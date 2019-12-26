Новость Закон о рынке электроэнергии получил подпись президента Добавлено: 2019-12-26 10:03:02 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» № 330-ІХ, который парламент принял 4 декабря 2019 года.

Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период.

В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке «на сутки вперед» с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины о возложении специальных обязанностей).

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Вместе с тем Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по «зеленому» тарифу и по аукционной цене.

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