаты налогов», - подчеркнул Лысов.Кроме того, добавил он, ну..... Читать новость...

В Украине не строятся дороги из-за недостатка финансирования...



В Украине в связи с отсутствием надлежащего финансирования последние десять лет строительство дорог почти отсутствует. Об этом сообщили в "Укравтодоре", передает УНН.

"Подавляющее большинство дорог имеет асфальтобетонное покрытие. В связи с недофинансированием последние десять лет строительство дорог почти отсутствует, а техника и технологии рассчитаны на ремонт и эксплуатацию дорог с асфальтобетонным покрытием. За последние три года технология не обновлялась", - сообщили в службе.

Также в "Укравтодоре" добавили, что на сегодняшний день важно обеспечить весовой контроль на дорогах.

"Мы поддерживаем все современные технологии и планируем в ближайшее вре..... в связи с отсутствием надлежащегопоследние десять лет строительство дорог почти отсутствует. Об этом сообщили в "Укравтодоре", передает УНН."Подавляющее большинство дорог имеет асфальтобетонное покрытие. В связи с недофинансированием последние десять лет строительство дорог почти отсутствует, а техника и технологии рассчитаны на ремонт и эксплуатацию дорог с асфальтобетонным покрытием. За последние три года технология не обновлялась", - сообщили в службе.Также в "Укравтодоре" добавили, что на сегодняшний день важно обеспечить весовой контроль на дорогах."Мы поддерживаем все современные технологии и планируем в ближайшее вре..... Читать новость...

Сергей Квит рассказал о сокращении количества вузов в Украин...

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С.Квит отметил, что до принятия закона о высшем образовании в Украине существовали 804 вуза. "Сейчас у нас высших учебных заведений где около 300 ... Мы в процессе того, что и дальше сокращаем эту сеть, выдвигаем различные претензии к тем университетам, которые не соответствуют лицензионным условиям, и поэтому к концу года около 70 университетов могут исчезнуть", - отметил С.Квит.

В то же время он отметил, что сокращение сети вузов не приведет к ..... Министр образования и науки Сергей Квит прогнозирует, что до конца текущего года количествосократится на 70 учреждений. Об этом он сказал журналистам после пресс-конференции, передает корреспондент УНН.С.Квит отметил, что до принятия закона о высшем образовании всуществовали 804 вуза. "Сейчас у нас высших учебных заведений где около 300 ... Мы в процессе того, что и дальше сокращаем эту сеть, выдвигаем различные претензии к тем университетам, которые не соответствуют лицензионным условиям, и поэтому к концу года около 70 университетов могут исчезнуть", - отметил С.Квит.В то же время он отметил, что сокращение сетине приведет к ..... Читать новость...

Налогообложение лучших ВУЗов в Украине необходимо отменить, ...

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложит Верховной Раде отменить налогообложение лучших высших учебных заведений в стране. Об этом глава правительства сообщил журналистам в ходе визита в Сумы.

«Нужно определить, возможно ТОП-5, возможно ТОП-10 ВУЗов Украины, и полностью отменить для них налогообложение. Оставить только один налог - налог на доходы физических лиц. Я дал поручение Минобразования начать работу над таким законопроектом. Он должен быть коротким, и думаю, что может быть поддержан украинским парламентом», - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что рейтинг лучших вузов страны должен быть составлен на основании статистики трудоустройства выпускников.

Прав..... Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложит Верховной Раде отменить налогообложение лучших высших учебных заведений в стране. Об этом глава правительства сообщил журналистам в ходе визита в Сумы.«Нужно определить, возможно ТОП-5, возможно ТОП-10 ВУЗов Украины, и полностью отменить для них налогообложение. Оставить только один налог - налог на доходы физических лиц. Я дал поручение Минобразования начать работу над таким законопроектом. Он должен быть коротким, и думаю, что может быть поддержан украинским парламентом», - сказал Гройсман.Премьер отметил, что рейтинг лучшихстраны должен быть составлен на основании статистики трудоустройства выпускников.Прав..... Читать новость...

Дипломы крымских вузов в Украине признаваться не будут, - Ми...

Дипломы высших учебных заведений Автономной республики Крым, выданные после 2014 года, на территории материковой Украины признаваться не будут. Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун, передает «РБК-Украина».

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При этом она уточнила, что на это решение повлияла оккупация Крыма Российской Федерацией. Также Инна Совсун разъяснила, что крымские дипломы, полученные до 2014 года, в Украине будут считаться действительными и менять ни на какие другие их не надо будет. А вот чтобы дипломы, полученные в 2014 году, признали в Украине, выпускникам придется заменить их на укра..... Дипломы высших учебных заведений Автономной республики Крым, выданные после 2014 года, на территории материковой Украины признаваться не будут. Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун, передает «РБК-Украина».Читайте: На Донбассе проблемы в выдачей дипломовПри этом она уточнила, что на это решение повлияла оккупация Крыма Российской Федерацией. Также Инна Совсун разъяснила, что крымские дипломы, полученные до 2014 года, вбудут считаться действительными и менять ни на какие другие их не надо будет. А вот чтобы дипломы, полученные в 2014 году, признали в, выпускникам придется заменить их на укра..... Читать новость...