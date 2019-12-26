Новость Зверобой рассказала о допросе в ГБР Добавлено: 2019-12-26 14:00:03 Корреспондент: Алексей Свидров

Волонтер Маруся Зверобой рассказала, о чем её спрашивали на допросе в Государственном бюро расследований. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Что спрашивали? Знаю я Федину, или нет. Ну все знают Федину. Спрашивали о Федине и Facebook. Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Очень переживать за человека, которого могут взорвать, – это негативное отношение или позитивное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то на меня кричит, как бешеный», - отметила она.

Зверобой подчеркнула, что делу проходит как свидетель и что сам допрос проходил в правовом поле, с ней были два адвоката, поэтому «придраться не к чему».

Она добавила, что ее вызывают еще на допрос на 10 января.

ЧИТАЙТЕ: Зверобой пришла на допрос в ГБР

Ранее следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками Марусе Зверобой.

26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

Напомним, ГБР подготовило сообщение о подозрении Федине из-за угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Зверобой пришла на допрос в ГБР...

Волонтер Маруся Зверобой пришла на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает «Укринформ».

«Сегодня у меня будет допрос. Сейчас я здесь стою в качестве свидетеля», - сказала она.

На вопрос, приняли ли в ГБР во внимание те документы, которые она ранее подавала (заявление о доступе к публичной информации с просьбой сообщить ее процессуальный статус в уголовном производстве и какие негласные следственные действия были проведены), она ответила, что «приняли к сведению наши советы».

ЧИТАЙТЕ: Зверобой назвала обыски у неё политическим преследованием

Ранее следователи Государственного бюро расследований пришли с обыскам..... Волонтер Марусяпришла на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает «Укринформ».«Сегодня у меня будет допрос. Сейчас я здесь стою в качестве свидетеля», - сказала она.На вопрос, приняли ли вво внимание те документы, которые она ранее подавала (заявление о доступе к публичной информации с просьбой сообщить ее процессуальный статус в уголовном производстве и какие негласные следственные действия были проведены), она ответила, что «приняли к сведению наши советы».ЧИТАЙТЕ:назвала обыски у неё политическим преследованиемРанее следователи Государственного бюро расследований пришли с обыскам..... Читать новость...

Зверобой назвала обыски у неё политическим преследованием...

Волонтер Маруся Зверобой заявила, что обыски, которые прошли у нее, являются политическим преследованием.

«Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано – как это письмо называется? – в постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали потому просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали. Там между прочим номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется. Я там видела подпись Трубы, а перед этим я видела записи из его кабинета, я считаю, что этого человек..... Волонтер Марусязаявила, что обыски, которые прошли у нее, являются политическим преследованием.«Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано – как это письмо называется? – в постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали потому просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали. Там между прочим номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется. Я там видела подпись Трубы, а перед этим я видела записи из его кабинета, я считаю, что этого человек..... Читать новость...

ГБР пришло с обыском к волонтеру Марусе Зверобой...

Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками Марусе Зверобой. Об этом сообщил в Facebook журналист Тарас Березовец.

«Ну что, поздравляю. Турбодиктатура в действии. В доме в Калиновке у Маруси Зверобий ГБР проводит обыск. На следственных действиях присутствуют сотрудники подразделения Альфа СБУ. Следователи угрожали выломать дверь. Маруся вела трансляцию, которая прервалась. Сейчас связи с ней нет. Судя по всему, обыск проводится в рамках дела об "угрозе убийства" Зеленского», - говорится в сообщении.

26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на в..... Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками Марусе. Об этом сообщил в Facebook журналист Тарас Березовец.«Ну что, поздравляю. Турбодиктатура в действии. В доме в Калиновке у Маруси Зверобийпроводит обыск. На следственных действиях присутствуют сотрудники подразделения Альфа СБУ. Следователи угрожали выломать дверь. Маруся вела трансляцию, которая прервалась. Сейчас связи с ней нет. Судя по всему, обыск проводится в рамках дела об "угрозе убийства" Зеленского», - говорится в сообщении.26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на в..... Читать новость...

В САП рассказали о допросе Ляшко...



Специализированная антикоррупционная прокуратура рассказала о том, как проходил допрос лидера Радикальной партии Олега Ляшко, которого подозревают в незаконном обогащении.

ЧИТАЙТЕ: Олега Ляшко подозревают в незаконном обогащении

«Это не первый вызов политиков и публичных лиц в САП и НАБУ на допросы и другие следственные действия, однако в отличие от уважаемого народного депутата-радикала, они не делают из визитов в антикоррупционные органы шоу и не пишут каждый час посты в соцсетях о политическом давлении и политическом заказе их неприкосновенных лиц», – говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что во время допроса Ляшко вел себя вызывающе..... Специализированная антикоррупционная прокуратурао том, как проходил допрос лидера Радикальной партии Олега Ляшко, которого подозревают в незаконном обогащении.ЧИТАЙТЕ: Олега Ляшко подозревают в незаконном обогащении«Это не первый вызов политиков и публичных лиц в САП и НАБУ на допросы и другие следственные действия, однако в отличие от уважаемого народного депутата-радикала, они не делают из визитов в антикоррупционные органы шоу и не пишут каждый час посты в соцсетях о политическом давлении и политическом заказе их неприкосновенных лиц», – говорится в сообщении в Facebook.Отмечается, что во время допроса Ляшко вел себя вызывающе..... Читать новость...

Александр Попов находится на дополнительном допросе в ГПУ...



А.Попов находится на дополнительном допросе в ГПУ.

Отстраненный от исполнения обязанностей председателя КГГА Александр Попов сейчас находится на дополнительном допросе в Главном следственном управлении Генпрокуратуры Украины. Об этом УНН сообщили в ГСУ.

Напомним, в ночь с 29 на 30 декабря бойцы спецотряда милиции "Беркут" жестоко разогнали мирную акцию протеста на Майдане Незалежности. Десятки людей были ранены, десятки задержаны.

Добавим, 14 декабря на экстренном брифинге генеральный прокурор Виктор Пшонка сообщил, что Генпрокуратура подозревает в превышении власти и служебных полномочий при разгоне акции на Майдане в ночь на 30 декабря Попова и Сивковича.

Кроме..... А.Попов находится на дополнительномв ГПУ.Отстраненный от исполнения обязанностей председателя КГГА Александр Попов сейчас находится на дополнительномв Главном следственном управлении Генпрокуратуры Украины. Об этом УНН сообщили в ГСУ.Напомним, в ночь с 29 на 30 декабря бойцы спецотряда милиции "Беркут" жестоко разогнали мирную акцию протеста на Майдане Незалежности. Десятки людей были ранены, десятки задержаны.Добавим, 14 декабря на экстренном брифинге генеральный прокурор Виктор Пшонка сообщил, что Генпрокуратура подозревает в превышении власти и служебных полномочий при разгоне акции на Майдане в ночь на 30 декабря Попова и Сивковича.Кроме..... Читать новость...

Турчинов о своем допросе в ГПУ: "Рассказал так, как все было...

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов побывал на допросе, связанном с убийством людей на Майдане в 2014 году.

"Встретился с прокурорами, которые расследуют кровавые преступления режима Януковича против Майдана. Рассказал, как все было. Жаль, что активизация расследования происходит только через три года после самих событий.

Разговор был долгим и будет продолжаться. Потому что я, возглавляя штаб Национального сопротивления, был на Майдане с первого до последнего дня противостояния. Надеюсь, что это тяжелое расследование обязательно завершится справедливыми приговорами украинского суда виновным в пролитии крови Героев Революции достоинства", - напи..... Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов побывал на, связанном с убийством людей на Майдане в 2014 году."Встретился с прокурорами, которые расследуют кровавые преступления режима Януковича против Майдана. Рассказал, как все было. Жаль, что активизация расследования происходит только через три года после самих событий.Разговор был долгим и будет продолжаться. Потому что я, возглавляя штаб Национального сопротивления, был на Майдане с первого до последнего дня противостояния. Надеюсь, что это тяжелое расследование обязательно завершится справедливыми приговорами украинского суда виновным в пролитии крови Героев Революции достоинства", - напи..... Читать новость...

Янукович на допросе соврал о своей судимости...

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович на допросе в режиме видеоконференции по делу беркутовцев, соврал о своей судимости. Так, на вопрос, привлекался ли он к уголовной ответственности, Виктор Янукович ответил «Нет».

«Блеснул умом» он и во время ответа на другие вопросы, касательно места своего проживания и гражданства. Виктор Янукович заявил, что он «украинец». А когда речь зашла о месте жительства, экс-президент сказал «Ростовская область» и замешкался, с улыбкой посмотрев на своего адвоката. Тот тут же поправил подзащитного, сказав, что он проживает в Ростове, но более подробный адрес в целях безопасности Виктора Януковича афишир..... Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович нав режиме видеоконференции по делу беркутовцев, соврал о своей судимости. Так, на вопрос, привлекался ли он к уголовной ответственности, Виктор Янукович ответил «Нет».«Блеснул умом» он и во время ответа на другие вопросы, касательно места своего проживания и гражданства. Виктор Янукович заявил, что он «украинец». А когда речь зашла о месте жительства, экс-президент сказал «Ростовская область» и замешкался, с улыбкой посмотрев на своего адвоката. Тот тут же поправил подзащитного, сказав, что он проживает в Ростове, но более подробный адрес в целях безопасности Виктора Януковича афишир..... Читать новость...

Тимошенко хочет присутствовать на допросе Кириченко...



Экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась в администрацию Качановской исправительной колонии с заявлением, в котором потребовала доставить ее в Киев в пятницу, 19 апреля, на судебное заседание по допросу Петра Кириченко, свидетеля по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня.

Защитник экс-премьера Сергей Власенко заявил, что Юлия Тимошенко хочет присутствовать на заседании при допросе этого свидетеля, поэтому она попросила всех журналистов всеми возможными способами осуществить или обеспечить контроль за ее доставкой на судебное заседание. Об этом сообщила пресс-служба «Батькивщины».

По словам Сергея Власенко, очередной отказ «тюремной администрации» в допуске СМИ к э..... Экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась в администрацию Качановской исправительной колонии с заявлением, в котором потребовала доставить ее в Киев в пятницу, 19 апреля, на судебное заседание по допросу Петра Кириченко, свидетеля по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня.Защитник экс-премьера Сергей Власенко заявил, что Юлия Тимошенко хочет присутствовать на заседании приэтого свидетеля, поэтому она попросила всех журналистов всеми возможными способами осуществить или обеспечить контроль за ее доставкой на судебное заседание. Об этом сообщила пресс-служба «Батькивщины».По словам Сергея Власенко, очередной отказ «тюремной администрации» в допуске СМИ к э..... Читать новость...