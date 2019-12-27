Новость Гончарук рассказал, в каких городах уже пересматривают тарифы на тепло Добавлено: 2019-12-27 12:33:38 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, в каких городах страны уже начали пересматривать тарифы на отопление.

Среди них значатся Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов (Киевская область) и Кропивницкий.

«Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу», - написал он в Telegram.

Ранее Гончарук сообщил, что Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют правила предоставления услуг отопления и правила поставки тепловой энергии. По его словам, это позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое со следующей зимы.

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Тарифы на тепло могут снизиться на 30% уже в декабре, - Гонч...

Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют правила предоставления услуг отопления и правила поставки тепловой энергии. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, это позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

«С сегодняшнего дня теплопоставщики могут перечислить платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти», - написал он в Telegram. Гончарук добавил, что украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет.

«Мы дали необходимый механизм. Теперь вся о..... Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют правила предоставления услуг отопления и правила поставкивой энергии. Об этом сообщил премьер-министр АлексейПо его словам, это позволяет уменьшить сумму в платежке задо 30%.«С сегодняшнего дняпоставщики могут перечислить платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может бытьниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти», - написал он в Telegram.добавил, что украинцы должны почувствовать изменения в своих платежкахсейчас, а не через 3-5 лет.«Мы дали необходимый механизм. Теперь вся о..... Читать новость...

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон начнется без особых проблем, кроме двух городов - Смила и Новый Раздел.

«Я сейчас с уверенностью могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем. Исключением являются лишь два города – это Смила и Новый Раздел. Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы – и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже», - заявил он в своем видеоблоге «Чашка премьера».

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&n..... Премьер-министр Украины Алексейзаявил, что отопительный сезон начнется без особых проблем, кроме двух городов - Смила и Новый Раздел.«Я сейчас с уверенностью могу сказать, что во всехотопительный сезон начнется без особых проблем. Исключением являются лишь два города – это Смила и Новый Раздел. Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы – и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже», - заявил он в своем видеоблоге «Чашка премьера».По его словам, это связано с тем, что отопление в этихподавали частные компании – и они своими действиями создали критические ситуации.&n..... Читать новость...

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины пока что не намерен повышать тарифы на отопление. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось и правительство не планирует в ближайшее время делать то, чтобы повысились тарифы», - сказал он.

Также Гончарук подчеркнул, что решение об этом принимает не только Кабмин.

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«Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление.

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В Украине снизят тарифы на тепло и горячую воду?...



Кабинет министров Украины рекомендовал национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, пересмотреть нынешние тарифы на горячее водоснабжение и тепловую энергию с учетом новых цен на природный газ. Стоит отметить, что такой пересмотр тарифов в Кабмине порекомендовали провести и местным органам самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

О таком предложении правительства Украины стало известно из соответствующего пункта постановления Кабмина №951 от 30.12.2013. Согласно этому документу, местные и центральные органы исполнительной власти в Украине должны проконтролировать вопрос со снижением тарифов на теплоносители для населения.

..... Кабинет министров Украины рекомендовал национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, пересмотреть нынешниена горячее водоснабжение ивую энергию с учетом новых цен на природный газ. Стоит отметить, что такой пересмотр тарифов в Кабмине порекомендовали провести и местным органам самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.О таком предложении правительства Украины стало известно из соответствующего пункта постановления Кабмина №951 от 30.12.2013. Согласно этому документу, местные и центральные органы исполнительной власти в Украине должны проконтролировать вопрос со снижением тарифов наносители для населения...... Читать новость...

МВФ призывает Украину постепенно повышать тарифы на газ и те...



Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) призвал Украину к постепенному повышению тарифов на газ и тепло, улучшению платежной дисциплины.

"Всеобъемлющая реформа энергетического сектора имеет решающее значение для снижения нагрузки на бюджет и обретения энергетической независимости", - отмечает МВФ в комментариях к консультациям по статье IV устава, обнародованным в субботу.

По мнению МВФ, повышение тарифов, наряду с инвестициями во внутреннее производство энергоносителей, позволит сбалансировать спрос и предложение на них.

Важными направлениями энергетической стратегии Украины также должны стать энергоэффективность и улучшение системы субс..... Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) призвал Украину к постепенному повышению тарифов на газ и, улучшению платежной дисциплины."Всеобъемлющая реформа энергетического сектора имеет решающее значение для снижения нагрузки на бюджет и обретения энергетической независимости", - отмечает МВФ в комментариях к консультациям по статье IV устава, обнародованным в субботу.По мнению МВФ, повышение тарифов, наряду с инвестициями во внутреннее производство энергоносителей, позволит сбалансировать спрос и предложение на них.Важными направлениями энергетической стратегии Украины также должны стать энергоэффективность и улучшение системы субс..... Читать новость...

НКРЭКУ: Органы местного самоуправления завышают тарифы на те...

Некоторые органы местного самоуправления устанавливают необоснованно завышенные тарифы на тепло для населения. Об этом сообщили в НКРЭКУ, передает УНН.

“После проведения тарифной децентрализации полномочия по установлению тарифов части субъектов хозяйствования, которые не подпадают под критерии лицензирования НКРЭКУ, перешли в местные органы власти. Получив такие полномочия, некоторые органы местного самоуправления начали устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала НКРЭКУ”, - говорится в сообщении.

В Комиссии отметили, что когда регулятор устанавливал тарифы на тепло, то эти..... Некоторые органы местного самоуправления устанавливают необоснованно завышенныенадля населения. Об этом сообщили в НКРЭКУ, передает УНН.“После проведения тарифной децентрализации полномочия по установлению тарифов части субъектов хозяйствования, которые не подпадают под критерии лицензирования НКРЭКУ, перешли в местные органы власти. Получив такие полномочия, некоторые органы местного самоуправления начали устанавливатьна жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала НКРЭКУ”, - говорится в сообщении.В Комиссии отметили, что когда регулятор устанавливална, то эти..... Читать новость...

С 1 апреля выросли тарифы на тепло и горячую воду для населе...

С 1 апреля этого года в Украине увеличиваются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе тарифы на горячую воду и тепло для населения, передает УНН.

Так, с сегодняшнего дня средний тариф на тепло для населения увеличится на 72% - до 537,2 грн за Гкал по решению НКРЭКУ. Как отмечалось в соответствующем решении комиссии от 3 марта, такие мероприятия осуществляются в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.

Также с 1 апреля тарифы на горячую воду вырастут в среднем по Украине на 55%. Подорожание тарифов на холодную воду согласно решению НКРЭКу состоится с 1 мая этого года. Согласно принятому решению, повышение тарифов..... С 1 апреля этого года в Украине увеличиваютсяна жилищно-коммунальные услуги, в том числена горячую воду идля населения, передает УНН.Так, с сегодняшнего дня средний тариф надля населения увеличится на 72% - до 537,2 грн за Гкал по решению НКРЭКУ. Как отмечалось в соответствующем решении комиссии от 3 марта, такие мероприятия осуществляются в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.Также с 1 апреляна горячую воду вырастут в среднем по Украине на 55%. Подорожание тарифов на холодную воду согласно решению НКРЭКу состоится с 1 мая этого года. Согласно принятому решению, повышение тарифов..... Читать новость...