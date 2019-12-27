Новость Для украинцев вводят электронную систему растаможивания автомобилей Добавлено: 2019-12-27 15:29:21 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины вводит электронную систему растаможивания автомобилей. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает «112 Украина».

«Только что мы презентовали систему "Электронный транспортный портал", где мы продемонстрировали, как в несколько кликов можно будет делать бронирование этих разрешений, чтобы не стоять в очередях, не жаловаться. Мы делаем это в цифровом формате. Пока дополнительно убирается это разрешение, в дальнейшем я рассчитываю, что будет с той же Польшей вообще цифровой обмен», - отметил он.

По его словам, Украина получила от Польши 15 тыс. разрешений. Сейчас в наличии осталось более 3 тысяч. Перевозчики имеют возможность обратиться за разрешением и получить его.

Отмечается, что с сегодняшнего дня разрешения можно забронировать.

Ранее Министерство внутренних дел Украины заявило о достижении с общественной организацией «АвтоЕвроСила» компромисса в вопросе растаможки авто.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2288, который откладывает введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года. «За» проголосовали 285 народных депутатов.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

В Киеве введут единую электронную медицинскую систему, - Рад...



До конца текущего года в медицинских учреждениях Киева планируется электронный рецепт. Отметим, что в будущем вместе с электронными больничными листами и единой электронной базой это позволит сформировать единую электронную медицинскую систему Киева. Такой информацией поделился замглавы КГГА Михаил Радуцкий, передает пресс-служба ведомства.

Читайте: Порошенко просит ВР поддержать введение онлайн-петиций

«Я хочу отметить, что для модернизации системы здравоохранения Киева требуется системный подход. Сейчас мы планируем на базе существующей компьютерной программы создать единую электронную медицинскую систему - "Электронное здоровье". Данная система будет хранить базу данн..... До конца текущего года в медицинских учреждениях Киева планируется электронный рецепт. Отметим, что в будущем вместе с электронными больничными листами и единой электронной базой это позволит сформировать единуюмедицинскуюКиева. Такой информацией поделился замглавы КГГА Михаил Радуцкий, передает пресс-служба ведомства.Читайте: Порошенко просит ВР поддержать введение онлайн-петиций«Я хочу отметить, что для модернизации системы здравоохранения Киева требуется системный подход. Сейчас мы планируем на базе существующей компьютерной программы создать единуюмедицинскую- "Электронное здоровье". Данная система будет хранить базу данн..... Читать новость...

С 7 июля в зоне АТО введут электронную систему пропускного р...

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что с 7 июля в зоне проведения Антитеррористической операции будет введена электронная система пропускного режима. Как проинформировали УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов сказал в ходе совещания по вопросам пропускного режима через линию соприкосновения в зоне АТО. В совещании приняли участие руководители Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины.

«На пропускных пунктах в зоне АТО с 7 июля текущего года будет введена электронная система пропускного режима», - отметил Турчинов, объяснив, что для получения пропу..... Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что с 7 июля в зоне проведения Антитеррористической операции будет введена электронная система пропускного режима. Как проинформировали УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов сказал в ходе совещания по вопросам пропускного режима через линию соприкосновения в зоне АТО. В совещании приняли участие руководители Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины.«На пропускных пунктах в зоне АТО с 7 июля текущего года будет введена электронная система пропускного режима», - отметил Турчинов, объяснив, что для получения пропу..... Читать новость...

«Пятый арбитр не заменит электронную систему взятия ворот», ...



Президент ФИФА заявил о том, что новейшие технологии определения взятия ворот собираются ввести уже на ЧМ-2014.

Дополнительный помощник главного судьи никак не сможет заменить специальную электронную систему определения взятия ворот, которую представители ФИФА сейчас постепенно внедряют. Об этом стало известно от главы футбольной организации Йозефа Блаттера.

По его словам, есть две разных вещи – дополнительный (пятый) арбитр и электронная технология определения взятия ворот. В данный момент у представителей ФИФА есть две электронные системы, которые работают и предоставляют данные с очень высокой точностью, отметил Блаттер. "Почему данные системы не работали в Токио (во время ..... Президент ФИФА заявил о том, что новейшие технологии определения взятия ворот собираются ввести уже на ЧМ-2014.Дополнительный помощник главного судьи никак не сможет заменить специальнуюопределения взятия ворот, которую представители ФИФА сейчас постепенно внедряют. Об этом стало известно от главы футбольной организации Йозефа Блаттера.По его словам, есть две разных вещи – дополнительный (пятый) арбитр и электронная технология определения взятия ворот. В данный момент у представителей ФИФА есть две электронные системы, которые работают и предоставляют данные с очень высокой точностью, отметил Блаттер. "Почему данные системы не работали в Токио (во время ..... Читать новость...

НБУ заявляет о возвращении украинцев в банковскую систему...

Национальный банк Украины заявляет об улучшении дел на финансовом рынке, но предупреждает, что радоваться рано. Так, по словам директора генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елены Щербаковой, за последний месяц начал возобновляться приток депозитов в банки, также граждане начали больше сдавать в обменные пункты валюты, чем скупать.

«С начала апреля происходит уменьшение темпов оттока депозитов населения, а за последние два дня мы видим приток. При этом характерно, что приток фиксируется в конце месяца. Люди возвращаются в банковскую систему», - отметила Елена Щербакова.

По словам банкира, апрель стал переломным и на валютном рынке – население на..... Национальный банк Украины заявляет об улучшении дел на финансовом рынке, но предупреждает, что радоваться рано. Так, по словам директора генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елены Щербаковой, за последний месяц начал возобновляться приток депозитов в банки, также граждане начали больше сдавать в обменные пункты валюты, чем скупать.«С начала апреля происходит уменьшение темпов оттока депозитов населения, а за последние два дня мы видим приток. При этом характерно, что приток фиксируется в конце месяца. Люди возвращаются в банковскую», - отметила Елена Щербакова.По словам банкира, апрель стал переломным и на валютном рынке – население на..... Читать новость...

Новый порядок растаможивания товаров неприемлем, - Михаил Са...

Председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили призвал отменить постановления Кабинета министров Украины, регламентирующие растаможивания товаров. Об этом он заявил сегодня, 29 сентября в ходе посещения Грузового таможенного комплекса ООО "Евротерминал" в Одессе, передает корреспондент УНН. "Мы требовали от Кабмина введения единого индикативного показателя для всех таможен, чтобы не было ситуации, когда с одесской таможни грузы искусственно перетекают на другие таможни и там искусственно подвергаются коррупционным манипуляциям. Мы совсем недавно поймали представителя центральной налоговой инспекции, который шантажировал перевозчиков, чтобы он..... Председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили призвал отменить постановления Кабинета министров Украины, регламентирующиетоваров. Об этом он заявил сегодня, 29 сентября в ходе посещения Грузового таможенного комплекса ООО "Евротерминал" в Одессе, передает корреспондент УНН. "Мы требовали от Кабмина введения единого индикативного показателя для всех таможен, чтобы не было ситуации, когда с одесской таможни грузы искусственно перетекают на другие таможни и там искусственно подвергаются коррупционным манипуляциям. Мы совсем недавно поймали представителя центральной налоговой инспекции, который шантажировал перевозчиков, чтобы он..... Читать новость...

Электронная петиция за отмену растаможивания авто и отмену а...



На сайте президента Украины появилась еще одна электронная петиция, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Речь идет о петиции, которой предлагается отменить растаможивание автомобилей, а также акцизный налог на импорт автомобилей.

«Отмените растаможивание и акцизный сбор, сколько можно народ доить, этого нет ни в одной цивилизованной стране», - говорится в петиции, зарегистрированной на сайте.

Электронная петиция была зарегистрирована на сайте 29 августа. Таким образом, ей понадобилось немногим более недели для того, чтобы собрать необходимое количество подписей.

Напомним, что первой петицией, которая собрала необходимое коли..... На сайте президента Украины появилась еще одна электронная петиция, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Речь идет о петиции, которой предлагается отменить растаможивание, а также акцизный налог на импорт«Отмените растаможивание и акцизный сбор, сколько можно народ доить, этого нет ни в одной цивилизованной стране», - говорится в петиции, зарегистрированной на сайте.Электронная петиция была зарегистрирована на сайте 29 августа. Таким образом, ей понадобилось немногим более недели для того, чтобы собрать необходимое количество подписей.Напомним, что первой петицией, которая собрала необходимое коли..... Читать новость...

Производители соков в Украине вводят в заблуждение потребите...

С украинскими соками очень часто возникают проблемы, поскольку производители не всегда указывают правдивую информацию на этикетке о своей продукции. В частности, очень редко можно прочитать есть ли в составе сока искусственные ароматизаторы или нет. В Украине катастрофически не хватает качественного лабораторного контроля, отсюда и возникают все неурядицы, связанные с соками. Об этом сообщила руководитель отдела тестирования общественной организации по защите прав потребителей "Научно-исследовательский Центр независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" Нина Кильдий.

"С соками очень много проблем возникает с тем, что производители вводят потребителя в заблуждение. Ведь с..... С украинскими соками очень часто возникают проблемы, поскольку производители не всегда указывают правдивую информацию на этикетке о своей продукции. В частности, очень редко можно прочитать есть ли в составе сока искусственные ароматизаторы или нет. В Украине катастрофически не хватает качественного лабораторного контроля, отсюда и возникают все неурядицы, связанные с соками. Об этом сообщила руководитель отдела тестирования общественной организации по защите прав потребителей "Научно-исследовательский Центр независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" Нина Кильдий."С соками очень много проблем возникает с тем, что производителипотребителя в заблуждение. Ведь с..... Читать новость...

В США вводят визовые санкции в отношении ряда чиновников и ф...



США вводят визовые санкции против российских чиновников - СМИ.

США в ответ на позицию России в отношении Украины вводят санкции в отношении чиновников и физических лиц, которых считают ответственными за угрозу суверенитету и территориальной целостности этой страны. Об этом заявил Белый дом, передает УНН со ссылкой на иностранные СМИ.

"По поручению президента сегодня госдеп вводит визовые санкции в отношении ряда чиновников и физлиц. Это следствие решения отказать в выдаче виз тем, кто несет прямую или косвенную ответственность за угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Источник: УНН..... СШАвизовые санкции против российских чиновников - СМИ.США в ответ на позицию России в отношении Украинысанкции в отношении чиновников и физических лиц, которых считают ответственными за угрозу суверенитету и территориальной целостности этой страны. Об этом заявил Белый дом, передает УНН со ссылкой на иностранные СМИ."По поручению президента сегодня госдеп вводит визовые санкции в отношении ряда чиновников и физлиц. Это следствие решения отказать в выдаче виз тем, кто несет прямую или косвенную ответственность за угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.Источник: УНН..... Читать новость...