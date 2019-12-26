Новость АЗС в Украине продолжают снижать цены на бензин Добавлено: 2019-12-26 12:33:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Сети автозаправочных станций ОККО и WOG 26 декабря снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 коп./л. Об этом сообщает enkorr.

Также 26 декабря на 90 коп./л все виды топлива подешевели на станциях Glusco. В пределах 33–65 коп./л цены снизили KLO, Shell, UPG, SOCAR, Chipo, «Автотранс». В сети «Параллель» бензины подешевели на 70 коп./л, ДТ — на 80 коп./л.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций. Стороны обсудили вопросы снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства займется вопросом цен на автозаправках.

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Цены на бензин А-95 и ДТ в Украине будут снижены ...

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и 19 ведущих сетей автозаправочных станций договорились о снижении цен на топливо марки А-95 и дизельное топливо, сообщил профильный министр Эдуард Ставицкий на брифинге по итогам совещания с нефтетрейдерами в Киеве в понедельник.

"Мы договорились с нефтетрейдерами о снижении цен на "социальные" виды топлива – А-95 и ДТ… До конца текущего месяца мы наработаем изменения к формуле (индикативной – ИФ), учтем инфляционное составляющее, инвестиционное составляющее. Цены должны быть снижены до того уровня, о котором мы ранее договаривались", – сказал он.

Э.Ставицкий уточнил, ч..... Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и 19 ведущих сетей автозаправочных станций договорились о снижении цен на топливо марки А-95 и дизельное топливо, сообщил профильный министр Эдуард Ставицкий на брифинге по итогам совещания с нефтетрейдерами в Киеве в понедельник."Мы договорились с нефтетрейдерами о снижении цен на "социальные" виды топлива – А-95 и ДТ… До конца текущего месяца мы наработаем изменения к формуле (индикативной – ИФ), учтем инфляционное составляющее, инвестиционное составляющее. Цены должны быть снижены до того уровня, о котором мы ранее договаривались", – сказал он.Э.Ставицкий уточнил, ч..... Читать новость...

В Украине в некоторых сетях АЗС снизились цены на бензин...



Стоимость бензина самой популярной марки А-95 в сетях WOG, "ОККО" и "ЛУКОЙЛ" за период снижения мировых цен на нефть (с первой декады мая), упала на 60 коп./л, сообщили в консалтинговой компании "А-95" (Киев).

Максимальное падение цен на дизтопливо (ДТ) произошло в сетях "ТНК", "ЛУКОЙЛ" и "Укрнафта" - от 55 коп./л.

При этом, по данным компании, средние цены на бензин А-95 в Украине снизились на 3,9% (на 43 коп./л), на ДТ – на 4,9% (на 50 коп./л).

По мнению директора "Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, цены на нефтепродукты сохраняют потенциал к дальнейшему снижению на 10-15 к..... Стоимостьа самой популярной марки А-95 в сетях WOG, "ОККО" и "ЛУКОЙЛ" за период снижения мировых цен на нефть (с первой декады мая), упала на 60 коп./л, сообщили в консалтинговой компании "А-95" (Киев).Максимальное падение цен на дизтопливо (ДТ) произошло в сетях "ТНК", "ЛУКОЙЛ" и "Укрнафта" - от 55 коп./л.При этом, по данным компании, средниенаА-95 вснизились на 3,9% (на 43 коп./л), на ДТ – на 4,9% (на 50 коп./л).По мнению директора "Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна,на нефтепродукты сохраняют потенциал к дальнейшему снижению на 10-15 к..... Читать новость...

Бойко заявил, что цены на бензин в Украине повышаться не буд...



Цены на бензин повышаться не будут, останутся на нынешнем уровне, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

"Мы провели заседание экспертно-аналитической группы с трейдерами, посчитали все составляющие сегодняшней цены (на бензин – ИФ) и договорились с трейдерами, которые были на заседании, что цена повышаться не будет – нет оснований", - сказал он журналистам в Киеве в среду.

На уточняющий вопрос, какой должна быть цена на бензин, Ю.Бойко ответил, что "такой же, какой она есть сейчас".

Как сообщалось, в понедельник экспертно-аналитическая группа по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродук..... Цены наповышаться не будут, останутся на нынешнем уровне, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко."Мы провели заседание экспертно-аналитической группы с трейдерами, посчитали все составляющие сегодняшней(на– ИФ) и договорились с трейдерами, которые были на заседании, что цена повышаться не будет – нет оснований", - сказал он журналистам в Киеве в среду.На уточняющий вопрос, какой должна быть цена на, Ю.Бойко ответил, что "такой же, какой она есть сейчас".Как сообщалось, в понедельник экспертно-аналитическая группа по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродук..... Читать новость...

В Украине цены на бензин почти достигли отметки в 11 гривен...



Уже на протяжении двух недель в Украине происходит повышение цен на бензин. А-95 стоит почти 11 гривен.

Консалтинговая группа А-95 сообщает, что на сегодняшний день цена за литр бензина на заправках составляет примерно 10 гривен 80 копеек. Также взлетела почти до 10 гривен за литр цена на дизельное топливо.

Президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук заявил, что в связи с повышением цен на нефть, бензин в Украине должен стоить более 11 гривен за литр. По его мнению, бензин может быть и ниже 11 гривен, так как в стране есть еще запасы старого бензина, к тому же спрос на топливо падает.

Приятным моментом ос..... Уже на протяжении двух недель впроисходит повышение цен на. А-95 стоит почти 11 гривен.Консалтинговая группа А-95 сообщает, что на сегодняшний день цена за литра на заправках составляет примерно 10 гривен 80 копеек. Также взлетела почти до 10 гривен за литр цена на дизельное топливо.Президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук заявил, что в связи с повышением цен на нефть,должен стоить более 11 гривен за литр. По его мнению,может быть и ниже 11 гривен, так как в стране есть еще запасы старогоа, к тому же спрос на топливо падает.Приятным моментом ос..... Читать новость...

Россия не собирается снижать цены на газ для Украины - Бойко...

По мнению вице-премьера Юрия Бойко, Российская Федерация не собирается снижать цены на газ для Украины. Бойко считает, что Россия не собирается строить с Украиной равноправные отношения. Об этом политик заявил вчера, 20 сентября, в программе «Шустер Live».

«Два года мы вели переговоры с Российской Федерацией. Однако за это время мы так и не смогли договориться о дальнейшем снижении стоимости газа для нас. И это не потому, что мы предлагали неприемлемые для цивилизованного партнерства предложения. Это произошло потому, что наш президент принял позицию, согласно которой мы готовы были строить любую модель с Россией на равноправных условиях», - заявил Бойко. Отмет..... По мнению вице-премьера Юрия Бойко, Российская Федерация не собираетсяна газ для Украины. Бойко считает, что Россия не собирается строить с Украиной равноправные отношения. Об этом политик заявил вчера, 20 сентября, в программе «Шустер Live».«Два года мы вели переговоры с Российской Федерацией. Однако за это время мы так и не смогли договориться о дальнейшем снижении стоимости газа для нас. И это не потому, что мы предлагали неприемлемые для цивилизованного партнерства предложения. Это произошло потому, что наш президент принял позицию, согласно которой мы готовы были строить любую модель с Россией на равноправных условиях», - заявил Бойко. Отмет..... Читать новость...

Цены на авиабилеты "Аэрофлот" пока снижать не намерен...



На выездном заседании комитетов Госдумы по вопросу снижения стоимости цен на авиаперевозки генеральный директор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что его авиаперевозчик сможет снизить цены на авиабилеты только после изменений в российском законодательстве "Волюнтаристски снизить цены я не готов, и ни одна компания на это не пойдет. Это не просто так - взял и снизил, мы так до беды доиграемся", - подчеркнул Савельев.

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