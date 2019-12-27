Новость Закон об ответственности за кнопкодавство направлен на подпись Зеленскому Добавлено: 2019-12-27 17:01:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Законопроект № 2148, который предусматривает введение штрафов за неперсональное голосование народными депутатами, направлен на подпись Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные на странице законопроекта.

29 октября 2019 года Верховная Рада поддержала законопроект об ответственности за кнопкодавство.

Предлагается ввести наказание за голосование депутатом Рады любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

Аппарату необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариями.

Председателя Рады намерены уполномочить на сообщение о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее председательствующий будет давать распоряжение аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Закон о госбюджете на 2018 год направлен на подпись президен...

Закон о государственном бюджете Украины на 2018 год направлен на подпись президенту страны Петру Порошенко. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Данный закон уже подписал председатель ВР Андрей Парубий.

Напомним, что закон о госбюджете-2018 был принят 7 декабря 2017 года.

ЧИТАЙТЕ: Рада поддержала изменения в бюджет на 2018 год

Доработанный правительством ко второму чтению проект по сравнению с первоначальным вариантом предусматривал увеличение доходов госбюджета на 37 млрд грн, расходов - на 41 млрд грн, дефицит - на 3,9 млрд грн, до 81,8 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ: Верховная Рада внесла изменения в проект бюджета на 2018

В процессе доработки проекта в пр..... о государственном бюджете Украины на 2018 годнапрезиденту страны Петру Порошенко. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.Данный закон уже подписал председатель ВР Андрей Парубий.Напомним, что закон о госбюджете-2018 был принят 7 декабря 2017 года.ЧИТАЙТЕ: Рада поддержала изменения в бюджет на 2018 годДоработанный правительством ко второму чтению проект по сравнению с первоначальным вариантом предусматривал увеличение доходов госбюджета на 37 млрд грн, расходов - на 41 млрд грн, дефицит - на 3,9 млрд грн, до 81,8 млрд грн.ЧИТАЙТЕ: Верховная Рада внесла изменения в проект бюджета на 2018В процессе доработки проекта в пр..... Читать новость...

Закон о дипломатической службе направлен на подпись Порошенк...

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о дипломатической службе и направил его на подпись президенту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Я подписываю принятый Верховной Радой Украины закон о дипломатической службе», - отметил председатель ВР.

Парубий убежден, что этот закон даст «новое оружие украинским дипломатам для отстаивания украинских интересов во всем мире».

«Я подписываю этот закон и надеюсь, что как можно скорее его подпишет президент, и наши дипломаты будут иметь новое острое оружие для выполнения своих обяза..... Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о дипломатической службе и направил его напрезиденту.Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.«Я подписываю принятый Верховной Радой Украины закон о дипломатической службе», - отметил председатель ВР.Парубий убежден, что этот закон даст «новое оружие украинским дипломатам для отстаивания украинских интересов во всем мире».«Я подписываю этот закон и надеюсь, что как можно скорее его подпишет президент, и наши дипломаты будут иметь новое острое оружие для выполнения своих обяза..... Читать новость...

Р. Кошулинский сообщил, что закон о возвращении к Конституци...

Закон о возвращении к Конституции 2004 года направлен в Администрацию президента - вице-спикер.

Принятый Верховной Радой закон о возвращении к Конституции в редакции 2004 года направлен в Администрацию президента. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании парламента заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля лидеры оппозиции подписали соглашение с президентом Виктором Януковичем, которое предусматривает возвращение к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики, формирование нового правительства и назначение досрочных выборов президента.

В тот же день В..... о возвращении к Конституции 2004 годав Администрацию президента - вице-спикер.Принятый Верховной Радой закон о возвращении к Конституции в редакции 2004 годав Администрацию президента. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании парламента заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский.Как сообщал УНИАН, 21 февраля лидеры оппозиции подписали соглашение с президентом Виктором Януковичем, которое предусматривает возвращение к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики, формирование нового правительства и назначение досрочных выборов президента.В тот же день В..... Читать новость...

Закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств» № 284-IX. Об этом сообщает его пресс-служба.

Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины, поскольку подделка лекарств угрожает внутренней безопасности страны. Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.

Документ, в частности, вносит измене..... Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиленияза фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств» № 284-IX. Об этом сообщает его пресс-служба.Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины, поскольку подделка лекарств угрожает внутренней безопасности страны. Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.Документ, в частности, вносит измене..... Читать новость...

В ВР поступил законопроект Зеленского об ответственности за ...

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.

Он зарегистрирован под номером №10394.

Текст документа пока отсутствует.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в ВР будут поданы законопроекты об ответственности за «кнопкодавство» и прогулы. По его словам, это поможет привести европейские нормы и стандарты парламентаризма в Украину.

В то же время отметим, что ранее народные депутаты отказывались рассматривать все предыдущие законопроекты Зеленского. Ранее Рада не..... Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.Он зарегистрирован под номером №10394.Текст документа пока отсутствует.Ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в ВР будут поданы законопроекты обза «» и прогулы. По его словам, это поможет привести европейские нормы и стандарты парламентаризма в Украину.В то же время отметим, что ранее народные депутаты отказывались рассматривать все предыдущие законопроекты Зеленского. Ранее Рада не..... Читать новость...

Закон о валюте передан на подпись Порошенко...

Закон «О валюте и валютных операциях» передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил в Twitter председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

ЧИТАЙТЕ: Закон «О валюте» даст «зеленый свет» для ускорения валютной либерализации, – Чурий

«Подписал закон Украины "О валюте и валютных операциях". Это реализация наших обязательств, принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал закон на подпись президенту Украины», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Порошенко прокомментировал закон о валют..... «О валюте и валютных операциях» передан напрезиденту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил в Twitter председатель Верховной Рады Андрей Парубий.ЧИТАЙТЕ:«О валюте» даст «зеленый свет» для ускорения валютной либерализации, – Чурий«Подписал закон Украины "О валюте и валютных операциях". Это реализация наших обязательств, принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал закон напрезиденту Украины», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Порошенко прокомментировал закон о валют..... Читать новость...

Закон об Антикоррупционном суде направлен в Высший совет пра...

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter, что направил закон об Антикоррупционном суде в Высший совет правосудия.

«Направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего Антикоррупционного суда" согласно процедуре, определенной Конституцией», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

Напомним, 7 июня 2018 года Верховная Рада приняла в целом президентский закон об Антикоррупционном суде. За законопроект №7440 проголосовали 315 народных депутатов. В то же время для фактического создания Антикоррупционного суда президент Украины должен подать, а Верховная Рада Украины приня..... Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter, что направил закон об Антикоррупционном суде в Высший совет правосудия.«Направил в Высший совет правосудия проекта "Об образовании Высшего Антикоррупционного суда" согласно процедуре, определенной Конституцией», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Порошенко подписал закон об Антикоррупционном судеНапомним, 7 июня 2018 года Верховная Рада приняла в целом президентский закон об Антикоррупционном суде. За законопроект №7440 проголосовали 315 народных депутатов. В то же время для фактического создания Антикоррупционного суда президент Украины должен подать, а Верховная Рада Украины приня..... Читать новость...

Польский закон об Институте национальной памяти направлен в ...

Канцелярия президента Польши сообщает, что Анджей Дуда направил закон об Институте национальной памяти, также известный как «антибандеровский», в Конституционный суд.

ЧИТАЙТЕ: Историческая правда не имеет национальных границ, – Климкин

По словам польского главы, данный закон должен быть достаточно точными, чтобы каждый гражданин понимал, какие действия попадают под наказания, а какие нет.

ЧИТАЙТЕ: Качиньский призвал противостоять «болезни антисемитизма»

«Оценка положений Конституционным судом, который окончательно должен определить их соответствие Конституции, открывает юридический путь к обсуждению и выяснению возникающи..... Канцелярия президента Польши сообщает, что Анджей Дуда направил закон об Институте национальной памяти, также известный как «антибандеровский», в Конституционный суд.ЧИТАЙТЕ: Историческая правда не имеет национальных границ, – КлимкинПо словам польского главы, данный закон должен быть достаточно точными, чтобы каждый гражданин понимал, какие действия попадают под наказания, а какие нет.ЧИТАЙТЕ: Качиньский призвал противостоять «болезни антисемитизма»«Оценка положений Конституционным судом, который окончательно должен определить их соответствие Конституции, открывает юридический путь к обсуждению и выяснению возникающи..... Читать новость...