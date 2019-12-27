Новость Названы потери Украины от новых санкций России Добавлено: 2019-12-27 11:23:19 Корреспондент: Алексей Свидров

После введения санкций со стороны Российской Федерации по ряду украинских промышленных товаров, Украина недополучит на рынке 31,2 миллиона долларов, и потеряет 1,3% текущего экспорта в РФ. Об этом сообщает «Экономическая правда».

акже правительство РФ запретило собственным производителям экспортировать в Украину бумагу и картон для утилизации (макулатуру и отходы), что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину и эквивалентно 21,4 миллионам долларов. Украина получала почти половину этих товаров из РФ.

В число запрещенных к ввозу в РФ товаров вошли: грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления, части насосов.

В денежном эквиваленте наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины) - 16,1 млн дол, и рынок котлов для центрального отопления - 8,7 млн дол.

Санкции РФ о запрете ввоза кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы не скажутся на отечественных производителях, т.к по данным Госстата за 9 месяцев 2019 года такой экспорт не осуществлялся.

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