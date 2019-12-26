Новость В США надеются, что «Мотор Сич» не будет продана Китаю Добавлено: 2019-12-26 16:00:33 Корреспондент: Алексей Свидров

Соединенные Штаты Америки надеются, что украинская компания «Мотор Сич» не будет продана Китайской Народной Республике. Об этом заявил временно поверенный в делах США в Украине Уильями Тейлор, передает «Европейская правда».

«Сейчас идет поиск инвесторов и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся дью дилидженс, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию», - отметил он.

По его словам, продажа компании еще не закрыта и «есть неплохой шанс пересмотреть».

Поводом для пересмотра может стать финансовое состояние ожидаемой компании-покупателя из Китая, поскольку поступали новости о проблемах, связанных с покупателем других китайских компаний.

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Компания «ЛУКОЙЛ» продана не будет – Вагит Алекперов...

Компания "ЛУКОЙЛ" не продается, заявил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в интервью газете "Ведомости".

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«Керченская паромная переправа» будет продана частным лицам...



Государственная судоходная компания «Керченская паромная переправа» будет продана частным лицам. Такое решение принял на сегодняшнем заседании Фонд имущества Украины.

Компания, осуществляющая пассажирские и грузовые перевозки на маршруте Крым - порт Кавказ была открыта в 1954 году. Перед вторым туром президентских выборов в 2004 году было подписано соглашение о совместной эксплуатации железнодорожно-паромной переправы через Керченский пролив между Россией и Украиной.

На сегодняшний день «Керченская паромная переправа» находится в управлении украинского Министерства транспорта и связи Украины.

Керченская паромная переправа (видео):



По материалам: Lenta.ru..... Государственная судоходная компания «Керченская паромная переправа»частным лицам. Такое решение принял на сегодняшнем заседании Фонд имущества Украины.Компания, осуществляющая пассажирские и грузовые перевозки на маршруте Крым - порт Кавказ была открыта в 1954 году. Перед вторым туром президентских выборов в 2004 году было подписано соглашение о совместной эксплуатации железнодорожно-паромной переправы через Керченский пролив между Россией и Украиной.На сегодняшний день «Керченская паромная переправа» находится в управлении украинского Министерства транспорта и связи Украины.Керченская паромная переправа (видео):По материалам: Lenta.ru..... Читать новость...

В ближайшее время почтовая служба Британии будет продана...



В ближайшие дни в Великобритании на Лондонской фондовой бирже будет продана Королевская почта. Согласно информации агентства Reuters, а также издания Telegraph, британские власти пока не решили, каким будет пакет акций, который будет продан в рамках размещения, предполагается, что он может составить 2-3 млрд фунтов стерлингов.

Уже известно, что 10% акций компании распределят между сотрудниками Королевской почты (Royal Mail), штат которых насчитывает 150 тыс. человек. Королевская почта была образована почти 500 лет назад указом короля Генриха VII. А теперь власти хотят продать Королевскую почту, чтобы привлечь средства для ее модернизации.

Против такого предложения выступают профсоюз..... В ближайшие дни в Великобритании на Лондонской фондовой биржеКоролевская почта. Согласно информации агентства Reuters, а также издания Telegraph, британские власти пока не решили, какимпакет акций, которыйпродан в рамках размещения, предполагается,он может составить 2-3 млрд фунтов стерлингов.Уже известно,10% акций компании распределят между сотрудниками Королевской почты (Royal Mail), штат которых насчитывает 150 тыс. человек. Королевская почта была образована почти 500 лет назад указом короля Генриха VII. А теперь власти хотят продать Королевскую почту,бы привлечь средства для ее модернизации.Против такого предложения выступают профсоюз..... Читать новость...

В Киеве установили 24-метровую настоящую елку, которая после...



В Киеве на Софийской площади накануне установили новогоднюю елку и впервые за годы независимости это настоящее целое дерево. Высота ели - 24 метра, возраст - 82 года, а ее вес достигает 12 тонн.

Только для того, чтобы вывезти такое огромное дерево из леса, пришлось потратить свыше десяти часов. Лесная красавица была доставлена из Прикарпатья. Местная власть сделала столице такой подарок, который стоит свыше полумиллиона гривен.

В украинской столице новогоднее дерево установили в специальную конструкцию весом в 60 тонн, которая будет не только держать ствол, но и станет катком для ребятишек. Сегодня волонтеры начнут украшать елку, предполагается, что на это уйдет четыре дня.

Читайте..... В Киеве на Софийской площади накануне установили новогоднюю елку и впервые за годы независимости это настоящее целое дерево. Высота ели - 24 метра, возраст - 82 года, а ее вес достигает 12 тонн.Только для того,бы вывезти такое огромное дерево из леса, пришлось потратить свыше десяти часов. Лесная красавица была доставлена из Прикарпатья. Местная власть сделала столице такой подарок, который стоит свыше полумиллиона гривен.В украинской столице новогоднее дерево установили в специальную конструкцию весом в 60 тонн, котораяне только держать ствол, но и станет катком для ребятишек. Сегодня волонтеры начнут украшать елку, предполагается,на это уйдет четыре дня.Читайте..... Читать новость...

В ДНР надеются, что Ринат Ахметов будет платить налоги в ее ...

Руководство «Донецкой народной республики» ждет, что миллиардер Ринат Ахметов будет платить налоги в бюджет самопровозглашенной республики. Об этом в понедельник, 12 мая 2014 года, сообщил глава ЦИК ДНР Роман Лягин на пресс-конференции.

«Пройдет совсем немного времени, и Ринат Ахметов будет платить налоги в бюджет Донецкой народной республики», - отметил Лягин.

Ранее появилась информация о создании «рабочих отрядов» на предприятиях «Метинвеста», которые принадлежат Ахметову, и требование прекратить антитеррористическую операцию в восточных областях Украины вызвала широкое обсуждение среди политиков и экспертов.

Неожиданный ход вызвал резкую..... Руководство «Донецкой народной республики» ждет,миллиардер Ринат Ахметовплатить налоги в бюджет самопровозглашенной республики. Об этом в понедельник, 12 мая 2014 года, сообщил глава ЦИК ДНР Роман Лягин на пресс-конференции.«Пройдет совсем немного времени, и Ринат Ахметовплатить налоги в бюджет Донецкой народной республики», - отметил Лягин.Ранее появилась информация о создании «рабочих отрядов» на предприятиях «Метинвеста», которые принадлежат Ахметову, и требование прекратить антитеррористическую операцию в восточных областях Украины вызвала широкое обсуждение среди политиков и экспертов.Неожиданный ход вызвал резкую..... Читать новость...

В Иране надеются на то, что не нужно будет перекрывать Ормуз...



Иран надеется, что обстоятельства не вынудят его перекрывать Ормузский пролив, завил в понедельник министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи.

"Я не думаю, что такое время когда-либо наступит", - сказал он журналистам в столице ОАЭ, где находился с визитом.

Министр отметил: "Вероятно, те, кто предложил эту идею, имели в виду, что если Ирану будет закрыт доступ в Персидский залив по какой-то причине (…), тогда иранцам придется реагировать соответствующим образом".

А.А.Салехи совершил визит в ОАЭ, о котором не объявлялось заранее, и провел переговоры с местными руководителями, сообщило в понедельник агентство АФП.

В частност..... Иран надеется,обстоятельства не вынудят его перекрывать Ормузский пролив, завил в понедельник министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи."Я не думаю,такое время когда-либо наступит", - сказал он журналистам в столице ОАЭ, где находился с визитом.Министр отметил: "Вероятно, те, кто предложил эту идею, имели в виду,если Иранузакрыт доступ в Персидский залив по какой-то причине (…), тогда иранцам придется реагировать соответствующим образом".А.А.Салехи совершил визит в ОАЭ, о котором не объявлялось заранее, и провел переговоры с местными руководителями, сообщило в понедельник агентство АФП.В частност..... Читать новость...

В ПАО «Мотор Сич» проходят обыски...

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в помещении публичного акционерного общества «Мотор Сич» в г. Запорожье.

Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Я знаю, что там проводятся какие-то следственные действия», - сказала она.

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В то же время Гитлянская отметила, что не владеет информацией, какие именно следственные действия проводят сотрудники спецслужбы на предприятии.

Пресс-скретарь пообещала, что детали будут обнародованы на официальном сайте СБУ.

Источник: УНИАН..... Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в помещении публичного акционерного общества «Мотор Сич» в г. Запорожье.Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.«Я знаю,там проводятся какие-то следственные действия», - сказала она.ЧИТАЙТЕ: В ГПУ рассказали об обысках в ПАО «Укрзализныця»В то же время Гитлянская отметила,не владеет информацией, какие именно следственные действия проводят сотрудники спецслужбы на предприятии.Пресс-скретарь пообещала,детали будут обнародованы на официальном сайте СБУ.Источник: УНИАН..... Читать новость...