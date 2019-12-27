Новость Разумков подписал закон о новом Избирательном кодексе Добавлено: 2019-12-27 16:21:19 Корреспондент: Алексей Свидров

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №0978.

19 декабря 2019 года ВР приняла новый Избирательный кодекс. Соответствующее решение поддержали 330 депутатов.

Глава государства выразил в своих предложениях ряд замечаний к положениям Избирательного кодекса, в частности, определение системы проведения выборов народных депутатов, городских голов городов с числом избирателей 90 тысяч и более, а также безосновательности потери гражданином статуса субъекта избирательного процесса в связи с отменой его регистрации в качестве кандидата.

В то же время Зеленский акцентировал внимание на отсутствии в документе норм, которыми регулируется механизм замены кандидата в депутаты кандидатом такого же пола в случае отмены регистрации кандидата в депутаты по обращению партии (организации партии), которая выдвинула такого кандидата.

Также в своих предложениях Президент обращает внимание на обеспечение реализации избирательных прав отдельными категориями лиц (внутренне перемещенные лица и лица с инвалидностью).

В то же время он подчеркнул необходимость соблюдения одинаковых подходов к определению ценза оседлости для кандидатов на пост Президента и кандидатов в народные депутаты, формированию состава окружных и участковых избирательных комиссий, уполномоченных организовывать подготовку и проведение выборов Президента, участию общественных организаций в наблюдении на выборах и их права на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, их должностных и служебных лиц.

При этом глава государства обратил внимание парламента на норму об ограничении права политических партий выдвигать кандидатов на общегосударственных выборах, если такая партия не имеет своих местных организаций, зарегистрированных в менее чем 14 административно-территориальных единицах.

К тому же он подчеркнул несогласованность с нормами Конституции наделения членов Центральной избирательной комиссии отдельными новыми полномочиями, недопущение уменьшения процентного барьера полученных голосов избирателей по результатам общегосударственных выборов и кандидатам на должность городского головы для возвращения денежного залога, а также для возмещения партиям, которые по итогам выборов не получили права на участие в распределении депутатских мандатов, расходов, связанных с финансированием своей предвыборной агитации.

В то же время Зеленский акцент внимание на особенностях регулирования правового статуса председателя, заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии Автономной Республики Крым, определении субъекта контроля за правильным и целевым использованием средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение общегосударственных выборов, приведении в соответствие с законом «О публичных закупках» норм Кодекса, которыми регулируются процедуры осуществления закупок товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств для подготовки и проведения выборов.

Кроме того, в предложениях Президента речь идет и об ответственности средств массовой информации за совершение повторного или однократного грубого нарушения требований Кодекса, в случае установления судом факта такого нарушения, а также о необходимости согласовать отдельные положения документа с учетом уже принятых законодательных актов, направленных на совершенствование избирательного законодательства.

К тому же, глава государства обратил внимание на неучитывание рекомендаций международных экспертов по результатам наблюдения за избирательными кампаниями, в частности, по поводу введения ограничений расходов на проведение кампаний, порядка проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины, избранных в одномандатных округах, и замещения народных депутатов Украины, избранных в общегосударственном избирательном округе, полномочия которых были досрочно прекращены, избранных до вступления в силу этого кодекса.

Также Президент в своих предложениях к кодексу указал, что приведенный перечень замечаний не является исчерпывающим.

Напомним, 11 июля 2019 года Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс. Его поддержали 230 народных депутатов.

Однако президент Владимир Зеленский 13 сентября ветировал документ, аргументировав свое решение тем, что кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции, не учитывают последние изменения в избирательное законодательство, не согласуется с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивает надлежащей регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

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