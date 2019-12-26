Новость Гончарук прокомментировал укрепление гривны Добавлено: 2019-12-26 13:22:42 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал укрепление гривны, которое наблюдается в последнее время.

«Я бы не стал говорить, что укрепление гривны - это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти, то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, среди преимуществ повышения курса гривны рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта. В то же время подорожание нацвалюты негативно влияет на экспортеров и бюджет.

«В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит», - добавил премьер.

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Чурий подчеркнул, что призывы прекратить ревальвацию административным путем - это своего рода проявление комплекса неполноценности, нежелание видеть гривну полноценной валютой, которая может не только ослабляться, но и укрепляться.

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Цены на бензин должны снизиться на 2 гривны, - Гончарук...

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что цены на бензин должны снизиться как минимум на 2 гривны за литр.

«Сейчас мы наблюдаем, что цены на бензин снижаются. По разным оценкам от 30 до 80 копеек, но, конечно, это не адекватное снижение. Цены на бензин должны снизиться значительно сильнее. По нашим оценкам, они должны снизиться приблизительно на 2 гривны. Фактически в среднем приблизительно цены на бензин в Украине могут составлять 1 доллар +/- 10 центов, но обычно цену определяет рынок», - сказал в эфире телеканала ICTV.

По его словам, со своей стороны правительство стремится стимулировать конкуренцию, за защиту которой отвечает Антимонопольный комитет.

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Гончарук прокомментировал увольнение Кличко...

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает «Украинская правда».

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Представитель НБУ прокомментировал ослабление курса гривны...

В Национальном банке Украины прокомментировали ослабление курса гривны в последние дни. По словам директора департамента открытых рынков Национального банка Сергея Пономаренко, это вызвано небольшим перекосом спроса и предложения валюты. Эксперт заверил, что такое событие не является чем-либо экстраординарным.

«Такие колебания ... неоднократно наблюдались и в предыдущие месяцы, но благодаря саморегулированию рынка гривна колебалась в достаточно широком диапазоне 21-23 гривен за доллар, и в итоге рынок выходил на средний равновесный курс около 22 гривен за доллар», – отметил он.

Пономаренко дал понять, что в Украине на данный момент действует режим гибкого курсообра..... В Национальном банке Украиныи ослабление курсав последние дни. По словам директора департамента открытых рынков Национального банка Сергея Пономаренко, это вызвано небольшим перекосом спроса и предложения валюты. Эксперт заверил, что такое событие не является чем-либо экстраординарным.«Такие колебания ... неоднократно наблюдались и в предыдущие месяцы, но благодаря саморегулированию рынка гривна колебалась в достаточно широком диапазоне 21-23 гривен за доллар, и в итоге рынок выходил на средний равновесный курс около 22 гривен за доллар», – отметил он.Пономаренко дал понять, что в Украине на данный момент действует режим гибкого курсообра..... Читать новость...

Лысенко: "В Мариуполе завершают укрепление блокпостов"...

Завершается укрепление блокпостов на въезде в Мариуполь. Об этом во время брифинга сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО, полковник Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

А.Лысенко сообщил, что, по словам городского головы Мариуполя Юрия Хотлубея, сегодня в Мариуполе завершаются работы по укреплению блокпостов на въезде в город. "Местные жители, общественные активисты и представители промышленных предприятий Мариуполя принимают в этом активное участие. Промышленные предприятия предоставляют специальные заграждения - противотанковые ежи собственного производства из стали и слябы - стальные плиты для размещения позиций украинских силовиков вокруг города"..... Завершаетсяблокпостов на въезде в Мариуполь. Об этом во время брифинга сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО, полковник Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.А.Лысенко сообщил, что, по словам городского головы Мариуполя Юрия Хотлубея, сегодня в Мариуполе завершаются работы по укреплению блокпостов на въезде в город. "Местные жители, общественные активисты и представители промышленных предприятий Мариуполя принимают в этом активное участие. Промышленные предприятия предоставляют специальные заграждения - противотанковые ежи собственного производства из стали и слябы - стальные плиты для размещения позиций украинских силовиков вокруг города"..... Читать новость...

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Секретарь СНБО, один из лидеров политической партии «Народный фронт» Александр Турчинов с визитом находится в зоне АТО. Стало известно, что секретарь СНБО провел совещание по вопросам укрепления оборонительных позиций на передовом крае обороны. Участие в совещании приняло руководство ВСУ и НГУ, передает пресс-служба партии.

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Молдова получит от США очередные $10 млн долларов на укрепле...



Официальный Вашингтон предоставит правительству Молдовы дополнительно 10 миллионов долларов. Ожидается, что такие средства в Кишеневе направят на укрепление безопасности на государственной границе. О таких намерениях Белого дома сообщила Виктория Нуланд, помощник Госсекретаря США по делам Евразии и Европы. Слова Виктории Нуланд передает «Украинская правда».

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