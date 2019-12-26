Новость Рябошапка рассказал о реформе прокуратуры Добавлено: 2019-12-26 14:30:12 Корреспондент: Алексей Свидров

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подвел итоги первого этапа реформы прокуратуры. Об этом сообщает LB.ua.

«Мы начинали аттестацию с количества прокуроров 1339, после всех процедур (теста на знание законодательства, оценки способностей, выполнения письменного задания и проверки на добропорядочность) в Генеральной прокуратуре осталось 610 прокуроров. Это, собственно, те 610 прокуроров, которым уже предложили перейти в Офис генерального прокурора и предложили должности», - отметил он.

Офис генпрокурора будет состоять из 12 департаментов, 8 отдельных управлений и двух специализированных прокуратур (антикоррупционной и военной).

«Мы бы хотели донабрать людей, которые являются профессиональными, которые добропорядочны, но не имеют прокурорского опыта, чтобы получить свежую кровь для прокуратуры», - добавил Рябошапка.

По его словам, до сентября 2020 года будут будет закончена переаттестация всех прокуратур в Украине.

«Это около 7500 прокуроров, огромное количество. И на сентябрь мы планируем выйти на показатель, означающий полное обновление кадрового состава. Параллельно будут проходить процессы донабора прокуроров как в центральный офис, так и в областные и окружные прокуратуры», - сказал генпрокурор.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, 19 сентября 2019 года Верховная Рада поддержала законопроект №1032 относительно реформирования Генеральной прокуратуры Украины.

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