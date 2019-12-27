Новость Переговоры по газу ещё продолжаются, - Гончарук Добавлено: 2019-12-27 17:29:37 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры по транзиту российского 2газа еще продолжаются. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Переговоры еще продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме, дайте нам день-два», - отметил он.

Гончарук подчеркнул, что пока не готов комментировать тему переговоров по транзиту российского газа.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам.

Отметим, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» планируют подписать мировое соглашение до 29 декабря 2019 года.

Напомним, Российская Федерация и Украина заключат новый договор на транзит российского газа через украинскую территорию до 2024 года.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

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Никто не ведет переговоры с Коломойским, - Гончарук...

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров не ведет переговоры с бизнесменом Игорем Коломойским относительно национализации «ПриватБанка».

«Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет. Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг "ПриватБанка" (в частности переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка)», - написал он в Twitter.

Ранее в интервью изданию Financial Times Гончарук заявил, что власть ищет «компромисс» с бизнесменом Игорем Коломойским по ситуации с «ПриватБанком».

11 сентября 2019 года в головной офис &la..... Премьер-министр Украины Алексейзаявил, что Кабинет министров не ведет переговоры с бизнесменом Игорем Коломойским относительно национализации «ПриватБанка».«Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет. Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг "ПриватБанка" (в частности переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка)», - написал он в Twitter.Ранее в интервью изданию Financial Timesзаявил, что власть ищет «компромисс» с бизнесменом Игорем Коломойским по ситуации с «ПриватБанком».11 сентября 2019 года в головной офис &la..... Читать новость...

Гройсман провел переговоры по газу...

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел переговоры с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Об этом сообщил последний у себя в Twitter.

Они касалась транзита газа через украинскую территорию.

«Важно, чтобы трехсторонние газовые переговоры (Украина-ЕС-РФ) возобновились в январе на политическом уровне. Потенциал Украины в сфере энергоэффективности огромен: если ее повысить до среднего уровня по ЕС, то экономия была бы равна потреблению энергии в Испании в течение всего года», – говорится в сообщении.

По словам Шефчовича, роль Украины как транзитной страны остается стратегической для Евросоюза.

ЧИТАЙТЕ: Германия не откажет..... Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел переговоры с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Об этом сообщил последний у себя в Twitter.Они касалась транзита газа через украинскую территорию.«Важно, чтобы трехсторонние газовые переговоры (Украина-ЕС-РФ) возобновились в январе на политическом уровне. Потенциал Украины в сфере энергоэффективности огромен: если ее повысить до среднего уровня по ЕС, то экономия была бы равна потреблению энергии в Испании в течение всего года», – говорится в сообщении.По словам Шефчовича, роль Украины как транзитной страны остается стратегической для Евросоюза.ЧИТАЙТЕ: Германия не откажет..... Читать новость...

Переговоры по газу пройдут в сентябре, - Шефчович...

Новый раунд трехсторонних переговоров по транзиту российского газа через украинскую территорию между Российской Федерацией, Украиной и Европейской комиссией пройдут в сентябре 2019 года. Об этом сообщил в Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Мы договорились с министром энергетики РФ Александром Новаком провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точная дата будет скоро объявлена, после консультаций с украинской стороной», - говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о готовности Украины к участию в переговорах с Российской Федерацией и Европейской комиссией относительно тр..... Новый раунд трехсторонних переговоров по транзиту российского газа через украинскую территорию между Российской Федерацией, Украиной и Европейской комиссией пройдут в сентябре 2019 года. Об этом сообщил в Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.«Мы договорились с министром энергетики РФ Александром Новаком провести следующие трехсторонние переговоры пов этом месяце. Точная дата будет скоро объявлена, после консультаций с украинской стороной», - говорится в сообщении.Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о готовности Украины к участию в переговорах с Российской Федерацией и Европейской комиссией относительно тр..... Читать новость...

Трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе задерживаются...

Переговоры в трехстороннем формате между Украиной, Россией и ЕС по урегулированию спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой на уровне министров и вице-президента Еврокомиссии еще не начались.

Читайте: Финальный раунд переговоров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, по состоянию на 18.50 по Брюсселю (19.50 по Киеву) газовые переговоры проходят в других форматах.

Так, в частности, уже встретились вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Эттингер и министр топлива и энергетики Юрий Продан. Проходят и другие встречи.

Читайте: Украинская делегация прибыла на "газовые переговоры" в Брюсселе

Переговоры с участием Эттингера, Продана, министра энергетики Р..... в трехстороннем формате между Украиной, Россией и ЕС по урегулированию спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой на уровне министров и вице-президента Еврокомиссии еще не начались.Читайте: Финальный раунд переговоровКак передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, по состоянию на 18.50 по Брюсселю (19.50 по Киеву) газовые переговоры проходят в других форматах.Так, в частности, уже встретились вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Эттингер и министр топлива и энергетики Юрий Продан. Проходят и другие встречи.Читайте: Украинская делегация прибыла на "газовые переговоры" в Брюсселес участием Эттингера, Продана, министра энергетики Р..... Читать новость...

Субботние переговоры по газу в Киеве не принесли результата...



Безрезультатно прошли субботние переговоры по газу в Киеве, которые завершились далеко за полночь. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, уточнив, что новые сроки переговоров не определены.

Ранее заявлялось, что переговоры в Киеве должны продолжиться в воскресенье с утра. Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер выразил надежду, что переговоры по вопросам поставок российского газа в Украину, которые будут продолжены, по его словам, в воскресенье, завершатся успешно.

"Я оптимист. Надеюсь, что до конца выходных переговоры закончатся успешно", - заявил Эттингер.

Так же сообщается, что продолжение переговоров ожидается завтра о..... Безрезультатно прошли субботние переговоры пов Киеве, которые завершились далеко за полночь. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, уточнив, что новые сроки переговоров не определены.Ранее заявлялось, что переговоры в Киеве должны продолжиться в воскресенье с утра. Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер выразил надежду, что переговоры по вопросам поставок российского газа в Украину, которые будут продолжены, по его словам, в воскресенье, завершатся успешно."Я оптимист. Надеюсь, что до конца выходных переговоры закончатся успешно", - заявил Эттингер.Так же сообщается, что продолжение переговоров ожидается завтра о..... Читать новость...

Трехсторонние переговоры по газу начнутся в Киеве вечером, –...



Газовые переговоры с участием РФ начнутся в Киеве около 20:00.

Пятый раунд трехсторонних переговоров относительно газа Украина-Россия-Еврокомиссия начнется в Киеве около 20:00. Об этом ZN.UA сообщил источник в Минэнерго Украины, передает УНН.

Читайте: Руководители "Нафтогаза" и "Газпрома" в субботу должны провести двусторонние переговоры в Киеве - еврокомиссар

Как пишет СМИ, при этом источник отметил, что состав российской делегации точно пока не известен.

Ранее сообщалось, что представители Еврокомиссии делают все возможное, чтобы переговоры состоялись именно в Киеве.

Источник: УНН..... Газовые переговоры с участием РФ начнутся в Киеве около 20:00.Пятый раунд трехсторонних переговоров относительно газа Украина-Россия-Еврокомиссия начнется в Киеве около 20:00. Об этом ZN.UA сообщил источник в Минэнерго Украины, передает УНН.Читайте: Руководители "Нафтогаза" и "Газпрома" в субботу должны провести двусторонние переговоры в Киеве - еврокомиссарКак пишет СМИ, при этом источник отметил, что состав российской делегации точно пока не известен.Ранее сообщалось, что представители Еврокомиссии делают все возможное, чтобы переговоры состоялись именно в Киеве.Источник: УНН..... Читать новость...

Порошенко и Путин планируют начать переговоры по газу, - Этт...

Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин уже в ближайшие часы могут начать переговоры по урегулированию газового конфликта. Об этом заявил еврокомиссар по энергетики Гюнтер Эттингер, сообщает «Эхо Москвы».

По его словам, до этого газовые переговоры между Россией, Украиной и ЕС велись на уровне министров энергетики. Когда состоится очередная трехсторонняя встреча, по прогнозам Гюнтера Эттингера, станет известно в течение ближайших 48 часов.

Читайте: Украина отказалась от скидки на российский газ в 100 долларов, - Яценюк

При этом еврокомиссар напомнил, что Украина отказывается платить России за газ со скидкой 385 долларов за тысячу кубометров, считая э..... Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин уже в ближайшие часы могут начать переговоры по урегулированию газового конфликта. Об этом заявил еврокомиссар по энергетики Гюнтер Эттингер, сообщает «Эхо Москвы».По его словам, до этого газовые переговоры между Россией, Украиной и ЕС велись на уровне министров энергетики. Когда состоится очередная трехсторонняя встреча, по прогнозам Гюнтера Эттингера, станет известно в течение ближайших 48 часов.Читайте: Украина отказалась от скидки на российский газ в 100 долларов, - ЯценюкПри этом еврокомиссар напомнил, что Украина отказывается платить России за газ со скидкой 385 долларов за тысячу кубометров, считая э..... Читать новость...

Команда Зеленского призывает Кабмин начать переговоры по газ...

Команда новоизбранного президента Украины Владимир Зеленского призывает Кабинет министров начать совместные переговоры по обеспечению страны газом. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами. Совместными усилиями обеспечим достаточное для домов украинцев количество газа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что консультации помогут обеспечить надежные источники поставок газе на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года.

У Зеленского подчеркнули, ч..... Команда новоизбранного президента Украины Владимир Зеленского призывает Кабинет министров начать совместные переговоры по обеспечению страны газом. Об этом сообщает его пресс-служба.«Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами. Совместными усилиями обеспечим достаточное для домов украинцев количество газа», - говорится в сообщении.Отмечается, что консультации помогут обеспечить надежные источники поставок газе на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года.У Зеленского подчеркнули, ч..... Читать новость...