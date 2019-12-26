Новость МВД хочет ужесточить наказание за превышение скорости Добавлено: 2019-12-26 15:29:57 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство внутренних дел Украины разработало законопроект, который ужесточит ответственность водителей за наезд на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км ч - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права - 10200 грн (сейчас 510 грн)», - сказал заместитель министра Антон Геращенко.

Кроме этого, МВД инициирует снижение порога превышения скорости, которое не наказывается штрафом, с 20 км/час до 10 км/час.

По словам Геращенко, в первом квартале 2020 года планируется запустить автоматическую фото- и видеофиксацию превышения скорости.

«Система фото- и видеофиксации превышения скорости работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на 5 проспектах Киева и уже зафиксировали более 41 000 случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где совершается наибольшее количество ДТП и чаще всего наблюдается превышение скоростного режима водителями», - добавил замминистра.

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МВД РФ намерено ужесточить штрафы за превышение скорости...



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«Водители восприняли это как увеличение разрешенного порога скорости, хотя в ПДД ничего..... России по поручению правительства РФ подготовило поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые возвращают штрафы заболее чем на 10 километров в час.Авторы законопроекта объяснили такое решение тем, что после отмены с 1 сентября прошлого года штрафов зана 10 километров в час на 63 процента выросло число водителей, нарушающих скоростной режим более чем на 20-40 километров в час.Читайте: В Украине водителям увеличат штрафы за разговоры по мобильному телефону, абудут фиксировать при помощи видеосъемки?«Водители восприняли это как увеличение разрешенного порога, хотя в ПДД ничего..... Читать новость...

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В Украине отменят допустимое превышение скорости в 20 км/час...



Новоиспеченный руководитель Государственной автомобильной инспекции МВД Украины Анатолий Сиренко предложил убрать маржу скорости, которая находилась на отметке в 20 км/час. Слова Анатолия Сиренко передает издание «Комсомольская правда в Украине».

«Что касается маржи скорости в 20 км/ч, то ее нужно убрать. Подобного нет сейчас нигде в Европе», - заявил Анатолий Сиренко.

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МВД Украины планирует повысить штрафы за превышение скорости...

В Украине могут повысить штрафы за превышение скорости в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дела, передают «Украинские новости».

«Арсен Аваков отметил, что на следующий год МВД планирует ряд законодательных инициатив, целью которых является повышение уровня безопасности дорожного движения, изменение системы штрафов за превышение скорости движения и снижение порога превышения (скорости) движения», - говорится в сообщении.

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Пэрис Хилтон опять остановила полиция за превышение скорости...



Вчера, 11 июля, популярную светскую львицу Пэрис Хилтон снова задержала полиция за нарушение правил дорожного движения.

На одной из улиц Беверли Хиллз сотрудники полиции остановили машину звезды из-за того, что её Bentley значительно превысил допустимую скорость.

Очевидцы утверждают, что Пэрис Хилтон не стала убегать, а просто остановилась и предъявила офицерам требуемые документы. Это нарушение нельзя назвать слишком серьёзным, поэтому пока офицер фиксировал нарушение и проверял документы, Хилтон спокойно разговаривала по телефону.

Следует напомнить, что у Пэрис Хилтон уже были проблемы с законом из-за нарушений правил дорожного движения. В сентябре 2006 года он..... Вчера, 11 июля, популярную светскую львицу Пэрис Хилтон снова задержала полиция за нарушение правил дорожного движения.На одной из улиц Беверли Хиллз сотрудники полиции остановили машину звезды из-за того, что её Bentley значительно превысил допустимую скорость.Очевидцы утверждают, что Пэрис Хилтон не стала убегать, а просто остановилась и предъявила офицерам требуемые документы. Это нарушение нельзя назвать слишком серьёзным, поэтому пока офицер фиксировал нарушение и проверял документы, Хилтон спокойно разговаривала по телефону.Следует напомнить, что у Пэрис Хилтон уже были проблемы с законом из-за нарушений правил дорожного движения. В сентябре 2006 года он..... Читать новость...

В Украине могут увеличить штраф за превышение скорости до 34...

В Министерстве внутренних дел предлагают увеличить штраф за превышение максимально разрешенной скорости движения на 50 километров с 510 до 3400 гривен. Об этом во время заседания правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

Он отметил, что более чем в 10 раз предлагается увеличить штраф за оставление места ДТП – с 255 до 3400 гривен.

Кроме этого изменениями предлагается в 20 раз – с 510 до 10200 гривен – повысить размер штрафа за вождение лицом, не имеющим права управлять машиной.

"За управление транспортным средством лицом, которое лишено права управления, мы предлагаем увеличить штраф до 20400 грн, а за повторное н..... В Министерстве внутренних дел предлагают увеличить штраф замаксимально разрешеннойдвижения на 50 километров с 510 до 3400 гривен. Об этом во время заседания правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.Он отметил, что более чем в 10 раз предлагается увеличить штраф за оставление места ДТП – с 255 до 3400 гривен.Кроме этого изменениями предлагается в 20 раз – с 510 до 10200 гривен – повысить размер штрафа за вождение лицом, не имеющим права управлять машиной."За управление транспортным средством лицом, которое лишено права управления, мы предлагаем увеличить штраф до 20400 грн, а за повторное н..... Читать новость...

Верховная Рада разрешила временно задерживать авто за превыш...

Рада разрешила временно задерживать авто за превышение скорости и непропускание милиции.

Верховная Рада разрешила временно задерживать авто за превышение скорости на 50 и более километров и непредоставление преимущества в движении милиции с проблесковыми маяками и автомобилей скорой помощи. Это предусмотрено изменениями в Кодекс админправонарушений, которые были поддержаны 235 голосами, передает корреспондент УНН.

Согласно изменениям, в случае, если есть основания, что водителем совершено нарушение предусмотрена статья 122 Кодекса об административных правонарушениях (превышение скорости на 50 или более километров-ред.).

Документом также предусматривается, что ..... Рада разрешила временно задерживать авто заи непропускание милиции.Верховная Рада разрешила временно задерживать авто зана 50 и более километров и непредоставление преимущества в движении милиции с проблесковыми маяками и автомобилей скорой помощи. Это предусмотрено изменениями в Кодекс админправонарушений, которые были поддержаны 235 голосами, передает корреспондент УНН.Согласно изменениям, в случае, если есть основания, что водителем совершено нарушение предусмотрена статья 122 Кодекса об административных правонарушениях (на 50 или более километров-ред.).Документом также предусматривается, что ..... Читать новость...

В Украине водителям увеличат штрафы за разговоры по мобильно...



Украинские водители, наверное, уже не успевают фиксировать те изменения, которые готовят для них народные избранники.

Буквально на днях появилась информация о том, что Верховная Рада планирует изменить штрафы, естественно в сторону увеличения, за превышение скорости и нарушение правил маневрирования, а также за перевозку в автомобиле ребенка без специального кресла.

Для тех, кто любит быстро ездить по украинским дорогам, превышая допустимую скорость, штрафы могут увеличить в два-три раза. При этом, размер штрафа будет зависеть от уровня превышения скорости: превысил скорость на десять километров в час – штраф будет составлять 255-340 гривен, на 20 км в час - 340-510 грн., на 30 км ..... Украинские водители, наверное, уже не успевают фиксировать те изменения, которые готовят для них народные избранники.Буквально на днях появилась информация о том, что Верховная Рада планирует изменить штрафы, естественно в сторону увеличения, заи нарушение правил маневрирования, а также за перевозку в автомобиле ребенка без специального кресла.Для тех, кто любит быстро ездить по украинским дорогам, превышая допустимую скорость, штрафы могут увеличить в два-три раза. При этом, размер штрафа будет зависеть от уровня превышения: превысил скорость на десять километров в час – штраф будет составлять 255-340 гривен, на 20 км в час - 340-510 грн., на 30 км ..... Читать новость...