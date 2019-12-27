Новость В ГПУ объяснили возврат подозрений по делу об угрозах президенту Добавлено: 2019-12-27 09:32:13 Корреспондент: Алексей Свидров

Генеральная прокуратура Украины вернула в Государственное бюро расследований сообщение о подозрении нардепу Софие Федине и военнослужащей Марусе Зверобой для устранения недостатков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Генеральная прокуратура вернула в ГБР проект сообщение о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 УК Украины для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий», - говорится в сообщении.

По результатам обработки подозрения обнаружили ряд противоречий и нарушений требований Конституции, Уголовного процессуального кодекса, законов «О статусе народного депутата Украины», «О регламенте Верховной Рады Украины».

Отмечается, что с 29 ноября 2019 года следователи ГБР не устранили недостатки и повторно подозрение в ГПУ для согласования не поступало.

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Ранее следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками Марусе Зверобой.

26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.Напомним, ГБР подготовило сообщение о подозрении Федине из-за угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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НАБУ подготовило 6 подозрений по делу «Роттердам+»...

Национального антикоррупционного бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам по делу «Роттердам+». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди них бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«8 августа сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, злоупотребление которые нанесло более 18 миллиардов 868 миллионов гривен убытков», - говорится в сообщении.

Подозрения вручены: начальнику управления энергорынка НКРЭКП, действующему дир..... Национального антикоррупционного бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам по«Роттердам+». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.Среди них бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.«8 августа сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, злоупотребление которые нанесло более 18 миллиардов 868 миллионов гривен убытков», - говорится в сообщении.Подозрения вручены: начальнику управления энергорынка НКРЭКП, действующему дир..... Читать новость...

Египетский суд отменил приговор экс-президенту Х. Мубараку п...

Суд в Египте отменил обвинительный приговор за растрату бывшему президенту Хосни Мубараку и двум его сыновьям и направил дело на новое рассмотрение, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В мае 2014 г. суд приговорил Х. Мубарака к трем годам лишения свободы. Но кассационный суд обнаружил, что юридические процедуры не были соблюдены должным образом.

Адвокат Х. Мубарака заявил, что 86-летнего бывшего президента скоро выпустят из-под стражи в военном госпитале в Каире. Это было последнее дело, которое держало Х. Мубарака за решеткой. Обвинения в сговоре в убийстве сотен протестующих во время восстания, которое завершило его пребывание у власти в 2011 г., были сняты в ноябре.

..... Суд в Египте отменил обвинительный приговор за растрату бывшемуХосни Мубараку и двум его сыновьям и направил дело на новое рассмотрение, передает УНН со ссылкой на ВВС.В мае 2014 г. суд приговорил Х. Мубарака к трем годам лишения свободы. Но кассационный суд обнаружил, что юридические процедуры не были соблюдены должным образом.Адвокат Х. Мубарака заявил, что 86-летнего бывшего президента скоро выпустят из-под стражи в военном госпитале в Каире. Это было последнее дело, которое держало Х. Мубарака за решеткой. Обвинения в сговоре в убийстве сотен протестующих во время восстания, которое завершило его пребывание у власти в 2011 г., были сняты в ноябре...... Читать новость...

Эмилия Кларк получила роль в фильме «Вне подозрений»...



Актриса Эмилия Кларк, известная по сериалу «Игра престолов», намного чаще появляется на большом экране, нежели ее коллеги по данному проекту. Сейчас стало известно, что она получила роль в еще одном фильме – «Вне подозрений», который уже несколько лет разрабатывает режиссер Филлипп Нойс.

Фильм будет основан на реальной истории, повествующей о недавно женившемся агенте ФБР, которого отправляют в небольшой город в Кентукки. Там он заводит отношения на стороне с местной жительницей, которая становится его информатором. Девушка видит в молодом агенте свое спасение, однако на деле их отношения становятся началом конца, ведь все заканчивается первым в и..... Актриса Эмилия Кларк, известная по сериалу «Игра престолов», намного чаще появляется на большом экране, нежели ее коллеги по данному проекту. Сейчас стало известно, что она получила роль в еще одном фильме – «Вне», который уже несколько лет разрабатывает режиссер Филлипп Нойс.Фильм будет основан на реальной истории, повествующей о недавно женившемся агенте ФБР, которого отправляют в небольшой город в Кентукки. Там он заводит отношения на стороне с местной жительницей, которая становится его информатором. Девушка видит в молодом агенте свое спасение, однако на деле их отношения становятся началом конца, ведь все заканчивается первым в и..... Читать новость...

У Генпрокуратуры нет подозрений в отношении действующих депу...



Как сообщил народный депутат Украины от партии «Батькивщина» Игорь Луценко, во время общего заседания антикоррупционного и правоохранительных комитетов парламента, на котором выступают руководители силовых ведомств, он поинтересовался у генпрокурора Виталия Яремы о том, планирует ли в ближайшее время Генпрокуратура осуществлять представление в Верховную Раду о привлечении действующих депутатов, в частности из так называемой «оппозиции», к уголовной ответственности.

В ответ на это Виталий Ярема сказал, что никаких подозрений в отношении депутатов у Генпрокуратуры нет.

«Я шокирован», - написал Игорь Луценко на своей странице в Facebook...... Как сообщил народный депутат Украины от партии «Батькивщина» Игорь Луценко, во время общего заседания антикоррупционного и правоохранительных комитетов парламента, на котором выступают руководители силовых ведомств, он поинтересовался у генпрокурора Виталия Яремы о том, планирует ли в ближайшее время Генпрокуратура осуществлять представление в Верховную Раду о привлечении действующих депутатов, в частности из так называемой «оппозиции», к уголовной ответственности.В ответ на это Виталий Ярема сказал, что никакихв отношении депутатов у Генпрокуратуры нет.«Я шокирован», - написал Игорь Луценко на своей странице в Facebook...... Читать новость...

Трамп заявил об угрозах со стороны России...

Президент США Дональд Трамп назвал Россию источником угроз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Трамп заявил, выступая сегодня в Брюсселе на открытии мемориала погибшим в результате террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Президент США начал свое выступление с борьбы с терроризмом.

«Мы должны быть твердыми, мы должны быть сильными. Будущее НАТО должно фокусироваться на терроризме и миграции, а также на угрозах из России, на восточных и южных границах НАТО», - подчеркнул Трамп.

По словам президента США, из-за беспокойства относительно безопасности он «очень-очень прямо» говорил с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом..... Президент США Дональд Трамп назвал Россию источником угроз.Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Трамп заявил, выступая сегодня в Брюсселе на открытии мемориала погибшим в результате террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.Президент США начал свое выступление с борьбы с терроризмом.«Мы должны быть твердыми, мы должны быть сильными. Будущее НАТО должно фокусироваться на терроризме и миграции, а также наиз России, на восточных и южных границах НАТО», - подчеркнул Трамп.По словам президента США, из-за беспокойства относительно безопасности он «очень-очень прямо» говорил с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом..... Читать новость...

Украина и РФ обговорили возврат 3,9 млрд гривен из крымского...



Национальный банк Украины и Центральный банк Российской Федерации обсудили возврат 3,9 миллиардов гривен из крымского хранилища Нацбанка. О возвращении средств НБУ с территории оккупированного Крыма на сегодняшнем брифинге рассказала глава НБУ Валерия Гонтарева.

«У меня в Вашингтоне была встреча с главой Центрального банка РФ Набиуллиной. Она подтвердила, что наши деньги находятся в хранилище. Вы знаете, что там порядка 3,9 миллиарда гривен. Мы обсудили, как можно эти деньги вернуть», - заявила Валерия Гонтарева.

Как отмечает глава Национального банка, в Вашингтоне с коллегой из Центрального банка РФ также обсуждался вопрос возврата Киеву активов НБУ и других банков. В Вашинг..... Национальный банк Украины и Центральный банк Российской Федерации обсудили3,9 миллиардов гривен из крымского хранилища Нацбанка. О возвращении средств НБУ с территории оккупированного Крыма на сегодняшнем брифинге рассказала глава НБУ Валерия Гонтарева.«У меня в Вашингтоне была встреча с главой Центрального банка РФ Набиуллиной. Она подтвердила, что наши деньги находятся в хранилище. Вы знаете, что там порядка 3,9 миллиарда гривен. Мы обсудили, как можно эти деньги вернуть», - заявила Валерия Гонтарева.Как отмечает глава Национального банка, в Вашингтоне с коллегой из Центрального банка РФ также обсуждался вопроса Киеву активов НБУ и других банков. В Вашинг..... Читать новость...

Ягудин сообщил об угрозах со стороны представителей Плющенко...



Чемпион Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити в мужском одиночном катании экс-фигурист Алексей Ягудин заявил об угрозах со стороны представителей Евгения Плющенко. По словам Ягудина, угрозы появились после того, как он раскритиковал ситуацию с травмой Плющенко на Играх в Сочи.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион в мужском катании Евгений Плющенко отказался от дальнейшего участия в соревнованиях перед своим выступлением в короткой программе из-за болей в спине. После снятия с турнира фигурист официально заявил о завершении спортивной карьеры.

Весной у двукратного олимпийского чемпиона запланировано шоу-турне по России, и Ягудин в связи с этим в Twitter выразил сомнение в серьезности ..... Чемпион Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити в мужском одиночном катании экс-фигурист Алексей Ягудин заявил обсо стороны представителей Евгения Плющенко. По словам Ягудина, угрозы появились после того, как он раскритиковал ситуацию с травмой Плющенко на Играх в Сочи.Напомним, двукратный олимпийский чемпион в мужском катании Евгений Плющенко отказался от дальнейшего участия в соревнованиях перед своим выступлением в короткой программе из-за болей в спине. После снятия с турнира фигурист официально заявил о завершении спортивной карьеры.Весной у двукратного олимпийского чемпиона запланировано шоу-турне по России, и Ягудин в связи с этим в Twitter выразил сомнение в серьезности ..... Читать новость...

В прокуратуру не поступало заявлений об угрозах жизни журнал...

Заявлений в милицию и прокуратуру об угрозах жизни журналисту Д. Киселеву не поступало.

Заявлений об угрозах убийства российского журналиста Дмитрия Киселева в Крыму в милицию и прокуратуру Крыма не поступало, передает корреспондент УНН.

"Правоохранительными органами уголовное производство относительно этого инцидента в реестр досудебных расследований не вносилось", - сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

Кроме того, в милицию Крыма также не поступало никаких заявлений об угрозах.

"Милиция не получала заявлений относительно угроз убийства журналиста Дмитрия Киселева", - сообщили в пресс-службе милиции.

Напомним, 9 января кры..... Заявлений в милицию и прокуратуру обжизни журналисту Д. Киселеву не поступало.Заявлений обубийства российского журналиста Дмитрия Киселева в Крыму в милицию и прокуратуру Крыма не поступало, передает корреспондент УНН."Правоохранительными органами уголовное производство относительно этого инцидента в реестр досудебных расследований не вносилось", - сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.Кроме того, в милицию Крыма также не поступало никаких заявлений об"Милиция не получала заявлений относительно угроз убийства журналиста Дмитрия Киселева", - сообщили в пресс-службе милиции.Напомним, 9 января кры..... Читать новость...