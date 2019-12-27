Новость Ливия официально попросила Турцию о военной поддержке Добавлено: 2019-12-27 10:03:43 Корреспондент: Алексей Свидров

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о воздушной, наземной и морской военной поддержке, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна отправит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце.

Утром 20 декабря Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригрозила ПНС начать бомбардировки, если оно не покинет столицу Триполи и город Сирт в течение 72 часов. Отмечалось, что глава правительства Файез аль-Саррадж попросил Турцию вмешаться в конфликт, чтобы помочь Триполи. По мнению представителей ЛНА, эти действия бесполезны, подобно попытке «вытащить утопленника соломинкой».

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Обама поздравил ливийский народ от имени всех американцев с еще одним шагом в переходе к демократии. «Народ Ливии находился под властью диктатора на протяжении более чем 40 лет. Выборы, прошедшие в Ливии, подчеркивают, что будущее страны находится в руках самого народа», - заявил Обама.

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После смерти Каддафи, который находился у власти на протяжении 42 лет, власть перешла к новому переходному правительству. Переходное правительство возглавляет Абдель Рахим аль-Киб, и он будет находиться у власти до тех пор, пока не будут с..... Жители Ливии отметили День Независимости. Примечательно, что это было первое празднование этого праздника за последние 42 года. По случаю такого праздника, в столице прошла специальная праздничная церемония, в которой участвовало новое правительство страны.Стоит отметить, что во время правительства Муаммара Каддафи, который встал у власти в 1969 году этот праздник не отмечался. Вместо него люди праздновали годовщину переворота.После смерти Каддафи, который находился у власти на протяжении 42 лет, власть перешла к новому переходному правительству. Переходное правительство возглавляет Абдель Рахим аль-Киб, и он будет находиться у власти до тех пор, пока не будут с..... Читать новость...

Ливия не сможет предоставить необходимую защиту иностранным ...



Нынешние власти Ливии не смогут предоставить необходимую защиту сотрудникам иностранных дипмиссий в Ливии без помощи из-за рубежа. Это признал ливийской посол в Соединенных Штатах Али Ауджали. Во время выступления в госдепартаменте Соединенных Штатов, ливийский посол заверил, что власти его государства осознают всю ответственность за защиту иностранных дипломатов, которые находятся на территории Ливии. «Однако я уверен, что мы не сможем предоставить им должную защиту без поддержки иностранных государств», - подчеркнул Ауджали.

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Ливия: Национальный переходный совет формирует новое правите...

Новое переходное правительство, с намного большими полномочиями, будет сформировано в стране в течение максимум десяти дней, заявил Махмуд Джибрил, замглавы Национального переходного совета Ливии.

Также Махмуд Джибрил сообщил, что с одиннадцатого сентября в Ливии наконец-то вновь начата добыча нефти. Но объемы добываемой нефти Джибриль не уточнил.

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Россия и Ливия обсудят судьбу осужденных за пособничество Ка...



В настоящее время РФ и Ливия ведут переговоры о судьбе осужденных за пособничество Каддафи граждан России, а также о возобновлении работы и возмещению убытков, понесенных российскими компаниями в результате войны.

«В ходе переговоров будут обсуждены все накопившиеся вопросы, в том числе, видимо, и вопрос о компенсации понесенных убытков. Также в ходе консультаций будет обсуждаться возможность возобновлении работы российских компаний в стране» - заявил российский посол в Ливии Иван Молотков.

Он выразил надежду на освобождение из-под стражи россиян Александра Шадрова и Владимира Долгова, которых подозревают в пособничестве войскам Муамара Каддафи. "Работа ведется непрер..... В настоящее время РФ иведут переговоры о судьбе осужденных за пособничество Каддафи граждан России, а также о возобновлении работы и возмещению убытков, понесенных российскими компаниями в результате войны.«В ходе переговоров будут обсуждены все накопившиеся вопросы, в том числе, видимо, и вопрос о компенсации понесенных убытков. Также в ходе консультаций будет обсуждаться возможность возобновлении работы российских компаний в стране» - заявил российский посол в Ливии Иван Молотков.Он выразил надежду на освобождение из-под стражи россиян Александра Шадрова и Владимира Долгова, которых подозревают в пособничестве войскам Муамара Каддафи. "Работа ведется непрер..... Читать новость...

Ливия не будет размещать иностранные военные базы на своей т...



Глава ливийского кабинета министров Али Зейдан заявил, власти Ливии ни при каких условиях не будут размещать на своей территории иностранные военные базы.

"Ливия не давала никаких обязательств ни одному иностранному государству по поводу обустройства военных баз, ни на севере страны, ни на юге", — сказал Зейдан в ходе пресс-конференции в ливийской столице Триполи.

Глава ливийского правительства назвал сообщения отдельных СМИ о возможном размещении иностранных воинских контингентов на ливийской территории "ошибочными и не имеющими никаких оснований".

"Ни при каких условиях на ливийской территории не будет иностранных баз", — добавил премьер. В ..... Глава ливийского кабинета министров Али Зейдан заявил, власти Ливии ни при каких условиях не будут размещать на своей территории иностранные военные базы.не давала никаких обязательств ни одному иностранному государству по поводу обустройства военных баз, ни на севере страны, ни на юге", — сказал Зейдан в ходе пресс-конференции в ливийской столице Триполи.Глава ливийского правительства назвал сообщения отдельных СМИ о возможном размещении иностранных воинских контингентов на ливийской территории "ошибочными и не имеющими никаких оснований"."Ни при каких условиях на ливийской территории не будет иностранных баз", — добавил премьер. В ..... Читать новость...