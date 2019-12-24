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|Новость
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В Украине изменили формулу финансирования вузов
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|Добавлено:
|2019-12-24 16:00:36
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Кабинет министр Украины изменил принцип финансирования высших учебных заведений. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
С января 2020 года финансирование университетов будет проводиться в соответствии с результатами их деятельности.
«Уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процент трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное», - написал он в Telegram.
По словам Гончарука, это позволит повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и будет стимулировать экономически рациональное поведение университетов.
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