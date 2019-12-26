Новость Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР Добавлено: 2019-12-26 16:41:37 Корреспондент: Алексей Свидров

Бывшего президента Украины Петра Порошенко повторно вызовут на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом заявила спикер ГБР Анжелика Иванова, передает «Укринформ».

«Насколько мне известно, в последние разы он не являлся на допросы, последний раз он был на допросе много времени назад. Точной даты не назову, но последние 3-4 допроса он точно пропустил», - сказала она.

Отвечая на вопрос, будет ли вызывать ГБР повторно Порошенко на допрос, пресс-секретарь ответила: «Да, безусловно».

«Мы должны понимать, что техника очень проста: когда человек не является на допрос, тут же следователь выписывает повторную повестку. Сейчас это все, что мы можем сделать, потому что лицо является народным депутатом Украины, на которое распространяется депутатский иммунитет», - добавила Иванова.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины засекретила всю информацию по уголовному производству в отношении бывшего президента Петра Порошенко, а также информацию по проекту подозрения, который был передан в ГПУ Государственным бюро расследований

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