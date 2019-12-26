Новость Посольство США в Украине осудило запуск поездов по Крымскому мосту Добавлено: 2019-12-26 15:00:14 Корреспондент: Алексей Свидров

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

«Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Крым.

Напомним, 23 декабря 2019 года президент России Владимир Путин открыл пассажирское движение по железной дороге в аннексированный Крым.

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Посольство США в Украине осудило нападение на украинских журналистов во время митинга оппозиции 18 мая в Киеве. Об этом стало известно из официального заявления Посольства США в Украине.

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30 марта в Украине состоится запуск 4G...

Сегодня, 30 марта 2018 года, в Украине состоится запуск 4G-связи. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

«Связь четвертого поколения с сегодняшнего дня в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины. Поздравляю украинцем с использованием 4G!», – говорится в сообщении.

Напомним, что 31 января 2018 года Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и Lifecell.

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Этническим россиянам ничего не угрожает в Украине – посольст...



Как отметили в посольстве Соединенных Штатов в Украине, утверждения о том, что в Украине, якобы, существует угроза безопасности этническим россиянам – не соответствует действительности. По словам представителей посольства, такие заявления появляются только в российской прессе и на российском телевидении, в то время как новое правительство Украины с самого начала своей работы сделало своим приоритетом установление мира и достижение примирения.

Более того, как напомнили в дипмиссии, и.о. обязанности президента Украины Александр Турчинов отказался подписывать закон, который мог бы ограничить использование русского языка на региональном уровне.

«США и другие ст..... Как отметили в посольстве Соединенных Штатов в, утверждения о том, что в, якобы, существует угроза безопасности этническим россиянам – не соответствует действительности. По словам представителей посольства, такие заявления появляются только в российской прессе и на российском телевидении, в то время как новое правительство Украины с самого начала своей работы сделало своим приоритетом установление мира и достижение примирения.Более того, как напомнили в дипмиссии, и.о. обязанности президента Украины Александр Турчинов отказался подписывать закон, который мог бы ограничить использование русского языка на региональном уровне.и другие ст..... Читать новость...

Из-за снегопадов в Украине задерживаются 20 пассажирских пое...



В Украине из-за аномальных снегопадов задерживаются пассажирские поезда. По имеющимся данным, сейчас в Украине задерживаются примерно 20 пассажирских поездов. Об этом стало известно из сообщения, обнародованного пресс-службой компании «Укрзализныця».

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