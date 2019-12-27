Новость РФ и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу, - СМИ Добавлено: 2019-12-27 10:30:34 Корреспондент: Алексей Свидров

Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам. Об этом сообщил российский министр энергетики Александр Новак.

Отметим, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» планируют подписать мировое соглашение до 29 декабря 2019 года.

Напомним, Российская Федерация и Украина заключат новый договор на транзит российского газа через украинскую территорию до 2024 года.

Ранее сообщалось, что представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

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Такой вывод можно сделать, проанализировав заявление высокопоставленного норвежского чиновника Ингмара Сундстрема, который в настоящее время является Министром нефти и энергетики Норвегии.

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Переговоры по газу в формате Украина-Россия-ЕС продолжатся в...

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