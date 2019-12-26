Новость Трамп назвал процедуру импичмента «мошеннической» Добавлено: 2019-12-26 09:31:35 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп похвастался, что в Сенате США, где будут рассматривать его дело об импичменте, большинство – за республиканцами.

«Почему сумасшедшей Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей США и инициатор импичмента Трампа), у которой небольшое большинство в Палате представителей, разрешено заявлять об импичменте президенту США? Она получила НОЛЬ голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без "давления"», - написал он в Twitter.

Трамп назвал процедуру импичмента «мошеннической» без надлежащих правовой процедуры, представительства или свидетелей.

«Она сказала, что за импичмент должны быть "обе партии, абсолютное большинство", но этот жульнический импичмент не получил ни того, ни другого. Он был очень несправедливым и без надлежащей правовой процедуры, без надлежащего представительства и свидетелей. Теперь же Пелоси требует от республиканцев всего того, чего не было у них в Палате. Демократы хотят иметь большинство в Сенате Республиканцев. Лицемеры», - добавил американский лидер.

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Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки объявила импичмент Дональду Трампу по двум статьям обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса в расследовании этого дела.

Напомним, в США инициировали процедуру импичмента президента. СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена. Позже Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

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В США начали процедуру импичмента Трампа...

В Соединенных Штатах Америки инициировали процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, передает «Голос Америки».

«В течение последних нескольких месяцев мы проводили расследования в наших комитетах и разбирательства в судах, чтобы Палата представителей смогла собрать все соответствующие факты и рассмотреть вопрос, использовать ли свои полномочия в соответствии со статьей 1, в частности, конституционное право утверждения импичмента. И на этой неделе президент признал, что просил президента Украины предпринять меры, которые принесут ему политическую выгоду. Действия президента Трампа продемонстриро..... В Соединенных Штатах Америки инициировалипрезидента Дональдаа. Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, передает «Голос Америки».«В течение последних нескольких месяцев мы проводили расследования в наших комитетах и разбирательства в судах, чтобы Палата представителей смогла собрать все соответствующие факты и рассмотреть вопрос, использовать ли свои полномочия в соответствии со статьей 1, в частности, конституционное право утверждения. И на этой неделе президент признал, что просил президента Украины предпринять меры, которые принесут ему политическую выгоду. Действия президентаа продемонстриро..... Читать новость...

В парламенте Грузии намерены начать процедуру импичмента пре...



Представитель большинства в парламенте Грузии Гия Жоржолиани сообщил, что парламентарии планируют начать процедуру импичмента президента страны Михаила Саакашвили.

"Думаю, более чем достаточно оснований для того, чтобы в парламенте началась процедура для объявления импичмента президенту Саакашвили", - заявил в воскресенье депутат на брифинге для журналистов. По словам Жоржолиани, он, как член парламента, на пленарном заседании, которое состоится в среду, предпримет соответствующие шаги для осуществления этой процедуры.

Грузинский депутат при этом выразил уверенность, что эту инициативу полностью поддержит большая часть парламента.

"Это необходимо не для того, чтобы Саа..... Представитель большинства в парламенте Грузии Гия Жоржолиани сообщил, что парламентарии планируют начатьпрезидента страны Михаила Саакашвили."Думаю, более чем достаточно оснований для того, чтобы в парламенте началась процедура для объявленияпрезиденту Саакашвили", - заявил в воскресенье депутат на брифинге для журналистов. По словам Жоржолиани, он, как член парламента, на пленарном заседании, которое состоится в среду, предпримет соответствующие шаги для осуществления этой процедуры.Грузинский депутат при этом выразил уверенность, что эту инициативу полностью поддержит большая часть парламента."Это необходимо не для того, чтобы Саа..... Читать новость...

Процедуру импичмента президента нужно урегулировать законода...



Народный депутат Украины от фракции «Самопомощь» Егор Соболев обратил внимание на то, что отсутствие законодательства для урегулирования процесса объявления импичмента президенту приводит к тому, что люди вынуждены прибегать к «уличным методам».

«Мы можем очень много говорить о необходимости импичмента президента, но в Украине остается ситуация, когда законодательство не позволяет объявлять импичмент президенту - поэтому в Украине всех президентов выгоняют Майданы», - отметил он.

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Поэтому, как заявил Егор Соболев, необходимо наконец-то внести соотве..... Народный депутат Украины от фракции «Самопомощь» Егор Соболев обратил внимание на то, что отсутствие законодательства для урегулирования процесса объявленияпрезиденту приводит к тому, что люди вынуждены прибегать к «уличным методам».«Мы можем очень много говорить о необходимостипрезидента, но в Украине остается ситуация, когда законодательство не позволяет объявлять импичмент президенту - поэтому в Украине всех президентов выгоняют Майданы», - отметил он.Читайте: Радикальная партия продолжает собирать подписи за импичмент ПорошенкоПоэтому, как заявил Егор Соболев, необходимо наконец-то внести соотве..... Читать новость...

Трамп не боится импичмента...

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не боится, что ему могут объявить импичмент. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в случае такого развития событий американский народ восстанет.

«Я не обеспокоен, нет. Думаю, что люди восстанут, если это произойдет», – отметил он.

Также Трамп подчеркнул, что сложно объявить импичмент тому, кто не сделал ничего неправильного и более того – восстанавливает самую великую экономику страны.

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Трамп назвал причину поражения Клинтон...

Новоиспеченный президент США Дональд Трамп рассказал о причинах, по которым кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон проиграла выборы.

По словам Трампа, Клинтон "поставила не на те штаты".

Он также добавил, что бороться за голоса выборщиков намного труднее, чем за голоса избирателей.

"Вести кампанию, чтобы заполучить голоса коллегии выборщиков, намного сложнее и замысловатее, чем в народном голосовании. Хиллари сконцентрировалась не на тех штатах!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп добавил, что если бы президента выбирали всеобщим голосованием, то ему бы удалось показать даже лучший результат.

"Я бы провел выборы даже лучше, если..... Новоиспеченный президент США Дональдрассказал о причинах, по которым кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон проиграла выборы.По словама, Клинтон "поставила не на те штаты".Он также добавил, что бороться за голоса выборщиков намного труднее, чем за голоса избирателей."Вести кампанию, чтобы заполучить голоса коллегии выборщиков, намного сложнее и замысловатее, чем в народном голосовании. Хиллари сконцентрировалась не на тех штатах!" - написална своей странице в Twitter.добавил, что если бы президента выбирали всеобщим голосованием, то ему бы удалось показать даже лучший результат."Я бы провел выборы даже лучше, если..... Читать новость...

Трамп назвал главных торговых врагов США...

Европейский союз, Российская Федерация и Китай являются главными торговыми врагами Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает CBS.

«ЕС является нашим врагом, если учитывать то, что они делают в торговле. Россия является врагом в определенных вопросах. Китай является врагом в экономическом плане. Я не говорю, что они плохие. Но они наши конкуренты», – отметил он.

Трамп добавил, что уважает лидеров этих стран.

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Трамп назвал завышенными цены на нефть...

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что цены на нефть являются завышенными. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Похоже, ОПЕК взялась за старое. С рекордным количеством нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море. Цены на нефть искусственно завышены! Ничего хорошего в этом нет, и это неприемлемо!», – отметил американский лидер.

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Трамп назвал условия для сотрудничества в деле об импичменте...

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался сотрудничать со следствием по импичменту из-за того, что Палата представителей якобы проводит против него несправедливое расследование по собственным правилам. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает «Украинформ».

«Демократы вели себя очень скверно с президентом и Республиканской партией, очень несправедливо. Из-за того, что у них небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам», - отметил он.

По его словам, он не может привлекать юристов и лишен права слова.

Тра..... Президент Соединенных Штатов Америки Дональдотказался сотрудничать со следствием по импичменту из-за того, что Палата представителей якобы проводит против него несправедливое расследование по собственным правилам. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает «Украинформ».«Демократы вели себя очень скверно с президентом и Республиканской партией, очень несправедливо. Из-за того, что у них небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам», - отметил он.По его словам, он не может привлекать юристов и лишен права слова.Тра..... Читать новость...