Новость Зверобой пришла на допрос в ГБР Добавлено: 2019-12-26 12:01:04 Корреспондент: Алексей Свидров

Волонтер Маруся Зверобой пришла на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает «Укринформ».

«Сегодня у меня будет допрос. Сейчас я здесь стою в качестве свидетеля», - сказала она.

На вопрос, приняли ли в ГБР во внимание те документы, которые она ранее подавала (заявление о доступе к публичной информации с просьбой сообщить ее процессуальный статус в уголовном производстве и какие негласные следственные действия были проведены), она ответила, что «приняли к сведению наши советы».

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Ранее следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками Марусе Зверобой.

26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

Напомним, ГБР подготовило сообщение о подозрении Федине из-за угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Зверобой рассказала о допросе в ГБР...

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«Ну что, поздравляю. Турбодиктатура в действии. В доме в Калиновке у Маруси Зверобий ГБР проводит обыск. На следственных действиях присутствуют сотрудники подразделения Альфа СБУ. Следователи угрожали выломать дверь. Маруся вела трансляцию, которая прервалась. Сейчас связи с ней нет. Судя по всему, обыск проводится в рамках дела об "угрозе убийства" Зеленского», - говорится в сообщении.

26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на в..... Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками Марусе. Об этом сообщил в Facebook журналист Тарас Березовец.«Ну что, поздравляю. Турбодиктатура в действии. В доме в Калиновке у Маруси Зверобийпроводит обыск. На следственных действиях присутствуют сотрудники подразделения Альфа СБУ. Следователи угрожали выломать дверь. Маруся вела трансляцию, которая прервалась. Сейчас связи с ней нет. Судя по всему, обыск проводится в рамках дела об "угрозе убийства" Зеленского», - говорится в сообщении.26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на в..... Читать новость...

ГПУ пришла с обысками в «Укрэнерго»...



Компания «Укрэнерго» сообщает на своей странице в Facebook, что сегодня с утра к ним с обысками пришли представители Генеральной прокуратуры Украины.

«Вчера мы рассказали всем о том, что нам удалось сохранить для страны около 6,7 миллиардов гривен, которые раньше просто растворились в недрах нашего крупного предприятия. И вот уже утром к нам пришла Генпрокуратура с обысками. Видимо, ищут доказательства нашей победы», – говорится в сообщении.

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СБУ пришла с обысками в мэрию Запорожья...

В мэрии Запорожья сотрудники СБУ проводят обыски.

Это корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе Управления СБУ в Запорожской области.

Как сообщили в ведомстве, обыски проводятся в отношении уголовного производства, которым занимается областное управление СБУ. Ни статью, по которой открыто производство, ни детали следствия и обысков в ведомстве пока не комментируют.

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Дом-2. На проект пришла очередная телебабушка...

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Более того, новоиспеченная телебабушка положила глаз на Рустама Калганова и начала..... На днях участник скандальной телестройки «Дом-2» Евгений Руднев сообщил, что окончательно расстался с Татьяной Охулковой. Парню не понравилось то, что Таня постоянно придирается к нему, обвиняет во всех грехах без какой-либо на то причины. Но Женя унывать не стал, вместо этого он решил пригласить на проект свою маму, чтобы та научила уму-разуму молодежь. И вот свершилось - Женина мама таки приехала на шоу. Несколько дней она находилась в периметре как гостья, но позже женщина заявила, что хочет остаться в качестве полноценной участницы реалити-шоу «Дом-2». И организаторы оставили ее.Более того, новоиспеченная телебабушка положила глаз на Рустама Калганова и начала..... Читать новость...

Виктория Нуланд пришла на Майдан Незалежности...

На Майдан Незалежности пришла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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"Сейчас Виктория Нуланд общается с протестующими", - сказал А. Яценюк.

Ее сопровождает посол США в Украине Джеффри Пайетт. Она угощает митингующих печеньем и хлебом.

Источник: УНН..... На Майдан Незалежностизаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк на Майдане Незалежности сообщил, что на Евромайданзаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент УНН."Сейчас Виктория Нуланд общается с протестующими", - сказал А. Яценюк.Ее сопровождает посол США в Украине Джеффри Пайетт. Она угощает митингующих печеньем и хлебом.Источник: УНН..... Читать новость...