Новость Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий Добавлено: 2019-12-27 14:36:12 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров передал на приватизацию 530 государственных предприятий.

«Почти за 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам», - написал он в Telegram.

По его словам, общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен, и в 2020 году начнутся прозрачные аукционы через Прозорро.Продажи.

Ранее Фонд государственного имущества Украины впервые обнародовал полный перечень объектов, подлежащих приватизации.

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Народные депутаты Юрий Деревянко и Ирина Суслова собираются зарегистрировать в Верховной Раде проект постановления о введении до 1 января 2017 года моратория на приватизацию государственных и коммунальных предприятий.

Как считает Юрий Деревянко, приватизация государственных и коммунальных предприятий должна осуществляться исключительно путем публичной продажи акций.

«Также мы требуем провести проверку приватизации стратегических, топливно-энергетических и оборонных объектов, которые были приватизированы в 2010-15 годах», - добавил депутат.

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Кабмин решил выставить на приватизацию часть акций "Донбассэ...

Правительство решило продать часть акций "Донбассэнерго" .

Кабинет министров Украины решил выставить на приватизацию 25%+1 акцию компании ПАО "Донбассэнерго". Об этом говорится в постановлении № 23 от 22 января 2014 года, передает УНН.

Согласно постановлению, акции ПАО "Донбассэнерго" планируют разместить через аукционы по методу повышения и снижения цены, начиная с 31 декабря и завершить 30 июня этого года.

По информации Кабмина уставный капитал компании составляет 236 млн 443 тыс. 10 гривен.

Источник: УНН..... Правительство решило продать часть акций "Донбассэнерго" .Кабинет министров Украины решил выставить на25%+1 акцию компании ПАО "Донбассэнерго". Об этом говорится в постановлении № 23 от 22 января 2014 года, передает УНН.Согласно постановлению, акции ПАО "Донбассэнерго" планируют разместить через аукционы по методу повышения и снижения цены, начиная с 31 декабря и завершить 30 июня этого года.По информацииа уставный капитал компании составляет 236 млн 443 тыс. 10 гривен.Источник: УНН..... Читать новость...

Кабмин передал Луганской ОГА бюджетные полномочия...

Кабмин передал право осуществления функций Луганского областного совета в части бюджетных полномочий Луганской областной государственной администрации. Об этом говорится в соответствующем распоряжении №22, опубликованном на правительственном портале.

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В час..... право осуществления функций Луганского областного совета в части бюджетных полномочий Луганской областной государственной администрации. Об этом говорится в соответствующем распоряжении №22, опубликованном на правительственном портале.Читайте: Москаль утвердил временную роспись бюджета Луганской области на 2015 годВ соответствии со статьей 672 Бюджетного кодекса Украины в связи с прекращением деятельности Луганского областного совета,постановил: согласиться с предложением Луганской облгосадминистрации по осуществлению указанной администрацией на период проведения антитеррористической операции функций Луганского областного совета в части бюджетных полномочий.В час..... Читать новость...

Кабмин передал МВФ проект государственного бюджета на 2017 г...

Кабинет министров отправил в Международный валютный фонд проект государственного бюджета на 2017 год.

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"Сейчас проект бюджета направлен миссии МВФ. Они с ним работают, задают вопросы. Мы отвечаем. То есть идет диалог. Если не будет дополнительных вопросов, мы можем быстро завершить. Если будут дополнительные вопросы, будем работать вместе", - заявил министр финансов Александр Данилюк.

Он также допустил, что миссия МВФ приедет в Украину в октябре.

"У нас есть обязательства перед народом - реализовывать реформы. Этим сейчас занимается и Минфин, и Кабмин", - сказал Данилюк.

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Кабмин увеличил финансирование угледобывающих предприятий...

Правительство увеличило расходы на поддержку угледобывающих предприятий на 58 млн грн.

Кабинет министров Украины увеличил расходы на поддержку угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции на 58,3 млн грн. Об этом говорится в распоряжении от 23 декабря 2013 № 1003-р, обнародованном на правительственном портале, передает УНН.

Кроме того, почти 6 млн грн пойдет на поддержку физической защиты ядерных установок и ядерных материалов. Средства будут выделены путем перераспределения расходов Минэнергоугля.

В частности, правительство уменьшило объем расходов развития на реструктуризацию угольной и торфодобыва..... Правительство увеличило расходы на поддержку угледобывающихна 58 млн грн.Кабинет министров Украины увеличил расходы на поддержку угледобывающихна частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции на 58,3 млн грн. Об этом говорится в распоряжении от 23 декабря 2013 № 1003-р, обнародованном на правительственном портале, передает УНН.Кроме того, почти 6 млн грн пойдет на поддержку физической защиты ядерных установок и ядерных материалов. Средства будут выделены путем перераспределения расходов Минэнергоугля.В частности, правительство уменьшило объем расходов развития на реструктуризацию угольной и торфодобыва..... Читать новость...

Кабмин предложил исключить 1200 предприятий из списков страт...

Кабинет Министров предложил парламенту рассмотреть законопроект об исключении сразу 1200 предприятий из списков стратегических объектов, которые не могут быть приватизированы. Правительство Украины предлагает продать данные объекты на мировых биржах.

С таким заявлением сегодня, 9 декабря, выступил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Напомним, что сегодня был представлен проект «Программы действий правительства», сообщает корреспондент «Укринформа».

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«В парламент был направлен закон о перечне объектов, которые находятся в государственной собственности и не подлежат приватизаци..... Кабинет Министров предложил парламенту рассмотреть законопроект об исключении сразу 1200из списков стратегических объектов, которые не могут быть приватизированы. Правительство Украины предлагает продать данные объекты на мировых биржах.С таким заявлением сегодня, 9 декабря, выступил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Напомним, что сегодня был представлен проект «Программы действий правительства», сообщает корреспондент «Укринформа».Читайте:намерен принять закон о долгосрочной аренде земли, – Яценюк«В парламент был направлен закон о перечне объектов, которые находятся в государственной собственности и не подлежат приватизаци..... Читать новость...