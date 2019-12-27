  Новости мира
Важные новости Популярное Сотрудничество Партнеры Реклама Контакты
Новости мира  

Разделы новостей


Новости партнеров


Загрузка...


 Каталог новостей   Политика и право   Политика
Новость

В ГПУ объяснили возврат подозрений по делу об угрозах президенту

 QR code
Добавлено:2019-12-27 09:32:13
Корреспондент:Алексей Свидров

  Генеральная прокуратура Украины вернула в Государственное бюро расследований сообщение о подозрении нардепу Софие Федине и военнослужащей Марусе Зверобой для устранения недостатков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Генеральная прокуратура вернула в ГБР проект сообщение о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 УК Украины для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий», - говорится в сообщении.

По результатам обработки подозрения обнаружили ряд противоречий и нарушений требований Конституции, Уголовного процессуального кодекса, законов «О статусе народного депутата Украины», «О регламенте Верховной Рады Украины».

Отмечается, что с 29 ноября 2019 года следователи ГБР не устранили недостатки и повторно подозрение в ГПУ для согласования не поступало.

ЧИТАЙТЕ: Зверобой рассказала о допросе в ГБР

Ранее следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками Марусе Зверобой.

26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.Напомним, ГБР подготовило сообщение о подозрении Федине из-за угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому.

 
Новости от ИА "Новости мира" в Telegram.
Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

НАБУ подготовило 6 подозрений по делу «Роттердам+» НАБУ подготовило 6 подозрений по делу «Роттердам+»...
  Национального антикоррупционного бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам по делу «Роттердам+». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
 Среди них бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
 «8 августа сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, злоупотребление которые нанесло более 18 миллиардов 868 миллионов гривен убытков», - говорится в сообщении.
 Подозрения вручены: начальнику управления энергорынка НКРЭКП, действующему дир..... Читать новость...

Египетский суд отменил приговор экс-президенту Х. Мубараку по делу о коррупции Египетский суд отменил приговор экс-президенту Х. Мубараку п...
 Суд в Египте отменил обвинительный приговор за растрату бывшему президенту Хосни Мубараку и двум его сыновьям и направил дело на новое рассмотрение, передает УНН со ссылкой на ВВС.
 В мае 2014 г. суд приговорил Х. Мубарака к трем годам лишения свободы. Но кассационный суд обнаружил, что юридические процедуры не были соблюдены должным образом.
 Адвокат Х. Мубарака заявил, что 86-летнего бывшего президента скоро выпустят из-под стражи в военном госпитале в Каире. Это было последнее дело, которое держало Х. Мубарака за решеткой. Обвинения в сговоре в убийстве сотен протестующих во время восстания, которое завершило его пребывание у власти в 2011 г., были сняты в ноябре.
 ..... Читать новость...

Эмилия Кларк получила роль в фильме «Вне подозрений» Эмилия Кларк получила роль в фильме «Вне подозрений»...

 Актриса Эмилия Кларк, известная по сериалу «Игра престолов», намного чаще появляется на большом экране, нежели ее коллеги по данному проекту. Сейчас стало известно, что она получила роль в еще одном фильме – «Вне подозрений», который уже несколько лет разрабатывает режиссер Филлипп Нойс.
 Фильм будет основан на реальной истории, повествующей о недавно женившемся агенте ФБР, которого отправляют в небольшой город в Кентукки. Там он заводит отношения на стороне с местной жительницей, которая становится его информатором. Девушка видит в молодом агенте свое спасение, однако на деле их отношения становятся началом конца, ведь все заканчивается первым в и..... Читать новость...

У Генпрокуратуры нет подозрений в отношении действующих депутатов, - Виталий Ярема У Генпрокуратуры нет подозрений в отношении действующих депу...

 Как сообщил народный депутат Украины от партии «Батькивщина» Игорь Луценко, во время общего заседания антикоррупционного и правоохранительных комитетов парламента, на котором выступают руководители силовых ведомств, он поинтересовался у генпрокурора Виталия Яремы о том, планирует ли в ближайшее время Генпрокуратура осуществлять представление в Верховную Раду о привлечении действующих депутатов, в частности из так называемой «оппозиции», к уголовной ответственности.
 В ответ на это Виталий Ярема сказал, что никаких подозрений в отношении депутатов у Генпрокуратуры нет.
 «Я шокирован», - написал Игорь Луценко на своей странице в Facebook...... Читать новость...

Трамп заявил об угрозах со стороны России Трамп заявил об угрозах со стороны России...
  Президент США Дональд Трамп назвал Россию источником угроз.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Трамп заявил, выступая сегодня в Брюсселе на открытии мемориала погибшим в результате террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Президент США начал свое выступление с борьбы с терроризмом.
«Мы должны быть твердыми, мы должны быть сильными. Будущее НАТО должно фокусироваться на терроризме и миграции, а также на угрозах из России, на восточных и южных границах НАТО», - подчеркнул Трамп.
По словам президента США, из-за беспокойства относительно безопасности он «очень-очень прямо» говорил с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом..... Читать новость...

Украина и РФ обговорили возврат 3,9 млрд гривен из крымского хранилища НБУ Украина и РФ обговорили возврат 3,9 млрд гривен из крымского...

Национальный банк Украины и Центральный банк Российской Федерации обсудили возврат 3,9 миллиардов гривен из крымского хранилища Нацбанка. О возвращении средств НБУ с территории оккупированного Крыма на сегодняшнем брифинге рассказала глава НБУ Валерия Гонтарева.
«У меня в Вашингтоне была встреча с главой Центрального банка РФ Набиуллиной. Она подтвердила, что наши деньги находятся в хранилище. Вы знаете, что там порядка 3,9 миллиарда гривен. Мы обсудили, как можно эти деньги вернуть», - заявила Валерия Гонтарева.
Как отмечает глава Национального банка, в Вашингтоне с коллегой из Центрального банка РФ также обсуждался вопрос возврата Киеву активов НБУ и других банков. В Вашинг..... Читать новость...

Ягудин сообщил об угрозах со стороны представителей Плющенко Ягудин сообщил об угрозах со стороны представителей Плющенко...

Чемпион Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити в мужском одиночном катании экс-фигурист Алексей Ягудин заявил об угрозах со стороны представителей Евгения Плющенко. По словам Ягудина, угрозы появились после того, как он раскритиковал ситуацию с травмой Плющенко на Играх в Сочи.
Напомним, двукратный олимпийский чемпион в мужском катании Евгений Плющенко отказался от дальнейшего участия в соревнованиях перед своим выступлением в короткой программе из-за болей в спине. После снятия с турнира фигурист официально заявил о завершении спортивной карьеры.
Весной у двукратного олимпийского чемпиона запланировано шоу-турне по России, и Ягудин в связи с этим в Twitter выразил сомнение в серьезности ..... Читать новость...

В прокуратуру не поступало заявлений об угрозах жизни журналисту Д. Киселеву В прокуратуру не поступало заявлений об угрозах жизни журнал...
 Заявлений в милицию и прокуратуру об угрозах жизни журналисту Д. Киселеву не поступало.
 Заявлений об угрозах убийства российского журналиста Дмитрия Киселева в Крыму в милицию и прокуратуру Крыма не поступало, передает корреспондент УНН.
 "Правоохранительными органами уголовное производство относительно этого инцидента в реестр досудебных расследований не вносилось", - сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.
 Кроме того, в милицию Крыма также не поступало никаких заявлений об угрозах.
 "Милиция не получала заявлений относительно угроз убийства журналиста Дмитрия Киселева", - сообщили в пресс-службе милиции.
 Напомним, 9 января кры..... Читать новость...

В Москве опровергли информацию об угрозах Путина в разговоре с Порошенко В Москве опровергли информацию об угрозах Путина в разговоре...

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил появившуюся в ряде украинских СМИ информацию о телефонном разговоре Петра Порошенко и Владимира Путина. Слова Дмитрия Пескова передают российские СМИ.
Читайте: Порошенко провел телефонную беседу с Путиным
Стоит отметить, что после этого появилась информация об угрозах, якобы прозвучавших в адрес Петра Порошенко. Однако в Кремле эту информацию категорически отрицают. В частности, Дмитрий Песков назвал «вымыслом» все заявления о том, что Владимир Путин во время разговора с Петром Порошенко якобы угрожал продолжением наступлением на позиции украинской армии на востоке Украины.
Читайте: Порошенко считает Ш..... Читать новость...

Рекламная сеть «Новости мира»


Loading...


Новости мира
Все права защищены - «Новости мира» © 2010-2019 • Создание сайта - vbs.com.ua

Использование текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на данном сайте, допускается при условии обязательного размещения гиперссылки на сайт novostimira.com

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"