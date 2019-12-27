Новость Зеленский уволил Трубу Добавлено: 2019-12-27 12:00:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Об этом говорится в указе №960/2019.

Следующим своим указом №961/2019 он назначил временную исполняющую обязанности главы ГБР.

«Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временной исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований», - сказано в нем.

До этого Венедиктова возглавляла Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Ранее Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований"» относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований.

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Зеленский уволил 15 губернаторов...

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. Соответствующие указы появились на сайте украинского главы.

Среди них значатся:



Волынская ОГА - Александр Савченко;

Закарпатская ОГА - Геннадий Москаль;

Запорожская ОГА - Константин Брыль;

Ивано-Франковская ОГА - Олег Гончарук;

Киевская ОГА - Александр Терещук;

Кировоградская ОГА - Сергей Кузьменко;

Львовская ОГА - Олег Синютка;

Николаевская ОГА - Алексей Савченко;

Одесская ОГА - Сергей Паращенко (отстранен с должности и.о. главы ОГА);

Полтавская ОГА - Роман Товстый (и.о.);

&nb..... Президент Украины Владимир15 глав областных государственных администраций. Соответствующие указы появились на сайте украинского главы.Среди них значатся:Волынская ОГА - Александр Савченко;Закарпатская ОГА - Геннадий Москаль;Запорожская ОГА - Константин Брыль;Ивано-Франковская ОГА - Олег Гончарук;Киевская ОГА - Александр Терещук;Кировоградская ОГА - Сергей Кузьменко;Львовская ОГА - Олег Синютка;Николаевская ОГА - Алексей Савченко;Одесская ОГА - Сергей Паращенко (отстранен с должности и.о. главы ОГА);Полтавская ОГА - Роман Товстый (и.о.);&nb..... Читать новость...

Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента...

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус уволен с занимаемой должности. Об этом говорится в указе президента №838/2019 от 11 ноября 2019 года.

«Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины», - сказано в нем.

Также Зеленский подписал указ №839/2019, которым назначил на освободившуюся должность Алексея Перевезенцева.

Напомним, ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и глава комитета ВР по вопросам энергетики, нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус подрались аэропорту «Борисполь».

По факту драки открыто уголовное производство по ..... Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус уволен с занимаемой должности. Об этом говорится в указе президента №838/2019 от 11 ноября 2019 года.«Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины», - сказано в нем.Такжеподписал указ №839/2019, которым назначил на освободившуюся должность Алексея Перевезенцева.Напомним, ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и глава комитета ВР по вопросам энергетики, нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус подрались аэропорту «Борисполь».По факту драки открыто уголовное производство по ..... Читать новость...

Ижевские сантехники при ремонте соединили газовую трубу с в...



После продолжительного отмечания новогодних праздников сантехники из Ижевска сделали оригинальную работу – во время ремонта они соединили две трубы: газовую и водопроводную. Вследствие столь неординарного поступка без газа остались жители четырех многоквартирных домов в центре столицы Удмуртии.

Как сообщил управляющий одного из коммунальных хозяйств Удмуртии: "Сантехники во время установки водонагревателя в одной из квартир многоквартирного дома в центре Ижевска по ошибке соединили газовую трубу с трубой водопровода" и, после открытия вентиля, поток воды хлынул в газовую трубу.

Починить все и вернуть жителям газ после «художеств» сантехников газовики смогл..... После продолжительного отмечания новогодних праздников сантехники из Ижевска сделали оригинальную работу – во время ремонта они соединили две трубы: газовую и водопроводную. Вследствие столь неординарного поступка без газа остались жители четырех многоквартирных домов в центре столицы Удмуртии.Как сообщил управляющий одного из коммунальных хозяйств Удмуртии: "Сантехники во время установки водонагревателя в одной из квартир многоквартирного дома в центре Ижевска по ошибке соединили газовую трубу с трубой водопровода" и, после открытия вентиля, поток воды хлынул в газовую трубу.Починить все и вернуть жителям газ после «художеств» сантехников газовики смогл..... Читать новость...

В Луганске обвалившаяся крыша упала на воздушную газовую тру...



В Луганске крыша строения, принадлежащего неустановленному частному предпринимателю, упала на воздушную газовую трубу действующего газопровода и сломала задвижку.

Никто не пострадал, угроза взрыва не возникала.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ПАО "Луганскгаз" Виктория Коломеец, возникшую утечку газа устранили быстро и угрозы взрыва не было.

"На той линии газопровода газ временно перекрыт, но у потребителей близлежащих частных домов газ есть", - отметила она.

На месте происшествия работают специалисты ОАО "Луганскмежрайгаз". Они разбирают обломки упавшей крыши и заваривают трубу. Эвакуацию жителей близлежащих домов н..... В Луганске крыша строения, принадлежащего неустановленному частному предпринимателю, упала на воздушную газовую трубу действующего газопровода и сломала задвижку.Никто не пострадал, угроза взрыва не возникала.Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ПАО "Луганскгаз" Виктория Коломеец, возникшую утечку газа устранили быстро и угрозы взрыва не было."На той линии газопровода газ временно перекрыт, но у потребителей близлежащих частных домов газ есть", - отметила она.На месте происшествия работают специалисты ОАО "Луганскмежрайгаз". Они разбирают обломки упавшей крыши и заваривают трубу. Эвакуацию жителей близлежащих домов н..... Читать новость...

Кличко и визите Януковича в Москву: "Будет скидка на газ в о...



В. Янукович в Москве собирается сдать украинскую трубу - В. Кличко.

Из разных источников появляется информация, что В. Янукович в Москве собирается сдать украинскую ГТС в обмен на скидку на газ. Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко на брифинге в штабе национального сопротивления, передает УНН.

"Завтра президент Янукович отправляется в Москву. Официальной информации о том, что именно он собирается подписывать, пока нет. Но из разных источников известно, что договоренности были достигнуты еще когда Янукович тайно летал в Москву в ноябре. Это касается получения денег. Но все мы знаем, что просто так давать деньги никто не будет. Есть информация, что будет скидка..... В. Янукович в Москве собирается сдать украинскую трубу - В. Кличко.Из разных источников появляется информация, что В. Янукович в Москве собирается сдать украинскую ГТС в обмен на скидку на газ. Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко на брифинге в штабе национального сопротивления, передает УНН."Завтра президент Янукович отправляется в Москву. Официальной информации о том, что именно он собирается подписывать, пока нет. Но из разных источников известно, что договоренности были достигнуты еще когда Янукович тайно летал в Москву в ноябре. Это касается получения денег. Но все мы знаем, что просто так давать деньги никто не будет. Есть информация, что будет скидка..... Читать новость...

А. Турчинов уволил А. Клюева ...

А. Турчинов уволил А. Клюева с должности главы Администрации президента Украины.

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов Указом № 141/2014 уволил Андрея Клюева с должности главы Администрации президента Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главы государства.

"Согласно статье 112 Конституции Украины постановляю: Освободить Клюева Андрея Петровича с должности главы Администрации президента Украины", - говорится в указе.

Ранее сообщалось, что Клюев находится в больнице с огнестрельным ранением.

Справка: Андрей Петрович Клюев родился 12 августа 1964 г. в Донецке - украинский политик и б..... А. ТурчиновА. Клюева с должности главы Администрации президента Украины.Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов Указом № 141/2014Андрея Клюева с должности главы Администрации президента Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главы государства."Согласно статье 112 Конституции Украины постановляю: Освободить Клюева Андрея Петровича с должности главы Администрации президента Украины", - говорится в указе.Ранее сообщалось, что Клюев находится в больнице с огнестрельным ранением.Справка: Андрей Петрович Клюев родился 12 августа 1964 г. в Донецке - украинский политик и б..... Читать новость...

А. Турчинов уволил А. Присяжнюка...

А. Турчинов сменил руководителя Киевской обладминистрации.

Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов уволил Анатолия Присяжнюка с должности председателя Киевской областной государственной администрации и назначил на его место Владимира Шандру, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Согласно статьям 112 и 118 Конституции Украины постановляю: Освободить Присяжнюка Анатолия Иосифовича от должности председателя Киевской областной государственной администрации и назначить Шандру Владимира Николаевича председателем Киевской областной государственной администрации", - говорится в указах.

Источник:..... А. Турчинов сменил руководителя Киевской обладминистрации.Исполняющий обязанности президента Украины Александр ТурчиновАнатолия Присяжнюка с должности председателя Киевской областной государственной администрации и назначил на его место Владимира Шандру, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства."Согласно статьям 112 и 118 Конституции Украины постановляю: Освободить Присяжнюка Анатолия Иосифовича от должности председателя Киевской областной государственной администрации и назначить Шандру Владимира Николаевича председателем Киевской областной государственной администрации", - говорится в указах.Источник:..... Читать новость...

Кабмин уволил Вятровича...

Кабинет министров Украины уволил Владимира Вятровича с должности главы Украинского института национальной памяти. Об этом написал народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский в Facebook.

«Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович», - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил и сам Вятрович, опубликовав соответствующий пост в Facebook.

«Я завершил каденцию на посту председателя Украинского института национальной памяти», - отметил он.

..... Кабинет министров УкраиныВладимира Вятровича с должности главы Украинского института национальной памяти. Об этом написал народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский в Facebook.«Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович», - говорится в сообщении.Эту информацию подтвердил и сам Вятрович, опубликовав соответствующий пост в Facebook.«Я завершил каденцию на посту председателя Украинского института национальной памяти», - отметил он...... Читать новость...