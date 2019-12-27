Новость В Украине создали транспортный портал э-услуг Добавлено: 2019-12-27 14:00:57 Корреспондент: Алексей Свидров

В Украине создали транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua, который объединяет электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли в одну систему. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

На транспортном портале можно заказать не только государственные административные услуги в области транспорта, но и получить общие тематические сервисы.

Среди возможных функций представлены:

Бронирование разрешений на международные перевозки.

Интегрированная система идентификации id.gov.ua

Онлайн подача и уплата заявки

Быстрая проверка документов

Бронирование определенного бланке разрешения для определенного перевозчика

Процедура занимает до 3 минут.

Пост-контроль

Обмен данными с таможнею предоставляет возможности реального отслеживания злоумышленников, которые пытаются подделать разрешения или нарушают порядок их использования.

Каждое зарегистрированное разрешение может быть прослежена с момента его бронирования или печати до пересечения границы и возврат на пункт выдачи разрешения.

Разрешения на негабаритные перевозки

Интегрированная система идентификации id.gov.ua

Онлайн подача и уплата заявки

Значительное ускорение процедуры

Е-протокол

Для учета и оперативной обработки протоколов актов, выписываются инспекторами Укртрансбезопасности был введен новый формат - е-протокол.

Позволяет инспекторам напрямую с дороги оперативно передавать в департамент контроля Укртрансбезопасности информацию о нарушителей с целью дальнейшей обработки инцидентов.

Видеонаблюдение

Для осуществления общественного контроля и повышения прозрачности процесса выдачи разрешений организована трансляция с Пунктов выдачи разрешений в городах Ковель, Голобы, Львов, Винница, Хмельницкий, Борисполь, Коростень.

В ближайшее время планируется добавление еще 7 пунктов и других важных объектов.

э-ТТН Электронный документ для подтверждения права на осуществление грузовых перевозок

Сейчас введен пилотный проект, построена центральная база данных электронной ТТН, в нее вносятся данные от коммерческих систем документооборота обслуживающих грузоперевозчиков.

"Ожидайте портале в ближайшее время расширение сервисов для автотранспорта (разрешение на перегрузку), сервисы для моряков и возможность регистрации воздушных судов", - подчеркнул Владислав Криклий.

Отмечается, что портал будет наполняться сервисами, а также в планах внедрение платежных сервисов, подключение к системе электронного взаимодействия Трембита, внедрение Security Operation Center на базе центра кибербезопасности ГП ГЦЦК.

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По..... в скором времени будет создан единый веб-административных услуг. Соответствующее решение было принято на правительственном заседании в четверг, 3 января, - сообщает пресс-служба Государственного агентства науки, инноваций и информатизации.Нае каждый желающий сможет скачать и заполнить в электронной форме заявления, а также другие документы, необходимые для предоставления административных услуг. Кроме того, веб-будет содержать информацию о центрах предоставления административных услуг, адреса электронной почты тех ведомств, которые их предоставляют, а также перечень предлагаемых административных услуг, электронные формы заявлений и другие важные документы.По..... Читать новость...

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Источник: УНН..... Президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ сообщил о создании электронногоа для петиций, передает УНН.Глава государства сообщил, что "сегодня выходим на созданиеа для петиций для граждан".Читайте: Реформы вначались, - Петр Порошенко"Мы нашу модель позаимствовали у Великобритании", - отметил П. Порошенко.По его словам, петиции показали свою результативность во время проведения второго Майдана.Источник: УНН..... Читать новость...

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В Украине в 17 регионах выросли доходы от услуг связи...



В 17 регионах Украины выросли доходы от услуг связи.

В течение 11 месяцев текущего года в 17 регионах Украины выросли доходы от услуг связи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.

В региональном разрезе доходы от услуг связи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 17 регионах Украины, из них наибольшими темпами росли доходы в Одесской, Николаевской, Львовской, Закарпатской и Киевской областях.

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В Украине предоставили услуг компьютерного программирования ...



Объем услуг по компьютерному программированию в этом году составил почти 10 млрд грн.

За 11 месяцев текущего года в Украине предоставили услуг компьютерного программирования на сумму 9 млрд 613 млн грн. Об этом говорится в официальных данных Государственного комитета статистики, сообщает УНН.

Только в ноябре объем вышеуказанных услуг составил 945,1 млн.

В это же время, в течение года населению предоставили таких услуг на сумму 319,7 млн грн.

В это же время, по результатам трех кварталов текущего года, украинские предприятия экспортировали компьютерных и информационных услуг на сумму 764,2 млн. долларов.

"В течение января-сентября наши компании экспортировали компьютерны..... Объем услуг по компьютерному программированию в этом году составил почти 10 млрд грн.За 11 месяцев текущего года впредоставили услуг компьютерного программирования на сумму 9 млрд 613 млн грн. Об этом говорится в официальных данных Государственного комитета статистики, сообщает УНН.Только в ноябре объем вышеуказанных услуг составил 945,1 млн.В это же время, в течение года населению предоставили таких услуг на сумму 319,7 млн грн.В это же время, по результатам трех кварталов текущего года, украинские предприятия экспортировали компьютерных и информационных услуг на сумму 764,2 млн. долларов."В течение января-сентября наши компании экспортировали компьютерны..... Читать новость...