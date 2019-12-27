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|Новость
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РФ и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу, - СМИ
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|Добавлено:
|2019-12-27 10:30:34
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам. Об этом сообщил российский министр энергетики Александр Новак.
Отметим, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» планируют подписать мировое соглашение до 29 декабря 2019 года.
Напомним, Российская Федерация и Украина заключат новый договор на транзит российского газа через украинскую территорию до 2024 года.
Ранее сообщалось, что представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.
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Источник Коммерсант-Украина
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Такой вывод можно сделать, проанализировав заявление высокопоставленного норвежского чиновника Ингмара Сундстрема, который в настоящее время является Министром нефти и энергетики Норвегии.
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Украина
готова заключить с "Газпромом" пакетное соглашение по газу
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"Украина
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