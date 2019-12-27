Новость Тейлор сказал, как можно решить проблему границы на Донбассе Добавлено: 2019-12-27 13:23:59 Корреспондент: Алексей Свидров

Проблема контроля над украинско-российской границей на Донбассе может быть решена путем передачи контроля международным силам. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает «Европейская правда».

По его словам, за год-два можно достичь договоренности о том, что россияне выйдут с Донбасса. При этом, считает дипломат, самым сложным является вопрос о передаче границы.

«Но можно найти срединное решение, по которому россияне передают контроль над границей не украинскому правительству, а международным силам. Нет, не сепаратистам, не марионеткам РФ, а действительно международным посредникам», - сказал Тейлор.

В частности, это может быть определенная расширена миссия ОБСЕ или миссия ООН.

«Но эта международная сила должна контролировать границу и гарантировать такой уровень безопасности, при котором будет возможно провести выборы. Ведь выборы на этой территории не могут состояться, пока там присутствуют русские и пока россияне контролируют границу», - добавил он.

ЧИТАЙТЕ: Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Решить проблему можно путем переговоров со студентами – Арбу...



Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что он категорически против проведения перевыборов в стране. По его мнению, выйти из сложившейся ситуации можно путем переговоров со студентами. При этом Арбузов подчеркнул, что переговоры должны проходить не на улице, под давлением протестов, а за столом.

Как отметил чиновник, он не видит смысла в том, чтобы отправлять в отставку правительство или президента. Как отметил Арбузов, во-первых, на перевыборы нет средств, а во-вторых, это может привести к тому, что страна в итоге останется без бюджета на 2014 год.

По его словам, вести переговоры следует со студентами, поскольку именно они первыми вышли на улицы и за..... Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что он категорически против проведения перевыборов в стране. По его мнению, выйти из сложившейся ситуациипутем переговоров со студентами. При этом Арбузов подчеркнул, что переговоры должны проходить не на улице, под давлением протестов, а за столом.Как отметил чиновник, он не видит смысла в том, чтобы отправлять в отставку правительство или президента. Как отметил Арбузов, во-первых, на перевыборы нет средств, а во-вторых, это может привести к тому, что страна в итоге останется без бюджета на 2014 год.По его словам, вести переговоры следует со студентами, поскольку именно они первыми вышли на улицы и за..... Читать новость...

Решить проблему на «Осокорках» можно за пару минут, – Виктор...



Комментируя протест киевлян против скандальной стройки на «Осокорках», народный депутат Украины Виктор Балога сообщил, что соответствующее решение принималось еще в то время, когда мэром столицы был Леонид Черновецкий. При этом он обратил внимание на то, что помимо ограждения на том месте на данный момент ничего нет – ни котлована, ни фундамента, ни техники.

«Казалось бы - ну что мешает народному мэру Кличко отменить решение Черновецкого? Ну отмени ты решение, собери общество, которое протестует, посади вместе с ними деревья и скажи, что пока ты мэр - на этом месте не то, что торговый центр, киоск никто не поставит», - отметил Виктор Балога.

&nbs..... Комментируя протест киевлян против скандальной стройки на «Осокорках», народный депутат Украины Виктор Балога сообщил, что соответствующее решение принималось еще в то время, когда мэром столицы был Леонид Черновецкий. При этом он обратил внимание на то, что помимо ограждения на том месте на данный момент ничего нет – ни котлована, ни фундамента, ни техники.«Казалось бы - ну что мешает народному мэру Кличко отменить решение Черновецкого? Ну отмени ты решение, собери общество, которое протестует, посади вместе с ними деревья и скажи, что пока ты мэр - на этом месте не то, что торговый центр, киоск никто не поставит», - отметил Виктор Балога.&nbs..... Читать новость...

Жилищную проблему в Киеве можно решить за счет городов-спутн...



Современные комфортабельные районы Киева, которые будут соединены автобанами с центром столицы, должны появиться в Ирпене, Вышгороде, Обухове, Броварах и Борисполе. Об этом заявил Василий Куйбида, экс-министр регионального развития и строительства Украины.

По его словам, решить проблему обеспечения Киева новым качественным жильем власти должны, вспомнив об окраинах столицы. Внешняя линия застройки должна пройти по Вышгороду, Обухову, Ирпеню, Борисполю и Броварам. Экс-министр считает, что на основе этих городов можно обустроить комфортабельные районы для жителей Киева, соединив их с центром столицы многоканальными автобанами. По мнению Куйбиды, это позволит за короткое время доехать из одн..... Современные комфортабельные районы Киева, которые будут соединены автобанами с центром столицы, должны появиться в Ирпене, Вышгороде, Обухове, Броварах и Борисполе. Об этом заявил Василий Куйбида, экс-министр регионального развития и строительства Украины.По его словам,обеспечения Киева новым качественным жильем власти должны, вспомнив об окраинах столицы. Внешняя линия застройки должна пройти по Вышгороду, Обухову, Ирпеню, Борисполю и Броварам. Экс-министр считает, что на основе этих городовобустроить комфортабельные районы для жителей Киева, соединив их с центром столицы многоканальными автобанами. По мнению Куйбиды, это позволит за короткое время доехать из одн..... Читать новость...

Проблему наполнения Пенсионного фонда можно решить созданием...



Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк напомнил, что правительство Азарова обещало уменьшить дефицит Пенсионного фонда и увеличить пенсии, но в итоге все произошло наоборот. Об этом он сообщил, выступая с парламентской трибуны.

По его словам, дефицит Пенсионного фонда составляет 22 миллиарда гривен, а пенсии остались на том же уровне, на котором они были десять лет назад.

«Именно поэтому мы предложили премьеру уйти в отставку с минимальной пенсией в 863 гривны, которой он обеспечил всех украинцев», - сообщил Арсений Яценюк.

Он также напомнил, что оппозиция была против принятия пенсионной реформы, когда ее еще рассматривал..... Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк напомнил, что правительство Азарова обещало уменьшить дефицит Пенсионного фонда и увеличить пенсии, но в итоге все произошло наоборот. Об этом он сообщил, выступая с парламентской трибуны.По его словам, дефицит Пенсионного фонда составляет 22 миллиарда гривен, а пенсии остались на том же уровне, на котором они были десять лет назад.«Именно поэтому мы предложили премьеру уйти в отставку с минимальной пенсией в 863 гривны, которой он обеспечил всех украинцев», - сообщил Арсений Яценюк.Он также напомнил, что оппозиция была против принятия пенсионной реформы, когда ее еще рассматривал..... Читать новость...

Партия регионов считает, что проблему «кнопкодавства» можно...



Депутаты из фракции Партии регионов считают, что проблему так называемой «игры на пианино» в парламенте можно решить при помощи сокращения времени для голосования. Об этом заявил во время одного из интервью депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов.

«Было бы куда проще, если бы время, отведенное для голосования, сократили с десяти секунд до трех. И все – проблема решена. Не нужно для этого внедрять какие-то там кнопки или датчики», - считает Лукьянов.

По его словам, предприняв такую меру, у депутатов попросту не оставалось бы времени для того, чтобы голосовать за кого-то еще.

Также депутат прокомментировал и предложение оппозиц..... Депутаты из фракции Партии регионов считают, чтотак называемой «игры на пианино» в парламентепри помощи сокращения времени для голосования. Об этом заявил во время одного из интервью депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов.«Было бы куда проще, если бы время, отведенное для голосования, сократили с десяти секунд до трех. И все – проблема решена. Не нужно для этого внедрятьие-то там кнопки или датчики», - считает Лукьянов.По его словам, предприняв такую меру, у депутатов попросту не оставалось бы времени для того, чтобы голосовать за кого-то еще.Также депутат прокомментировал и предложение оппозиц..... Читать новость...

Проблему перегруженности украинских СИЗО можно решить путем ...

Министр юстиции Украины Александр Лавринович предлагает решить проблему перегруженности украинских СИЗО путем привлечения частных инвестиций.

"Пока мы не изменим ситуацию в изоляторах и других учреждениях пенитенциарной службы, не будем иметь морального права говорить о том, что у нас человек есть наивысшая ценность. И что это записано в Конституции. Нам нужно строить новые...", - заявил глава Минюста в опубликованном в пятницу интервью еженедельнику "2000".

"Если мы будем обеспечивать заключенным нормальные условия содержания, то преимущественное количество граждан Украины, а также других стран не скажут, что полицейское государство строим",..... Министр юстиции Украины Александр Лавринович предлагаетперегруженности украинских СИЗО путем привлечения частных инвестиций."Пока мы не изменим ситуацию в изоляторах и других учреждениях пенитенциарной службы, не будем иметь морального права говорить о том, что у нас человек есть наивысшая ценность. И что это записано в Конституции. Нам нужно строить новые...", - заявил глава Минюста в опубликованном в пятницу интервью еженедельнику "2000"."Если мы будем обеспечивать заключенным нормальные условия содержания, то преимущественное количество граждан Украины, а также других стран не скажут, что полицейское государство строим",..... Читать новость...

Еврокомиссар уверен, что конфликт на Донбассе можно решить т...

Конфликт на Донбассе может остановить только политическое решение. Об этом сказал Европейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению в кризисных ситуациях Христос Стилианидис на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Нам нужно политическое решение этого конфликта, решение, что полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Этот конфликт привел к тяжелому гуманитарному кризису. Европейский Союз в Украине для того, чтобы помочь, мы с Украиной с самого начала этого кризиса, и мы не оставим Украину", - сказал он.

По словам Х. Стилианидиса, Евросоюз продолжит помогать Украине, в частности беженцам. &q..... Конфликт наможет остановить только политическое решение. Об этомЕвропейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению в кризисных ситуациях Христос Стилианидис на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН."Нам нужно политическое решение этого конфликта, решение, что полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Этот конфликт привел к тяжелому гуманитарному кризису. Европейский Союз в Украине для того, чтобы помочь, мы с Украиной с самого начала этого кризиса, и мы не оставим Украину", -он.По словам Х. Стилианидиса, Евросоюз продолжит помогать Украине, в частности беженцам. &q..... Читать новость...

Ющенко знает, как решить проблему Тимошенко...

В Европарламенте состоялась международная конференция «ЕС-Украина: время разговаривать», в которой принял участие экс-президент Украины Виктор Ющенко. На ней политик высказал не только свое мнение о проблеме с Юлией Тимошенко, но и рассказал, как ее можно решить. Виктор Ющенко убежден, что украинской власти и оппозиции ни вместе, ни самостоятельно достичь консенсуса в этом вопросе не удастся. К диалогу необходимо подключать третью сторону – Евросоюз – и при этом применять политико-правовые инструменты.

«Рецепт решения этой проблемы находится в системе политико-правовых инструментов. Слово «политико» - подчеркнуть. Без политических инструментов эту ..... В Европарламенте состоялась международная конференция «ЕС-Украина: время разговаривать», в которой принял участие экс-президент Украины Виктор Ющенко. На ней политик выне только свое мнение о проблеме с Юлией Тимошенко, но и расее. Виктор Ющенко убежден, что украинской власти и оппозиции ни вместе, ни самостоятельно достичь консенсуса в этом вопросе не удастся. К диалогу необходимо подключать третью сторону – Евросоюз – и при этом применять политико-правовые инструменты.«Рецепт решения этой проблемы находится в системе политико-правовых инструментов. Слово «политико» - подчеркнуть. Без политических инструментов эту ..... Читать новость...