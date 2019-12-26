Новость Гончарук пообещал не менять правила предоставления субсидий Добавлено: 2019-12-26 11:21:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Правила предоставления субсидий менять не будут. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «Украина 24».

«Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого», - отметил он.

Ранее Гончарук заявлял, что Кабинет министров не будет уменьшать субсидии в этом году в течение отопительного сезона.

Напомним, что правительство упростило получение жилищных субсидий трем категориям граждан.

Министр социальной политики Юлия Соколовская заявляла, что сокращение финансирования жилищных субсидий связано с ростом доходов украинцев.

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Как отметил Розенко, Кабмин планировал предоставить субсидии около 4,5 миллиона украинских семей, а на сегодняшний день их оформило более 5 миллионов семей.

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По его словам, основные причины, по которым было наложено вето на данный закон:



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Нарушение прав граждан по сбору без их ведома персональных данных;

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Правительство по предложению Минсоцполитики утвердило механизм предоставления субсидий и льгот жителям ОСМД и ЖСК. Об этом сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Мущинин, передает УНН.

Соответствующие изменения предусматривает утвержденное Правительством постановление "О предоставлении льгот и субсидий для возмещения расходов на содержание домов и сооружений и придомовых территорий жителям жилых домов, в которых созданы ОСМД (жилищно-строительные кооперативы)".

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Так, Юрий Крикунов (директор Департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации) заявил, что процедурные моменты оформления субсидий упрощены максимально. Г-н Крикунов отметил, что для получения субсидий необходимо предоставить лишь два документа:



заявление;

декларацию о доходах.



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«Что касается льгот и поддержки малоимущих, то в бюджете 2015 года многие льготы остались, мы не изменили советский подход к льготам пока. Но я думаю, что мы перейдем к тому, чтобы сосредоточить все наши ресурсы на малоимущих, чтобы не растягивать ресурсы, не кидать их всем», - сказала Яресько.

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"Подписанным постановлением утверждаются Правила, которые устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета ежегодной субсидии на формирование имущества Фонда, в том числе его денежной части", — говорится в справке к документу.

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