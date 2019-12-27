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|Новость
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В Украине создали транспортный портал э-услуг
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|Добавлено:
|2019-12-27 14:00:57
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
В Украине создали транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua, который объединяет электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли в одну систему. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
На транспортном портале можно заказать не только государственные административные услуги в области транспорта, но и получить общие тематические сервисы.
Среди возможных функций представлены:
- Бронирование разрешений на международные перевозки.
- Интегрированная система идентификации id.gov.ua
- Онлайн подача и уплата заявки
- Быстрая проверка документов
- Бронирование определенного бланке разрешения для определенного перевозчика
Процедура занимает до 3 минут.
- Пост-контроль
Обмен данными с таможнею предоставляет возможности реального отслеживания злоумышленников, которые пытаются подделать разрешения или нарушают порядок их использования.
Каждое зарегистрированное разрешение может быть прослежена с момента его бронирования или печати до пересечения границы и возврат на пункт выдачи разрешения.
- Разрешения на негабаритные перевозки
- Интегрированная система идентификации id.gov.ua
- Онлайн подача и уплата заявки
- Значительное ускорение процедуры
- Е-протокол
Для учета и оперативной обработки протоколов актов, выписываются инспекторами Укртрансбезопасности был введен новый формат - е-протокол.
Позволяет инспекторам напрямую с дороги оперативно передавать в департамент контроля Укртрансбезопасности информацию о нарушителей с целью дальнейшей обработки инцидентов.
- Видеонаблюдение
Для осуществления общественного контроля и повышения прозрачности процесса выдачи разрешений организована трансляция с Пунктов выдачи разрешений в городах Ковель, Голобы, Львов, Винница, Хмельницкий, Борисполь, Коростень.
В ближайшее время планируется добавление еще 7 пунктов и других важных объектов.
- э-ТТН Электронный документ для подтверждения права на осуществление грузовых перевозок
Сейчас введен пилотный проект, построена центральная база данных электронной ТТН, в нее вносятся данные от коммерческих систем документооборота обслуживающих грузоперевозчиков.
"Ожидайте портале в ближайшее время расширение сервисов для автотранспорта (разрешение на перегрузку), сервисы для моряков и возможность регистрации воздушных судов", - подчеркнул Владислав Криклий.
Отмечается, что портал будет наполняться сервисами, а также в планах внедрение платежных сервисов, подключение к системе электронного взаимодействия Трембита, внедрение Security Operation Center на базе центра кибербезопасности ГП ГЦЦК.
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