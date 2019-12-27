Новость Гончарук назвал главные нововведения реформы рынка труда Добавлено: 2019-12-27 15:02:09 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины одобрил реформу рынка труда. Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

«Реформа рынка труда - 1 млн новых рабочих мест за 5 лет и поиск новой работы за 2 месяца», - говорится в сообщении.

Также Гончарук назвал ключевые нововведения реформы:

сохранение и расширение социальных прав работников;

увеличение количества легальных рабочих мест;

равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

повышение доходов работников по всей Украине;

гармонизация украинского законодательства с европейским

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опубликовал статьи правительственного проекта Трудового кодекса, которые регулируют отношения между работодателем и работником при заключении и расторжении трудового договора.

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Петр Порошенко назвал цель реформы правосудия...

Президент Украины Петр Порошенко считает, что основная задача проведения реформы правосудия и внесения изменений в Конституцию - становление независимого суда.

Об этом он заявил во время встречи с главами конституционных судов Грузии - Георгием Папуашвили, Литвы - Дейнюсом Жалимасом, Латвии - Алдисом Лавиньшем и Молдовы - Александру Тэнасе.

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Фото: media...... Президент Украины Петр Порошенко считает, что основная задача проведенияправосудия и внесения изменений в Конституцию - становление независимого суда.Об этом он заявил во время встречи с главами конституционных судов Грузии - Георгием Папуашвили, Литвы - Дейнюсом Жалимасом, Латвии - Алдисом Лавиньшем и Молдовы - Александру Тэнасе."Ключевая позиция - сделать суд и судебную ветвь власти в целом по-настоящему независимой", - сказал Порошенко.Комментируя реформу децентрализации, президент заявил, что "это кардинальное изменение системы построения государственной и местной власти, которая базируется исключительно на европейской модели".Фото: media...... Читать новость...

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Розенко назвал повышение страхового стажа главной ошибкой пе...



Народный депутат Украины от фракции «УДАР» Павел Розенко считает, что повышение страхового стажа является главной ошибкой пенсионной реформы.

Как он напомнил, на сегодняшний день страховой стаж для мужчин в Украине составляет 35 лет, а для женщин – 30 лет. При этом депутат отметил, что это самый большой страховой стаж во всей Европе.

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